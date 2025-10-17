跟上潮流不落伍 10條熱門年輕世代網路用語

編輯/李明真撰文

在這個數位化浪潮席捲全球的時代，年輕人以其獨特的語言創造力，在網路世界開闢了一方充滿活力的新天地。這些流行用語不僅是年輕人交流的密碼，更是時代精神的縮影。讓我們一起探索這10條網路流行用語，解碼年輕世代的語言。

吃瓜，意指在社群觀看他人的生活紀錄或是旁觀他人事件，不參與其中。圖/123RF圖庫

1.社死

指在公開場合中因尷尬事件而產生的極度羞恥感，彷彿社會性死亡。例如：「昨天在會議上說錯話，我已經社死了。」

2.躺平

放棄過度競爭的忙碌生活，選擇安逸的生活方式。例如：「加班加到懷疑人生，我決定辭職躺平了。」

3.凡爾賽

用低調的方式炫耀自己的富裕優越生活。例如：「最近買了第三輛跑車，停車位都不夠用了，真煩惱。」

4.打call

源自日本演唱會文化，現指為某人或某事加油打氣。例如：「為努力的你打call！」

5.佛系

形容對事物持隨緣態度，不強求結果。例如：「我對升職加薪已經佛系了。」

6.吃瓜

指旁觀他人事件，不參與其中。例如：「我只是個吃瓜群眾，看看熱鬧就好。」

社死，意指在公開場合中被指責或是發生尷尬事件，產生極度羞恥感，彷彿社會性死亡。圖/123RF圖庫

7.尬聊

指尷尬的對話，通常因為話題不當或缺乏共同語言。例如：「跟不熟的人聊天，簡直就是在尬聊。」

8.社畜

對公司職員的自嘲稱呼，形容被工作壓榨的生活狀態。例如：「週末還要加班，真是個社畜。」

9.打工人

對普通上班族的自稱，強調勞動者的身分。例如：「早安，打工人！」

形容因過度工作或熬夜導致身體狀況不佳。例如：「為了趕報告，我已經連續爆肝三天了。」

爆肝，形容因過度工作或熬夜導致身體狀況不佳。圖/123RF圖庫

結語

這些流行用語不僅展現了年輕人的創意和幽默感，更反映了他們對社會現象的獨特觀察和思考。從「躺平」到「社畜」，我們看到了年輕世代對社會壓力的回應；從「社死」到「尬聊」，我們也看到了年輕人在社交中的真實感受。

這些用語的快速傳播和廣泛使用，也說明了網路時代語言的流動性和創造力。它們不僅是年輕人之間的交流工具，更是文化符號的載體，承載著年輕世代的價值觀和生活方式。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】