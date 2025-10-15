2025-10-15 17:54 女子漾／編輯譚麗敏
本週必追清單！浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》、口碑雙收續作《火速救援最前線》第九季＆多部人氣影集一次看！
本週強檔影集全面登場，從真實犯罪紀錄劇到人氣醫療與救援續作，全方位滿足劇迷口味。改編自熱門播客的犯罪影集《默多家族：弒親駭聞》今（17）日正式上線，以駭人真相揭開南方權貴家族的崩壞內幕。
除了歐美強檔外，還有包括韓劇《濁流之爭》、《宇宙MARRY ME?》、青春動漫《WANDANCE — 熱舞青春 —》，以及預告回歸的《星際大戰：視界3》與《迪士尼扭曲仙境：動畫版》，為觀眾帶來滿滿的秋季追劇選擇。
《濁流之爭》
故事背景設定在沒有法律約束的朝鮮王朝時期，講述了隱藏自己的過去成為當地黑幫的張是律、夢想成為正直軍官的鄭天、以及聰慧且正義的崔恩等人的故事。該劇由路雲、辛叡恩、朴栖含、朴智煥主演。
《宇宙MARRY ME?》
設計師柳美里才剛與未婚夫分手，卻抽中新婚夫妻限定、價值50億元的豪華聯排別墅獎項。為了順利領獎，她找來一位與前任同名的男子金宇宙假扮丈夫，這位金宇宙為韓國最古老麵包店的第四代繼承人，兩人必須在調查員的監視下，演出一段長達90天的幸福婚姻戲碼，但在調查員的緊迫盯人之下，一切並不如表面那麼簡單。
《WANDANCE — 熱舞青春 —》
一向內斂怕醜、不善言辭的男高中生小谷花木，被同學灣田光莉不在意他人目光、全心全意跳舞的舞姿所吸引，繼而踏入舞蹈的世界，展開青春熱血的故事！
《默多家族：弒親駭聞》
瑪姬與艾力克斯來自南卡羅萊納州最具影響力的法律世家，享受奢華生活。當兒子保羅涉及一起奪命船難時，全家面臨前所未有的考驗。隨著真相逐漸浮現，新挑戰接踵而來，這家人與多起神秘死亡案件的牽連，引發各方質疑，並因此威脅他們所珍視的一切。本片取材自熱門播客《默多家族謀殺案》。
《火速救援最前線》第九季
由萊恩墨菲、布萊德佛查克和提姆米尼爾聯手打造的《火速救援最前線》，以嶄新手法詮釋程序劇。本劇深入描繪身為初期應變人員的警察、消防員和調度員，投入驚險刺激、千鈞一髮的危急情況時，所面臨的高壓經歷。這些救難人員除了搶救岌岌可危的遇難民眾，還得設法解決自己生活中的難題。本劇取材自初期應變人員真實的日常經歷——難以預料、緊張卻又振奮人心的狀況。
《星際大戰：視界》第三季
《星際大戰：視界》第三季將於2025年回歸。這部獲獎無數的動畫短片選集以獨特的文化視角，讚頌《星際大戰》的傳奇神話。全新第三季將帶領觀眾回到日本，並由David Production、神風動畫+ ANIMA、Kinema citrus、多邊角動畫、I.G動畫製作、Project Studio Q、TRIGGER及WIT STUDIO等九家不同動畫工作室攜手打造共九部短片，展示日本動畫的多樣性和創造力。
《迪士尼扭曲仙境：動畫版》
這部全新動畫帶領觀眾探訪「暗夜渡鴉學園」這所處處都充滿魔法的神秘學院。
