來自遠方的信：從電影《郵差》到生活裡郵寄的溫暖

1994 年的義大利經典電影《郵差》（Il Postino）裡，海邊的畫面充滿詩意節奏，風景如畫令人望之沈醉。

年輕的郵差馬里歐，踩著單車送信給被流放到小島的智利詩人聶魯達，每一趟緩緩踩踏，傳遞的不只是信件，還有生活裡那份溫柔的等待，以及亦師亦友的忘年情誼。

想到台灣的郵差先生們，風雨無阻地穿梭在街巷之間：有人騎著那抹熟悉的綠色機車，有人駕駛印著「中華郵政」的小貨車，使命必達的心，傳遞被賦予的職責。

雖然現今他們傳遞的通常是物流包裹、繳費單與DM宣傳文件，偶爾一封紙短情長文字有聲，來自遠方思念的情誼。

前些日子，收到一張從歐洲寄來的朋友明信片。薄薄的一張明信片，跨過千里飛越海洋，抵達信箱的那一刻，讓人忽然想起，《郵差》裡那句似詩的心意：

「詩不是屬於誰的，它在需要它的人心裡。」

在這個網路訊息瞬息萬變、表情符號取代言語的年代，這份從遠方寄來、帶著筆跡與溫度的明信片，顯得格外珍貴。

就像騎著摩托車兜轉的郵差，捎來的提醒：「有些情感，值得被慢慢傳遞。」