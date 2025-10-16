2025-10-16 15:22 陳唯君
《難哄》台南快閃店開幕！全新周邊、經典電梯場景神還原，粉絲必朝聖！
高人氣陸劇《難哄》快閃店15 日於台南盛大登場，繼台北場引爆排隊熱潮後，台南場開幕首日同樣吸引眾多粉絲湧入，現場人氣爆棚。本次快閃店不僅帶來不同於台北場的情境氛圍，更推出全新道具與周邊商品，邀請粉絲再度沉浸桑延與溫以凡的浪漫世界。
前日主辦方公告展期消息後，粉絲紛紛留言讚嘆「開幕日和閉幕日都別具意義」「這下子又被哄得服服貼貼了」，期待之情溢於言表。走進快閃店，劇中「經典慶生場景」率先映入眼簾，男女主角共用草莓蛋糕的唯美劇照，瞬間將粉絲拉入滿滿曖昧氛圍。
值得一提的是，台北場熱門打卡點「北榆麵館」及劇組道具已完整移師台南；更首度設置全新「香港電梯場景」打卡點，粉絲化身靚仔靚女拍照，隨便拍都能出片。此外，「重慶加班展」展出的經典畫作、校園制服，更是首度空運來台，為粉絲帶來耳目一新的驚喜。活動贈品方面，明星小卡與海報也推出新款，讓「哄蜜們」直呼「我想全包」「再衝一波」。
週邊商品部分，台南場不僅延續台北場熱銷品，更帶來多款全新限定品，包括劇中女主同款雪花手機殼、桑頭牌 / 加班發光插座、加班玻璃對杯及超人氣點點貓吊飾等，消息一出即引發粉絲熱烈關注。同時，台南場部分週邊及官方商品同步於 Be come true 電商平台開放預購，讓無法親臨現場的粉絲也能搶先收藏心儀好物。
《難哄》POP-UP STORE IN TAINAN
活動時間：2025/10/15 (三) - 11/20 (四) 11:00 - 22:00
活動地點：南紡購物中心A2館1F大廳
