《上船了各位》、《型男大主廚》、《夜市王》...金鐘獎綜藝、實境節目人氣TOP 5

2025-10-15 11:02 網路溫度計DailyView
話題聲量大比拚　金鐘60熱門節目聲量榜單搶先看

金鐘60頒獎典禮即將登場，節目類獎項向來競爭激烈，尤其「綜藝節目獎」與「實境節目獎」更是話題與流量並重的熱門戰場。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測近一個月網路聲量，統計出兩大類別節目的聲量TOP 5。從經典長壽節目到創新實境企劃，全都榜上有名，顯示觀眾對多元節目內容的高度關注。

第60屆頒獎典禮將於10月17日（星期五）晚間在 台北流行音樂中心登場，最終誰能奪下金鐘榮耀，也備受各界矚目，一起來看看網友最熱議的節目有哪些。

No.5 《一起聽團吧》

翻攝FB／一起聽團吧這是台灣首檔以樂團為主體的選秀節目，邀請庾澄慶、魏如萱、亂彈阿翔與陳君豪擔任導師，和參賽樂團攜手完成改編演出與挑戰。節目最終以音樂祭形式進行總決賽，讓現場與線上觀眾同步參與，親眼見證台灣樂團站上大舞台的時刻。

節目中登場的樂團橫跨不同世代與風格，包括I Mean Us、怕胖團、hue等，都在網路上掀起熱烈討論。許多樂迷透過節目認識到更多音樂能量，也紛紛留言表示「看到後面有倒吃甘蔗的感覺 認識了不少台灣好團」、「推推，但討論度好低，還是希望更多人關注，越來越好」、「樂團在台灣算小眾，但至少有個與樂團相關的節目也算是好的開始」。還有人特別推薦擊沈女孩的演出，形容「很有那種熱音社的感動，很熱血」。這些真實留言與回響，讓節目在入圍名單中雖然類型獨特，但仍憑藉樂團魅力與音樂現場感，成功打開討論度。

No.4 《拜託 ATM》

翻攝FB／TVBS綜藝這檔事

翻攝FB／TVBS綜藝這檔事這是一檔結合益智與生活情境的綜藝節目，由胡瓜與Sandra主持，設計以三關智力考驗為主，只要答對題目，就能從「互動提款機」中領取現金獎金。節目節奏明快、規則簡單，加上主持人的幽默互動，播出期間雖不算長，但憑藉輕鬆娛樂的特性成功吸引觀眾注意。

節目雖已在去年底停播，但隨著金鐘入圍名單公布，再度被觀眾翻出回味。有網友說「全家會一起看」，也有留言懷念節目的互動設計與節奏感，顯示它在觀眾心中仍留下清楚的印象。對於節目入圍，胡瓜表示：「感謝評審團的肯定，《拜託ATM》入圍金鐘，感謝TVBS大力支持。更感謝我的好搭檔Sandra，以及幕前幕後的所有工作人員，盡心付出心力智力勞力，《拜託ATM》是個創新的節目！謝謝所有的觀眾！」

No.3 《原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ》

翻攝FB／原子少年AtomBoyz

翻攝FB／原子少年AtomBoyz延續第一季的高人氣，第二季播出後同樣引發熱烈關注。節目由坤達、歐漢聲與健志擔任星際導師，共有54名少年參與，展開一場青春與夢想交織的舞台競演。從團體表演到人氣選手的亮眼發揮，每集都在社群上引發網友熱議，最終也成功擠進金鐘入圍名單，成為年度焦點之一。

不少觀眾也被少年們的努力與成長深深打動，留言表示：「我真的不能再看《原2》了，每看一次哭一次，大家真的都很棒，也都很努力，不管結果如何，至少你們努力過了。」這份真情實感，讓節目在完結後仍持續累積話題熱度，也凸顯《原子少年 2》在粉絲心中的分量。

No.2 《夜市王

翻攝FB／夜市王

翻攝FB／夜市王夜市是庶民生活的縮影，《夜市王》以美食競賽為主軸，透過遊戲與評比分制炒熱現場氣氛，節奏明快、互動感十足。本屆更一口氣入圍第60屆金鐘獎5項大獎，成為聲勢最受矚目的綜藝節目之一。主持群找來Lulu（黃路梓茵）、阿達與美麗本人（李包比），搭配哈哈台的外景團隊，以及曾志偉、Alizabeth娘娘、韓勾ㄟ金針菇等評審，輕鬆又不失火花的組合，也讓節目話題不斷。Lulu與陳漢典於2025年9月宣布結婚，更意外替節目帶來一波聲量。

節目邀集各大夜市攤商端出自家料理，爭取評審青睞，但競賽制度也引發兩極反應。「不懂幹嘛找外國評審」、「不喜歡淘汰制度，這樣有些夜市就看不到了」成為觀眾常見抱怨，不過也有網友讚聲「剪輯節奏很好、不拖泥帶水」，認為節目新穎有趣。評比分制與口味差異更延伸討論熱度，也讓夜市文化再度掀起話題。更多節目亮點與人氣攤販，可見《網路溫度計DailyView》先前整理的話題攤販排行報導。

No.1 《型男大主廚

翻攝FB／型男大主廚

翻攝FB／型男大主廚穩坐聲量王冠軍寶座的《型男大主廚》堪稱「金鐘老面孔」，也是本屆入圍節目中最長青的一檔。節目自2006年7月開播以來，已陪伴觀眾走過十多年歲月，固定於每晚7點播出，成為許多家庭晚餐時光的共同回憶。今年是《型男大主廚》自2009年第44屆後，睽違多年第二度入圍金鐘獎，也被不少網友形容「實至名歸」，話題熱度不減反增。

節目以輕鬆活潑的廚藝PK為特色，捧紅了許多知名廚師，包括阿基師（鄭衍基）、詹姆士與吳秉承等人，陪伴不少觀眾從小看到大。隨著入圍消息公布，也勾起不少觀眾的集體記憶，有人留言表示：「老爸和老媽是《型男大主廚》的忠實粉絲，每天都會準時七點收看」，道出節目長年在觀眾心中的地位。

No.5 《不在我的世界當勇者》

翻攝FB／不在我的世界當勇者

翻攝FB／不在我的世界當勇者《不在我的世界當勇者》用遊戲世界開場，讓觀眾跟著八位勇者一腳踏進神秘科技莊園。節目開播後，憑著沉浸式任務與解謎設計迅速吸引實境節目愛好者關注，也成為今年金鐘實境節目獎的入圍黑馬。主持陣容橫跨各領域，包括胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫與超認真少年，從運動員到YouTuber，個性鮮明、化學反應十足。

節目不只是闖關競賽，更在製作上砸下重本，打造超過百坪的密室與專屬宿舍，捕捉藝人們在遊戲中合作、鬥智與互動的過程，也讓觀眾看到他們最日常、最真實的情感樣貌。不少網友看完後熱情留言：「節目做成如此這樣好，真的很佩服」、「沉浸式實境節目雖然比國外晚的，但台灣終於有做了！大讚」，也有人說「好用心製作的節目，又可藉此了解原住民的文化」。

No.4 《廚師的迫降：客家廚房》

翻攝FB／廚師的迫降：客家廚房 셰프의 불시착 : 하카의 부엌

翻攝FB／廚師的迫降：客家廚房 셰프의 불시착 : 하카의 부엌美食實境節目一向是收視保證，《廚師的迫降：客家廚房》以「跨國廚藝挑戰」為主軸，帶出文化交流的新火花，在本次聲量調查中拿下第四名。節目由客家電視台與韓國娛樂公司聯手製作，找來Super Junior隊長利特、韓國名廚李元日、台灣演員温昇豪、桌球好手江宏傑、YouTuber酒帝、韓國創作者Judy，以及韓國女團tripleS成員許念慈等人共同參與，卡司陣容吸睛。

節目設定將廚師「丟包」到台灣客家聚落挑戰料理，從採集、備料到上桌，全程實境紀錄異國廚師與在地食材的交融過程。韓國團隊在製作客家料理的過程中，也碰撞出文化差異與創意詮釋，讓觀眾不只是看廚藝比拼，更能感受到飲食背後的土地情感與文化連結。

No.3 《老少女奇遇記 2》

翻攝FB／老少女奇遇記

翻攝FB／老少女奇遇記實境節目《老少女奇遇記 2》在第60屆金鐘獎入圍3項大獎，節目由楊貴媚、鍾欣凌 與 嚴藝文攜手主持，帶著熟齡姊妹淘的幽默與溫度，前進日本高知、熊本、五島、秋田等地，展開長期居住體驗，細膩呈現旅日台灣人的生活樣貌與異鄉奮鬥故事。節目節奏真誠不造作，也因情感深刻，成為中生代觀眾心中的「療癒系」代表。

其中一集前往高知探訪赴日追夢的台灣高中生謝喬恩與黃國善，成為網友熱議焦點。節目紀錄兩位少年在異鄉苦練棒球、堅持不懈的身影，也安排家人驚喜現身與親筆信應援，催淚畫面讓主持人和觀眾都難忍淚水，引起廣大迴響。楊貴媚也分享入圍心情，感謝評審看見節目團隊深入偏鄉拍攝的努力；鍾欣凌則說：「這種真心的交流讓我自己看幾次哭幾次。」節目真摯動人的氛圍，也讓《老少女奇遇記 2》在此次聲量調查中名列第三。

No.2 《來吧！哪裡怕》

翻攝FB／來吧！哪裡怕

翻攝FB／來吧！哪裡怕實境節目《來吧！哪裡怕》成功踩中八年級生的集體回憶殺，掀起一波強烈討論熱潮。節目由Lollipop棒棒堂六位成員敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰、王子共同主持，他們於2006年透過《模范棒棒堂》出道，成為當時最受歡迎的男子團體之一。2025年初，他們在第20屆KKBOX風雲榜合體回歸後，再度攜手推出這檔節目，對粉絲而言既懷舊又充滿驚喜。

節目設定為六位成員在限定時間與預算內完成各自的「願望清單」，過程中融合挑戰、旅行與搞笑元素。緊湊節奏加上成員多年來培養出的自然默契，讓節目笑點連發，成為觀眾生活中的「解壓小確幸」。不少網友留言表示「根本是壓力大的生活中的療癒節目」，也有人感嘆「看到他們重聚真的好感動」，聲量居高不下。

No.1 《人生幹大事 上船了各位！》

翻攝FB／上船了各位！

翻攝FB／上船了各位！奪下聲量冠軍的《人生幹大事 上船了各位！》以震撼的「海上冒險實境」引爆討論熱潮。節目紀錄KID、郭泓志、蔡昌憲、胡宇威、鍾瑶、瑞瑪席丹、雷艾美七位藝人接力划獨木舟，從花蓮外海挑戰260公里航程直抵日本石垣島，全程限時60小時，是台灣綜藝史上首見的超高強度冒險挑戰。並邀請日本知名公關帝王羅蘭擔任應援隊長，片尾曲則由江美琪獻唱，豪華陣容開播即成焦點。

節目結合極限挑戰與真實情緒，紀錄七位藝人在長時間航程中的互動與努力，也展現團隊合作的強大凝聚力。最終集播出後更讓網友熱烈留言「一起衝向終點真是熱血」、「百八教練的真誠和認真讓節目又更加分+10000」、「真的一路辛苦了，很感動！」。入圍金鐘喜訊一出，也讓不少觀眾敲碗期待節目能在頒獎典禮上「順利敲響金鐘」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月15日至2025年10月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

#互動 #綜藝 #金鐘獎 #夜市王 #實境節目 #原子少年 #型男大主廚 #上船了各位 #老少女奇遇記

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

2025-09-29 15:30 女子漾／編輯張念慈
進入10月，秋意漸濃，不少生肖也迎來「鴻運當頭」的好時機，《搜狐網》點名以下4個生肖，財星高照、貴人運強，工作、投資、生活都順風順水。有人靠努力實現穩健收益，有人憑著好人緣迎來意外驚喜，更有人在事業舞台上大展拳腳，錢包實實在在鼓了起來。一起來看看這4個10月財運最旺的生肖吧！

10月鴻運當頭生肖1. 屬羊：穩中求進 收入持續累積

屬羊的人外表柔和，卻有著堅韌的內心。10月他們憑著穩健的判斷和務實的作風，在既有領域裡持續深耕，不斷提升產品或服務品質，逐步累積財富。特別是製造業、手作或服務業相關的朋友，只要稍加創新，就能在市場中脫穎而出，穩穩迎來財運豐收，生活無憂。

10月鴻運當頭生肖2. 屬兔：好人緣帶來大禮 財運喜從天降

屬兔的人一向溫和待人，10月的好運多半來自人際關係的回饋。同事可能主動拉一把，介紹合作機會；老朋友可能突然帶來新生意。這些意想不到的驚喜，正是平日累積人脈的最好證明。屬兔人只要把握住眼前機會，財源自然滾滾而來。

10月鴻運當頭生肖3. 屬蛇：細節決定成敗 錢途穩健上升

屬蛇的人做事嚴謹，追求完美，這讓他們在職場和生活中贏得高度信任。10月他們憑藉多年累積的人脈與資源，財務狀況漸入佳境。不論是薪資提升、投資回報，還是副業收入，都能感受到一股穩步上揚的力量，錢途一片光明。

10月鴻運當頭生肖4. 屬龍：事業翻紅 財庫大開

屬龍的人10月運勢如旭日東昇，迎來事業與財運的雙重高峰。工作上不僅有望獲得升職加薪，更有機會憑實力打開新局面。財運方面，正財穩定成長，偏財也有所收穫，堪稱「事業財運兩開花」。對屬龍的人來說，這是一個能勇敢追夢、創造新舞台的好時機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#生肖運勢

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

2025-10-12 05:58 女子漾／編輯 Wendi
中秋連假前夕華麗登場的Netflix韓劇《許願吧，精靈》是金宇彬秀智時隔9年再度合作的作品，也是王牌編劇金銀淑睽違2年推出的新劇，劇情講述暌違千年回歸的燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）和情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）共同追尋3個願望…然而開播以來卻評價兩極，但卻無法抵擋該劇在全球締造出亮眼成績的聲勢，甚至連外媒也給出高度評價呢！

《許願吧，精靈》在韓國電視劇Top10排行榜風光奪冠

10/3正式開播的Netflix韓劇《許願吧，精靈》上線僅1天就榮登「韓國電視劇Top10」排行榜冠軍，並在沙烏地阿拉伯、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥…等全球46個國家入圍TOP 10榜單，掀起全球觀眾們的高度矚目。

《許願吧，精靈》殺進全球非英語排行榜劇集Top5

根據Netflix Top 10網站10/8數據顯示，《許願吧，精靈》在Netflix上線僅3天就創下400萬次觀看紀錄，在全球非英語排行榜劇集排行中位列第5名，令Netflix官方大讚《許願吧，精靈》：「連接過去和現在的『千年戀曲』給人一種熟悉的感覺，但隨著劇情的發展，展現出更深層的情感線，令觀眾沉浸其中。」。

《許願吧，精靈》在韓國各大SNS湧現負評

儘管《許願吧，精靈》開播初期收視取得亮眼成績，在韓國各大SNS卻湧現不少批評聲浪：「太幼稚了」、「受不了這種尷尬的台詞」、「看了一集就關掉了」…，甚至有人批評王牌編劇金銀淑此次的奇幻風格，狠酸：「根本不值這個片酬」、「比《黑暗榮耀》差遠了」、「開局令人失望」…等負評。

《許願吧，精靈》評價褒貶不一

然而也有部分韓國網友對《許願吧，精靈》祭出高度評價：「一開始以為只是一部愛情喜劇，結果卻哭了」、「《許願吧，精靈》讓人重新發現『演員金宇彬』，他的情感演繹達到一個新的高度」「金銀淑編劇的台詞太棒了！越追越有感覺的電視劇」、「這部劇的前世敘事真的好感人」…，顯現《許願吧，精靈》在韓國評價褒貶不一。

外媒盛讚《許願吧，精靈》

外媒對於《許願吧，精靈》大多給出好評，《富比士》雜誌稱讚：「精靈在劇中說出一些令人難忘的台詞，他巧妙地講述自己的人生旅程。」；美國《紐約郵報》旗下娛樂網站《Decider》表示：「看著2個曾經互相敵對的角色逐漸發展出愛情和感情，令人深感著迷。」；《時代雜誌》則評論道：「以意想不到的溫暖結局收尾的故事，令觀眾們留下深刻印象。」。

《許願吧，精靈》正式預告


#秀智 #韓劇 #金宇彬 #許願吧精靈 #Netflix

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

2025-10-11 01:15 女子漾 /編輯周意軒

Netflix台劇回魂計》自上線以來話題不斷，尤其結局以多重暗示、未解謎團收尾，讓觀眾看完心裡久久不能平靜。這不只是一場「母親為女復仇」的故事，更是一場對人性、正義與社會扭曲現象的終極審判。

一、悲劇的起點：誤會堆疊的人性崩塌

劇中最令人心碎的揭露，是女學生真真成為植物人的真正原因。原以為是同學安琪的惡意所致，實際上卻是一場意外——安琪在情緒激動中推倒真真，並非出於報復。兩人爭執的導火線，是誰是「告密者」的誤會，而這個誤會的源頭，全來自張士凱的操弄與謊言。

這一層真相讓觀眾重新審視整起事件：被害者與加害者的界線，或許從未如此模糊。導演透過這段戲巧妙點出「操控」在現實社會的普遍性——權力者如何利用資訊不對等，讓底層的人彼此撕裂。

二、張士凱的崩潰：復活的不只是肉體，還有人性殘骸

在復仇母親聯手「喚回」兇手張士凱的那一刻，《回魂計》從社會寫實劇徹底轉向心理驚悚。張士凱表面被復活，但實際上他的精神早已碎裂。導演讓他在幻覺與罪惡感的交錯中掙扎，成為復仇儀式裡最可怕的「活死人」。

他不是單純的惡人，而是制度與家庭共同塑造出的怪物。這樣的角色設定，正是本劇的精髓——沒有單純的黑與白，只有被環境逼到極限的「人」。

三、母性復仇的界線：愛與恨交織的困獸之戰

舒淇飾演的汪慧君與李心潔飾演的趙靜，兩位母親的結盟是一場愛的試煉。她們以為復仇能帶來救贖，卻一步步墜入道德的深淵。當真相揭露，她們不得不直面一個殘酷的問題——「我們真的比兇手更無辜嗎？」

這段友情的瓦解，成為《回魂計》最具力量的轉折。兩人從同盟走向對立，不只是情感上的崩壞，也象徵母性在絕望之中的扭曲與犧牲。

四、現實隱喻：從「柬單生活」看到社會資源錯置

《回魂計》不僅是懸疑劇，更是一面照出現實陰暗的鏡子。劇中提到的「柬單生活」暗喻社會弱勢被剝削、資源錯置的現象。那些被忽略、被放棄的人，最終以極端的方式發出控訴。

導演透過這樣的世界觀，讓觀眾反思：當社會體制不再能提供庇護，人會變成什麼樣？而我們又是旁觀者，還是推波助瀾的一員？

五、開放式結局：正義、救贖與懸而未決的「回魂」

最終，張士凱的精神崩潰、兩位母親的分道揚鑣、安琪與真真的命運未完，讓結局留有巨大的空白。那不是遺漏，而是刻意的沉默。導演在最後一幕，用畫面問觀眾：「復仇真的能讓亡靈安息嗎？還是讓更多人失去了靈魂？」

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#人性 #台劇 #回魂計 #Netflix

暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

2025-10-10 11:23 女子漾／編輯張念慈
中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓離世，年僅37歲。官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」並迅速結案，但事件後續疑點不斷。近日，網路瘋傳一份疑似他的「司法屍檢報告截圖」，內容涉及鑑定單位、派出所及詳細傷勢，引爆外界對中國司法鑑定體系的信任危機。

屍檢報告外流惹議　法學界質疑司法黑箱

外流屍檢截圖中寫明，于朦朧身高181公分，身上多處創傷，包括「頭皮撕裂、耳出血、鼻骨骨折、胸腔雙側血胸、肝臟挫裂及多發性骨折」，並提及「全口無牙、下體撕裂」等驚悚字樣。

法醫學者分析，若相關訊息屬實，這類傷勢與單純墜樓不符，反顯示可能遭受生前暴力攻擊，例如拳打導致牙齒脫落、唇裂或軟組織挫傷。若檢出不同階段的出血反應，更代表受害者在死亡前多次遭創傷。

據流出的文件顯示，屍檢由「北京盛唐司法鑑定所屍檢一廳」進行，委託單位為「北京市朝陽區將台派出所」，鑑定項目為「死因鑑定」。報告曝光後，引發外界質疑中國司法鑑定是否真能維持中立與透明。

按照中國現行規範，非自然死亡案件須委託具官方認證的「第三方司法鑑定機構」承辦，並受《司法鑑定人管理條例》規範。然而，多位法學專家指出，這些鑑定所雖名義上獨立，實際卻缺乏公開審查機制，外界無法得知鑑定人員名單、檢驗過程及樣本保存情形，使整體制度蒙上黑箱疑雲。

部分網友甚至傳出于朦朧墜樓現場照，斷肢畫面驚悚，不過也有人懷疑是AI偽造。

李沐陽分析屍斑矛盾　懷疑「屍體遭調包」

網紅李沐陽在社群平台分享說法指出，「屍斑一般會出現在遺體與地面接觸的部位。從網路上流傳的報告內容來看，他推測于朦朧當時應該是『仰躺身亡』。然而，網路上流出的畫面卻顯示遺體是『趴伏』在地面上，兩者明顯矛盾。」

他更進一步質疑：「若趴在地上的真是于朦朧，那真正的于朦朧又在哪？」暗示外界傳言的「屍體遭調包」並非空穴來風。

「獻祭房」陰謀論　爆23人名單與6大流程

隨著輿論延燒，社群平台上開始流傳一份被稱為「中國娛樂圈獻祭房」的陰謀論。

根據原文內容，貼文指出完整鏈條步驟依序為：「物色目標 → 契約束縛 → 派對引誘 → 獻祭給金主 → 上層享樂 → 控制與懲罰」，並附上疑似「23人分工名單」。

貼文中提到，「物色目標」名單包括宋伊人、扶子茶、苑子文、苑子豪、范世錡、焦邁奇、高泰宇、極光光（李明）等8人；「契約束縛」階段涉及杜強、助理大鵬、胡海洋3人；「派對引誘」由程青松與方勵導演施作；「獻祭給金主」則指向周昊、張佳偉、辛奇、蔡乙嘉等人；「上層享樂」部分，貼文列出趙樂際、趙立春、王功權、田海蓉等人。

「486先生」推文掀震撼　聲稱「解剖後驗出多人體液」

電商企業家「486先生」日前也在推特發出驚人言論，表示「于朦朧解剖後，肛門驗出多人精液」。這則貼文隨即被網友截圖，並轉傳至Threads社群，引發震驚與討論。

不少網友留言表示：「真的假的？」「不論生前遭遇什麼折磨，他永遠是我心中的白真上神。」也有人聲稱「看過被刪除的影片，拍到多人侵害過程」，直呼「太恐怖」。

部分網友更直言：「他身邊覬覦的人太多，其實不意外」、「所以他真的是被凌虐後才遭拋屍。」

官方沉默引爆信任危機

截至目前，中國官方並未對外證實屍檢報告真偽，對「性侵傳聞」與「陰謀論」亦無回應。

隨著輿論升溫，焦點已從死因真相延伸至司法體制本身。多名法學界人士呼籲應建立「屍檢資料公開平台」與「獨立監督機制」，防止鑑定過程遭政治或利益影響。

不過，也有法醫與法律專家提醒，網路訊息未經核實，部分圖片與報告可能為偽造，應謹慎辨識來源，以免被假消息操弄情緒。

#死因 #屍體 #陸劇 #于朦朧

