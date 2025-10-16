2025-10-16 11:42 女子漾／編輯譚麗敏
準備尖叫！E.SO 瘦子突襲信義區 TRANSIT PUMA 潮怪之夜 10/25 登場
準備尖叫！PUMA宣告1999年經典「潮流怪獸鞋」MOSTRO正式回歸！這款象徵叛逆與顛覆精神的鞋履，以Low Profile薄底熱潮重磅再現，推出四大全新配色，掀起一波「潮怪復興」。
為了讓粉絲體驗這股來自街頭的怪獸能量，打造MOSTRO POP-UP怪獸空間，並於10月25日晚間舉辦限定活動「PUMA x E.SO MOSTRO 潮怪之夜」。品牌大使E.SO瘦子將親臨現場，與粉絲零距離互動，幸運者更有機會獲得親簽與合照！
除此之外，TRANSIT 更獨家推出兩款 PUMA MOSTRO 聯名調飲，【Green Groove 】澄清羅望子奇異果汁與薄荷風味，加入螢光綠愛心果凍在紫外線燈光照下呈現發光湛藍，伴隨沁涼舒爽的口感，象徵怪獸基因釋放的暢快自信；【Urban Bounce 】則以冷萃伯爵茶、 葡萄汁、覆盆子、蜂蜜及跳跳糖組成，調和出酸中帶甜的上癮口感，如同MOSTRO 全新 Venom Rose 毒玫粉，甜美卻帶刺讓人無法抗拒。
即日起至10月20日止，凡於PUMA全台指定門市專櫃購買MOSTRO鞋款乙雙， 就能抽潮怪之夜活動入場券，與E.SO瘦子近距離互動，再享有合照與親簽好禮機會！
除此之外，PUMA 更加碼祭出 MOSTRO #怪獸鞋 叛逆魅力限定好禮，即日起至指定 PUMA門市專櫃（忠孝門市 / 昆明門市 / 公館門市）購買 MOSTRO 鞋款，加贈潮怪凸面鏡吊飾乙只與潮怪貼紙乙張(數量有限，贈完為止)。
同時，於 TRANSIT 餐酒館點購 MOSTRO 聯名調飲，拍照上傳社群媒體並 #PUMATAIWAN #MOSTRO #怪獸鞋，即可獲得 MOSTRO潮怪貼紙乙張及怪獸轉化拍貼機資格乙次 (數量有限，贈完為止)，快來為自己定義專屬的＃潮怪風格！
【PUMA X E.SO 瘦子 MOSTRO 潮怪之夜 活動資訊】活動日期：2025.10.25 (六)
活動地點：TRANSIT (台北市信義區松高路11號1樓 Dream Plaza)
*活動入場採實名制，場內消費皆由消費者自行負擔
