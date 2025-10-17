年末K-POP大季追星族必入！專輯與週邊展示、收納好物，你不知道的用法一次掌握

隨著年末K-POP活動接連登場，從大型頒獎典禮、亞洲明星盛典到多組人氣團體來台開唱，粉絲們不僅忙著搶票，家中的專輯、手燈、小卡與娃娃也成為「收納新課題」。

小坪數必備，演唱會週邊上牆神器

每次喜愛的團隊帶著專輯回歸、總是忍不住入手演唱會週邊，但家裡收納空間不足該怎麼辦？HOLA獨家「INK鐵線收納系列」以模組化概念推出系列商品，白色與黑色的霧面鐵製材質，能夠輕鬆融入各種居家風格，並增加更多收納與展示空間。

「INK鐵製烤漆壁掛紙巾收納架」上層可展示專輯、娃娃，下層可收納應援毛巾或手幅，再搭配「INK不鏽鋼烤漆壁掛掛桿」即可輕鬆上牆，一字排開展示心愛的藏品。

網友推薦，小卡收納超方便

每次拆專最期待的就是漂亮紙片了！擁有動輒百張小卡的卡控們，最煩惱的便是桌面與抽屜的收納問題，推薦「日本Like-it 櫃內分隔盒」可自由移動分隔版，將放不進卡冊的卡分區收納，高9.5公分，即使將小卡裝入硬卡套收藏，也能完美裝入盒中，開關抽屜都不會傷害到小卡。

另外卡控們必備的出卡材料相當繁複，「韓國LITEM 手提可堆疊分隔收納盒」既可分出5格收納空間，也可自行抽出隔板以擴大單格空間，硬卡套、厚紙板、紙膠帶、標籤紙、氣泡袋等小物，都能擁有自己的獨立空間，手提設計讓您整盒提著就能移動，如家中有毛小孩則建議選擇「GUDEE KIM加蓋分格收納盒四格」，加蓋設計具有防塵功能，減少打包小卡時沾上的毛髮。

海報這樣展示最理想

手邊有太多的折疊海報和明信片，除了常見的海報框，選擇畫框讓它更有質感！「伊登壓克力畫框」色彩鮮豔飽滿，且具有兩種方向的掛扣，直式/橫式海報都可自由吊掛，透明度較一般畫框更高，能夠真實地展示海報細節。

若居家風格偏向穩重簡約，則推薦「伊登簡約金屬牆面相框」，簡約俐落的黑色系金屬框，搭配質感玻璃面板，一次可展示兩張照片，放入大隊照或雙擔照都相當合適！

除了實用收納好物外，HOLA也持續帶來話題新品，HOLA X HARIBO聯名迎來第二波，首波開賣即秒殺的小熊吊飾，這次推出全新秋冬配色，共6款繽紛口味，每隻小熊皆附專屬娃包，10月16日官網實體門市正式開賣，千萬不要錯過！

HOLA X HARIBO聯名迎來第二波，全新秋冬配色共6款繽紛口味，每隻小熊皆附專屬娃包，10月16日官網實體門市正式開賣！