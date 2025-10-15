首度進攻日本！i-dle 以〈どうしよっかな〉展現滿滿的青春元氣！

via i-dle's Facebook

Hi there，在這個市場飽和的 K-Pop 樂壇，儘管 i-dle아이들絕對佔有一席之地，不過他們仍然積極地開拓全新市場，在今年已經以《We are》(2025) 回歸過一次的情況下，日本就成很好的目標，畢竟是全球的第二大音樂市場，再怎麼擁擠但還是有空間的；於是在這樣的情況下，i-dle 的首張迷你專輯《i-dle》(2025) 就誕生了。除了收錄自身原本韓文歌曲〈Fate〉、〈Queencard〉的日文版本，還收錄了三首新歌，其中的主打單曲〈どうしよっかな (Where Do We Go)〉非常好聽，雖然風格不太一樣，但總給我種重新認識 i-dle 的感覺。

這次在專輯中的每首新歌其實都蠻有特色的，不過選擇〈どうしよっかな〉讓我覺得是蠻明智的決定，除了這是他們在韓文專輯中沒有展現過的面向，同時也是很適合日本人口味的曲風，用這種的元氣滿滿的音樂去進攻日本樂壇是再適合不過了；另外在各種條件適合的情況下也必須說，i-dle 五人詮釋起這種風格也讓人覺得駕輕就熟，或許因為他們從出道起就沒有限制自己要依著哪一種特定風格去發展，所以即便這首歌日文單曲是他們沒有出現過的感覺，他們仍舊駕馭得蠻輕鬆的。

說實在的這首〈どうしよっかな〉蠻不像是韓國女團回歸發行的作品，在跳脫了 K-Pop 的風格之外，仔細聽會發現這首歌並沒有刻意去製造什麼亮點或是洗腦的段落，而是用蠻純粹的旋律去營造耀眼的青春感，在這樣的氛圍之下，要覺得這首歌難聽也是件不容易的事情吧，因此就像前面所提到的，這是個前進日本樂壇、很好的一首作品，必須說此次的創作應該算是近兩年很成功、而且不故意經營的作品。

在稱讚〈どうしよっかな〉這首歌創作優秀的同時，也不得不說說 i-dle 的五副嗓音，依著在韓文作品裡的特色去詮釋日文歌曲，這個做法個人覺得非常不錯，因為很多韓國團體在日文作品中多多少少會有些不同的聲音或唱法，但 i-dle 調整的部分幾乎聽不太出來，就好像他們是以最真摯的自己在唱歌一樣，這點也和這波在日本出道的概念很相符，用簡單的自己去影響複雜的市場，從音樂創作到成員的演繹表現，各方各面都傳達出最純真的 i-dle，我是覺得這種做法很難不成功啦。

在音樂、演唱上都選擇了單純的方式去表達，MV 的內容也不例外，用最簡單的拍攝方式，沒有華麗的服裝造型、也沒有誇張的場景佈置，這次用一些日常的生活劇情去詮釋〈どうしよっかな〉，成員五人四散在和式臥室、餐廳、魚市場等各個角落，卻會因為心中想要參加女團徵選的夢想而相聚練習，這不就是跟 i-dle 自己的故事差不多嗎？可以說他們這次真的是用初心去日本闖蕩的呀，在歌曲中可以看見，在 MV 更能體會得到！

已經出道近八年的 i-dle 終於前進日本市場，其實已經有不少人覺得他們早該這麼做了，有些出道一、兩年的團體早早就在做這件事了；雖然 i-dle 之前發行過其他歌曲的日文版本，但那比較像是為了回饋粉絲而推出的特別作品，不算是真正要將重心放在日本樂壇中。所以這次帶著同名的《idle》及主打歌〈どうしよっかな〉進攻日本，我認為是個非常順理成章、也取得了不錯成效的一次決定，看看銷售量及演唱會的熱烈迴響就知道了，他們確實成功地將自己的粉絲受眾推廣得更加廣闊了！

