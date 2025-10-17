2025-10-17 09:58 女子漾／編輯Wendi
《入青雲》熱度快破萬！盧昱曉絕美演繹高冷女戰神「明意」，大膽撩撥侯明昊魅惑人心！
95後小花盧昱曉、95後小生侯明昊近期在Netflix新劇《入青雲》當中擦出絕佳火花！劇中2人各自隱藏身分，分別偽裝成浪蕩少年與高冷女戰神，在曖昧互動後，逐漸卸下防備，萌生出真感情…近日《入青雲》熱度不斷竄高，盧昱曉絕美扮相與亮眼表現獲得不少好評，就讓我們趕快一起來看看吧！
盧昱曉《雲之羽》「上官淺」一角走紅
盧昱曉2023年以《雲之羽》女二「上官淺」 全面爆紅，她在劇中與男二「宮尚角」（丞磊 飾）色氣共浴名場面將情慾氣氛拉滿，2人之間互相撩撥的誘惑與互動，甚至比男、女主角虞書欣與張凌赫還要更有CP感，盧昱曉也就此憑著獨特純欲氣質躍升為一線陸劇女神！
盧昱曉《入青雲》女扮男裝
盧昱曉近期在古裝新劇《入青雲》挑戰演出原著作者白鷺成雙筆下小說中的女主角「明意」，劇中該角是武藝超群、性格冷酷的女戰神，因堯光山君后「鏡舒」（胡彩虹 飾）的權謀手段，從小被調換身分，以明家長子「明獻」之名，偽裝男身成為堯光山太子。
盧昱曉《入青雲》挑戰演出雙重身分
「明意」與「明獻」其實是同一人，「明獻」擁有強大元力和如同火焰的豔紅經脈；「明意」則以青絲般的烏黑秀髮、宛如碧玉純粹無雜質的清新薄紗形象示人。盧昱曉在劇中大展雙重身分，周旋於敵人與朋友之間，既有戰神勇敢果決的睿智頭腦，也具備舞姬嬌美柔韌的魅惑身段，令「紀伯宰」（侯明昊 飾）為之傾心。
高冷女戰神「明意」逐步被真心融化
盧昱曉在《入青雲》完美發揮清冷系美人特質，將冷豔絕倫、清冷破碎感表達地淋漓盡致，從一開始的冷酷無情到逐漸融化的溫柔轉變，都令觀眾們感受到「明意」的淪陷與掙扎。盧昱曉成功塑造出柔媚又充滿韌性的角色，其真實身分的精采反轉，也為後續揭曉的仙界秘密埋下伏筆。
《入青雲》熱度即將破億
《入青雲》10/14優酷視頻站內熱度值突破9800，盧昱曉官方微博和工作室陸續釋出「明意」一系列絕美劇照，粉色裙裝嫵媚動人，就連蝴蝶也忍不住駐足；青綠色長衫鬢邊綻放花朵與枝椏，宛如春神降臨；水藍色長袍甜美靈動，水晶髮飾和星燦大眼相映成輝…盧昱曉在《入青雲》當中無論是外型或演技都令人驚艷呢！
《入青雲》預告 EP18-20 命懸一線！紀伯宰開大救明意，兩人互見真心
