2025-10-16 16:06 女子漾／編輯王廷羽
《全家逃走中2》馬克華柏格回歸 聯手蜜雪兒摩納漢對抗基特哈靈頓！
好萊塢巨星馬克華柏格（Mark Wahlberg）再度回歸Apple Original Films動作喜劇《全家逃走中》（The Family Plan）續集——《全家逃走中2：在節難逃》（The Family Plan 2），帶著全家人再度「逃出日常」！這次不只從美國逃到歐洲，還要對上來勢洶洶的新敵人——《冰與火之歌：權力遊戲》「北境之王」基特哈靈頓（Kit Harington），一場失控假期即將全面開戰。
《全家逃走中2：在節難逃》延續首集的瘋狂節奏與闔家歡樂風格，故事設定在聖誕假期。由馬克華柏格飾演的丹摩根與妻子（蜜雪兒摩納漢 Michelle Monaghan）帶著孩子們前往歐洲度假，本想來一場完美家庭旅行，沒想到卻遇上來自他「過去人生」的神祕人物。當恩怨糾葛再度爆發，全家人的假期瞬間變成飛車追逐與銀行搶案交錯的「行動任務」，從家庭衝突一路升級到國際戰場。
除了馬克華柏格與蜜雪兒摩納漢領銜主演外，「摩根一家人」的原班卡司也全數回歸，包括柔伊瑪格麗特科萊蒂（Zoe Colletti）與范克羅斯比（Van Crosby）。續集最受矚目的亮點，是《冰與火之歌》「瓊恩·雪諾」基特哈靈頓加入，飾演與丹摩根過去糾纏不清的反派角色，讓這場家庭冒險更添火藥味。
首集《全家逃走中》在2023年推出後，不僅打破Apple Original Films的收視紀錄，也讓馬克華柏格的動作喜劇形象再度爆紅。這次續集由《捍衛戰士：獨行俠》Skydance製作團隊打造，《頭號外交官》導演西蒙賽倫瓊斯（Simon Callan Jones）執導，編劇大衛柯格謝爾（David Coggeshall）再度執筆劇本，保證動作場面升級、笑點加倍，娛樂效果全面爆表。
電影以歐洲多國城市為背景，融合聖誕節燈飾、街頭市集與雪景場面，打造濃厚的假期氛圍。摩根一家在浪漫與混亂間穿梭，從溫馨親情到極速飛車戲，節奏緊湊又不失家庭暖度。《全家逃走中2：在節難逃》將於2025年11月21日Apple TV+全球同步上線。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower