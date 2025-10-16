2025-10-16 11:47 女子漾／編輯譚麗敏
韓國人氣街頭品牌Wacky WiLLY快閃店登台！台灣限定款限量開售
韓國超人氣街頭品牌 Wacky WiLLY 登台開設限時快閃店。活動將於10月15日至23日在台北信義新光三越 A11 熱鬧登場，完整復刻韓國現代百貨原裝策展，讓人一秒走進首爾街頭，感受「玩心無限」的潮流能量！
來自首爾的 Wacky WiLLY，是近年韓國街頭文化圈最受年輕世代追捧的話題品牌之一，更創下一年破千億韓元的驚人銷售佳績。品牌以「玩味時尚，無限可能」為核心精神，把 搞怪語彙 x 童趣塗鴉 x 街頭風格 融合成獨有的的設計語言。
人氣小黃人角色 KIKY 更以可愛又帶點叛逆的造型橫掃韓國社群，象徵 Z 世代「做自己、敢出格」的態度，也成為新世代潮流文化中最具辨識度的 ICON。本次快閃店空間延續韓國現代百貨的原裝策展概念，以趣味塗鴉牆打造出明亮、輕快的空間，更帶來最新、最全的風格單品，讓粉絲一次蒐集最完整的 Wacky WiLLY！
此次快閃店零時差帶來全新 2025 秋冬系列 (25FW)，把「玩心」化成秋冬主色，大膽運用俏皮塗鴉與撞色拼接，在街頭與日常之間找到自由呼吸的節奏，讓通勤、約會、週末旅行都能輕鬆切換，展現「搞怪，也是時尚態度」的真實模樣。
現場特別推出兩款快閃店限量T-Shirt：KIKY LILY 逛夜市款 將台灣夜市的繽紛與喧鬧轉化為街頭語言，輕鬆詮釋街頭與生活之間的幽默感；3D大圖款則以品牌經典角色作為大圖設計，簡潔卻充滿存在感，展現 Wacky Willy 一貫的自由與自信。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower