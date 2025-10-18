台南。政大書城｜書香裡的人間風景

最近獨立書店收攤的消息傳來，無論是嘉義的「島呼冊店」，還是北投的「有河2.0書店」，消失的美麗風景，總讓人嘆息不已。想起學生時期流連重慶南路書街的榮光，職場人生我也曾在網路書店愉快的工作，那些過往點滴，始終是心中最深刻的回憶。

外地出差的晚餐後，我散步走到曾一度面臨關門命運的台南政大書城。平日的夜裡，居然有不少人靜靜地翻閱、沉浸於文字書海，這幅溫暖的畫面，讓我心中湧起難以言喻的喜悅與激動。

找了角落的一處座椅，我細細觀察周邊的愛書人，聽著他們的對話，感覺那些因書店消逝而生的哀傷，悄悄得到了一絲紓解。

瀰漫著紙張與木質書架的氣息

佔地500坪地下室的政大書城，書架間穿梭著形形色色的讀者：母女檔在童書區輕聲討論繪本插圖；青少年靜靜地搜尋新書；胸前背著嬰兒的父親，一手翻書、一手輕拍懷中孩子；學生、年輕人穿梭其間，各自尋覓心中的那本故事。

服務台的大叔忙碌不歇，一邊打單進書、一邊回覆客人詢問。他熟練地查詢書籍資料，親切地協助找書，那份耐心與專注，讓書店更添人情味。

寬敞溫潤的木板閱讀區

延伸出去的木板閱讀區，足足有150坪之大。

有親子席地共讀，孩子的笑聲清脆如風；也有人默默拿起書，靜靜坐下、翻閱、沉浸；幾位讀者靠在沙發椅上，任由時間在頁面之間緩緩流動。

看書的心情各有不同

買考試用書的人，是為了抓住職場與人生的機會；買暢銷新書的人，則希望跟上時代潮流與熱門話題；有人買語言雜誌，是為了陪伴子女學習，也為自己持續進修，因為學習沒有年齡限制；

而帶著孩子來書店的父母，有為了消磨晚飯後的閒暇時間，有的則希望讓閱讀成為孩子生活中自然的習慣。

你想找什麼樣的書

有人瀏覽書架、享受尋寶的樂趣；有人放學後與情侶並肩坐在大桌旁，一同學習；還有準備考試的考生，抱著剛買的新書，神情專注。

在這裡，書不只是商品，而是一種生活的節奏。每一本書的被翻開，都是某段人生的一部分。

每一位走進政大書城的人，都在書頁之間，與自己重新相遇。