廣發寓所 Guangfa Inn：藏身台南街區的微醺旅宿

今晚下榻的民宿廣發寓所（Guangfa Inn），位於台南市中心。樓下是一個多元混搭的生活空間：白天是Faaa Coffee咖啡廳，旁邊有髮廊與酒吧BAR MIU。

夜裡九點過後，酒吧舉辦試營運的微醺活動，入住旅客還能獲贈一杯迎賓調酒🍹，氣氛輕鬆又時尚，為旅程揭開愉悅的序幕。

房間設計｜簡約低調的日常感

推開房門，迎面而來的是一種簡潔卻溫潤的氛圍。兩個大衣櫥讓空間像極了一個尋常家庭的臥室，清水模牆面與高腳長桌交織出工業風的俐落質感。

雙人床邊擺放著一張小圓桌，簡單又實用。

唯一可惜的是，窗邊那盆綠意盎然的植物🪴竟是塑膠的——若是真植栽，午後陽光斜射時，能在柔光裡小憩一會兒，那該是多麼愜意。

建築背景｜由百貨舊樓重生

這間民宿於 2023 年底全新開幕，前身是一棟百貨公司，改建過程是一個關於記憶、傳承與重生的故事，一段從街頭地攤走到嶄新寓所的時光軌跡。

一樓的Faaa Coffee 除了提供精選咖啡及手工甜點，同時也是民宿接待處，咖啡店營業時間至 18:00，並於19:30 前提供入住服務。

二樓設有公共空間，提供小冰箱與飲水機，讓旅人能自在使用。整體空間設計不追求華麗，而是強調生活感與舒適度。

周邊生活｜國華街與海安路的熱鬧交織

民宿地點極佳，步行即可抵達國華街與海安路的美食與文創聚落。不論是想白天喝杯咖啡、夜裡小酌放鬆，或在巷弄間尋找台南的老城韻味，這裡都是理想據點。

再次收藏一間風格質感並重的旅宿，若你喜歡工業風、低調又有溫度的住宿，廣發寓所會讓你留下好印象。

📍小資訊

地址：台南市中西區（近國華街、海安路）

入住時間：19:30 前

一樓接待：Faaa Coffee

開幕時間：2023 年底

在咖啡香與微醺之間入眠，這樣的夜晚，是台南特有的溫柔。