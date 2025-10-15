💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」





💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。

🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。

📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。

⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。

💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。

💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

