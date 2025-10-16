車銀優化身宅男DJ！《放飛旅行團》11月登台上映　與姜河那、金英光組「最帥死黨團」笑翻全場

年度最瘋狂爆笑喜劇來了！南韓票房導演南大中繼《30日》後再推新作《放飛旅行團》（The Dream Tour），集結「百想視帝」姜河那、《冰與火之歌》基特哈靈頓顏值等級的車銀優、《熱血司祭》金英光、《酒鬼都市女人們》韓善化與新星姜泳錫，組成史上顏值最高、笑點最密集的「友情暴走團」。

《放飛旅行團》描述五位從小一起長大的死黨，認識超過24年，終於迎來他們人生中的「第一次海外旅行」。只是這場說走就走的旅程，卻從夢想之旅意外變成「大型災難現場」——走失、誤會、鬧劇連環爆，荒唐程度一再升級。導演南大中透露，故事靈感來自他對青春友情的回憶：「那種朋友間的熱度，其實和戀愛的感覺很像。我希望觀眾能從笑聲中想起，那群曾經一起胡鬧的朋友們。」

電影由《30日》導演南大中執導，延續前作明亮流暢的節奏與精準喜感。他坦言：「我喜歡拍讓人開心的電影，《放飛旅行團》是我最想分享給觀眾的歡笑。」再度合作的姜河那也盛讚導演：「從第一場戲到最後一場，我都笑著拍完。劇本已經很好，但拍出來更有趣。」南大中則回應：「和姜河那合作，不像導演與演員，而像一起創作的夥伴。」

車銀優（前）、（後左起）金英光、姜河那、姜泳錫將在片中展現超過24年的友情默契。圖片來源：采昌提供

除了姜河那飾演的「天才型執著男泰正」外，金英光詮釋個性橫衝直撞、毫無剎車概念的「道振」；車銀優則化身夢想成為世界級DJ的帥氣宅男「延民」，以完美外型搭配天然呆魅力，在片中笑果十足。這也是他入伍前的最後銀幕作品，對粉絲而言格外珍貴。

《放飛旅行團》是車銀優首度挑戰電影主演，更也是他入伍前獻給粉絲的珍貴電影告別作。圖片來源：采昌提供

從800人試鏡中脫穎而出的姜泳錫，飾演腦洞清奇、思考跳躍的怪咖「金福」；《酒鬼都市女人們》韓善化則飾演直率又傻氣的「鈺心」，兩人與三位男主角共同組成全片最鬧、最可愛的「死黨五人組」。據悉，演員們在拍攝現場笑聲不斷，經常即興演出、加入臨場台詞，導演形容：「他們就像一群真的朋友。」

《放飛旅行團》將在11月14日於台灣歡樂獻映。圖片來源：采昌提供

《放飛旅行團》不僅是一場好友出國鬧劇，更在荒謬喜劇的外表下，藏著關於友情、夢想與成長的真實情感。從年少的單純夢想到成年的現實壓力，這趟旅程成為五人重新確認彼此情誼與人生方向的契機。南大中導演以輕快節奏串起溫情內核，打造出一部讓人「笑著哭、哭著笑」的喜劇佳作，勢必成為今年最療癒、最歡樂的友情電影。

《放飛旅行團》將於11月14日全台上映。