霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》阿龐不是路人！泰國郭富城身分超狂：工程師出身、拿過影帝還演進好萊塢。圖片來源：《回魂計》劇照、IG@weir19

《回魂計》熱播引爆全台話題，其中最神祕、也最耐人尋味的角色之一，就是泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演的阿龐，他話不多、存在感卻隨劇情推進一步步往上。蘇格拉瓦·卡那諾被封「泰國郭富城」，如果只把他當成帥鄰居，那就太可惜！這位來自泰國孔敬府的男神，是從土木工程系「半路轉彎」的實力派，影視履歷、國際經歷、人生故事全都很能打。

工程師轉身成一線男神：被星探相中，從《摘星》摘到觀眾心

蘇格拉瓦·卡那諾出生於1985年，原本在孔敬大學主修土木工程，典型的理工男。命運翻頁，來自知名經紀人Supachai的一次「相片邂逅」——在朋友手機裡瞥見他的照片後，親自飛去邀約入行。

2006年，他簽下泰國第七電視台（Channel 7），首部男主劇《摘星》就讓他一戰成名，自此成為台前最穩的男一，從深情到硬派、從偶像到動作，鏡頭感與情緒控制都相當成熟。

為什麼叫「泰國郭富城」？外型霸總、氣場收放自如

身高185公分、深邃五官、濃眉與精實體態，蘇格拉瓦·卡那諾的臉與身形都很「鏡頭友好」。他在泰劇中常擔綱「霸氣總裁」或可靠男主，霸而不油、暖又不軟，加上利落的動作戲與說服力十足的感情戲，讓華語媒體乾脆給了他一個直觀綽號：「泰國郭富城」。這不是單純的長相比較，而是指他的舞台能量與鏡頭張力，能在商業娛樂與表演技巧之間拿捏出平衡。

戲路很廣：從泰劇一哥到國際演出，《十三條命》被羅恩霍華讚賞

蘇格拉瓦·卡那諾長年坐穩Channel 7當家小生，代表作包括《心之特許》、《逐愛天涯》、《遮心之簾》、《甜蜜之禁》等，類型橫跨愛情、動作、懸疑。電影方面，他以《告別茉莉》勇奪有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝獎影帝，後續在《這一次不再錯過你》再挑戰同志角色，細膩呈現成年情感的遺憾與和解。

更重要的是，他走出泰國、參與好萊塢電影《十三條命》（2022），詮釋泰少足洞穴救援真實事件；導演羅恩・霍華（Ron Howard）曾公開稱讚他的專業表現與水下戲表現力，讓蘇格拉瓦·卡那諾這個名字正式被更多國際觀眾記住。

《回魂計》的「阿龐」：表面溫和的雜貨店老闆，暗處卻握關鍵線索

回到《回魂計》，蘇格拉瓦·卡那諾飾演的阿龐，是班佧社區裡最不起眼、卻最靠近真相的一個人：日常是雜貨店老闆、個性和氣、總能第一時間掌握街坊大小事。隨劇情推進，你會發現他像是命運齒輪上的「微小齒」，看似不動聲色，卻悄悄牽引故事走向。

蘇格拉瓦·卡那諾用眼神和停頓，營造「看似無害、實則心知肚明」的多層次質感，既添了異國色彩，也把懸疑氛圍往上加壓，難怪觀眾一面追劇一面討論：「阿龐到底知道多少？」

戲外人生：從話題戀情到「女兒傻瓜」，暖爸日常真實又圈粉

感情世界方面，他曾與多位女星傳出戀情，其中和泰劇女神Bella的長跑最受關注；2022年與圈外女友Vikki結婚，同年迎來女兒Wylyn。蘇格拉瓦·卡那諾常在社群分享帶娃日常，奶爸魅力滿滿。

這次來台參與《回魂計》宣傳，他也把家人一併帶來，受訪直呼「我愛台灣」，三度造訪還特別點名最愛九份，既親切又接地氣。

