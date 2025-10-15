《上船了各位》、《型男大主廚》、《夜市王》...金鐘獎綜藝、實境節目人氣TOP 5

翻攝各節目官方粉專

話題聲量大比拚 金鐘60熱門節目聲量榜單搶先看

金鐘60頒獎典禮即將登場，節目類獎項向來競爭激烈，尤其「綜藝節目獎」與「實境節目獎」更是話題與流量並重的熱門戰場。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測近一個月網路聲量，統計出兩大類別節目的聲量TOP 5。從經典長壽節目到創新實境企劃，全都榜上有名，顯示觀眾對多元節目內容的高度關注。

第60屆頒獎典禮將於10月17日（星期五）晚間在 台北流行音樂中心登場，最終誰能奪下金鐘榮耀，也備受各界矚目，一起來看看網友最熱議的節目有哪些。

No.5 《一起聽團吧》

翻攝FB／一起聽團吧

翻攝FB／一起聽團吧這是台灣首檔以樂團為主體的選秀節目，邀請庾澄慶、魏如萱、亂彈阿翔與陳君豪擔任導師，和參賽樂團攜手完成改編演出與挑戰。節目最終以音樂祭形式進行總決賽，讓現場與線上觀眾同步參與，親眼見證台灣樂團站上大舞台的時刻。

節目中登場的樂團橫跨不同世代與風格，包括I Mean Us、怕胖團、hue等，都在網路上掀起熱烈討論。許多樂迷透過節目認識到更多音樂能量，也紛紛留言表示「看到後面有倒吃甘蔗的感覺 認識了不少台灣好團」、「推推，但討論度好低，還是希望更多人關注，越來越好」、「樂團在台灣算小眾，但至少有個與樂團相關的節目也算是好的開始」。還有人特別推薦擊沈女孩的演出，形容「很有那種熱音社的感動，很熱血」。這些真實留言與回響，讓節目在入圍名單中雖然類型獨特，但仍憑藉樂團魅力與音樂現場感，成功打開討論度。

No.4 《拜託 ATM》

翻攝FB／TVBS綜藝這檔事

翻攝FB／TVBS綜藝這檔事這是一檔結合益智與生活情境的綜藝節目，由胡瓜與Sandra主持，設計以三關智力考驗為主，只要答對題目，就能從「互動提款機」中領取現金獎金。節目節奏明快、規則簡單，加上主持人的幽默互動，播出期間雖不算長，但憑藉輕鬆娛樂的特性成功吸引觀眾注意。

節目雖已在去年底停播，但隨著金鐘入圍名單公布，再度被觀眾翻出回味。有網友說「全家會一起看」，也有留言懷念節目的互動設計與節奏感，顯示它在觀眾心中仍留下清楚的印象。對於節目入圍，胡瓜表示：「感謝評審團的肯定，《拜託ATM》入圍金鐘，感謝TVBS大力支持。更感謝我的好搭檔Sandra，以及幕前幕後的所有工作人員，盡心付出心力智力勞力，《拜託ATM》是個創新的節目！謝謝所有的觀眾！」

No.3 《原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ》

翻攝FB／原子少年AtomBoyz

翻攝FB／原子少年AtomBoyz延續第一季的高人氣，第二季播出後同樣引發熱烈關注。節目由坤達、歐漢聲與健志擔任星際導師，共有54名少年參與，展開一場青春與夢想交織的舞台競演。從團體表演到人氣選手的亮眼發揮，每集都在社群上引發網友熱議，最終也成功擠進金鐘入圍名單，成為年度焦點之一。

不少觀眾也被少年們的努力與成長深深打動，留言表示：「我真的不能再看《原2》了，每看一次哭一次，大家真的都很棒，也都很努力，不管結果如何，至少你們努力過了。」這份真情實感，讓節目在完結後仍持續累積話題熱度，也凸顯《原子少年 2》在粉絲心中的分量。

翻攝FB／夜市王

翻攝FB／夜市王夜市是庶民生活的縮影，《夜市王》以美食競賽為主軸，透過遊戲與評比分制炒熱現場氣氛，節奏明快、互動感十足。本屆更一口氣入圍第60屆金鐘獎5項大獎，成為聲勢最受矚目的綜藝節目之一。主持群找來Lulu（黃路梓茵）、阿達與美麗本人（李包比），搭配哈哈台的外景團隊，以及曾志偉、Alizabeth娘娘、韓勾ㄟ金針菇等評審，輕鬆又不失火花的組合，也讓節目話題不斷。Lulu與陳漢典於2025年9月宣布結婚，更意外替節目帶來一波聲量。

節目邀集各大夜市攤商端出自家料理，爭取評審青睞，但競賽制度也引發兩極反應。「不懂幹嘛找外國評審」、「不喜歡淘汰制度，這樣有些夜市就看不到了」成為觀眾常見抱怨，不過也有網友讚聲「剪輯節奏很好、不拖泥帶水」，認為節目新穎有趣。評比分制與口味差異更延伸討論熱度，也讓夜市文化再度掀起話題。更多節目亮點與人氣攤販，可見《網路溫度計DailyView》先前整理的話題攤販排行報導。

翻攝FB／型男大主廚

翻攝FB／型男大主廚穩坐聲量王冠軍寶座的《型男大主廚》堪稱「金鐘老面孔」，也是本屆入圍節目中最長青的一檔。節目自2006年7月開播以來，已陪伴觀眾走過十多年歲月，固定於每晚7點播出，成為許多家庭晚餐時光的共同回憶。今年是《型男大主廚》自2009年第44屆後，睽違多年第二度入圍金鐘獎，也被不少網友形容「實至名歸」，話題熱度不減反增。

節目以輕鬆活潑的廚藝PK為特色，捧紅了許多知名廚師，包括阿基師（鄭衍基）、詹姆士與吳秉承等人，陪伴不少觀眾從小看到大。隨著入圍消息公布，也勾起不少觀眾的集體記憶，有人留言表示：「老爸和老媽是《型男大主廚》的忠實粉絲，每天都會準時七點收看」，道出節目長年在觀眾心中的地位。

No.5 《不在我的世界當勇者》

翻攝FB／不在我的世界當勇者

翻攝FB／不在我的世界當勇者《不在我的世界當勇者》用遊戲世界開場，讓觀眾跟著八位勇者一腳踏進神秘科技莊園。節目開播後，憑著沉浸式任務與解謎設計迅速吸引實境節目愛好者關注，也成為今年金鐘實境節目獎的入圍黑馬。主持陣容橫跨各領域，包括胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫與超認真少年，從運動員到YouTuber，個性鮮明、化學反應十足。

節目不只是闖關競賽，更在製作上砸下重本，打造超過百坪的密室與專屬宿舍，捕捉藝人們在遊戲中合作、鬥智與互動的過程，也讓觀眾看到他們最日常、最真實的情感樣貌。不少網友看完後熱情留言：「節目做成如此這樣好，真的很佩服」、「沉浸式實境節目雖然比國外晚的，但台灣終於有做了！大讚」，也有人說「好用心製作的節目，又可藉此了解原住民的文化」。

No.4 《廚師的迫降：客家廚房》

翻攝FB／廚師的迫降：客家廚房 셰프의 불시착 : 하카의 부엌

翻攝FB／廚師的迫降：客家廚房 셰프의 불시착 : 하카의 부엌美食實境節目一向是收視保證，《廚師的迫降：客家廚房》以「跨國廚藝挑戰」為主軸，帶出文化交流的新火花，在本次聲量調查中拿下第四名。節目由客家電視台與韓國娛樂公司聯手製作，找來Super Junior隊長利特、韓國名廚李元日、台灣演員温昇豪、桌球好手江宏傑、YouTuber酒帝、韓國創作者Judy，以及韓國女團tripleS成員許念慈等人共同參與，卡司陣容吸睛。

節目設定將廚師「丟包」到台灣客家聚落挑戰料理，從採集、備料到上桌，全程實境紀錄異國廚師與在地食材的交融過程。韓國團隊在製作客家料理的過程中，也碰撞出文化差異與創意詮釋，讓觀眾不只是看廚藝比拼，更能感受到飲食背後的土地情感與文化連結。

翻攝FB／老少女奇遇記

翻攝FB／老少女奇遇記實境節目《老少女奇遇記 2》在第60屆金鐘獎入圍3項大獎，節目由楊貴媚、鍾欣凌 與 嚴藝文攜手主持，帶著熟齡姊妹淘的幽默與溫度，前進日本高知、熊本、五島、秋田等地，展開長期居住體驗，細膩呈現旅日台灣人的生活樣貌與異鄉奮鬥故事。節目節奏真誠不造作，也因情感深刻，成為中生代觀眾心中的「療癒系」代表。

其中一集前往高知探訪赴日追夢的台灣高中生謝喬恩與黃國善，成為網友熱議焦點。節目紀錄兩位少年在異鄉苦練棒球、堅持不懈的身影，也安排家人驚喜現身與親筆信應援，催淚畫面讓主持人和觀眾都難忍淚水，引起廣大迴響。楊貴媚也分享入圍心情，感謝評審看見節目團隊深入偏鄉拍攝的努力；鍾欣凌則說：「這種真心的交流讓我自己看幾次哭幾次。」節目真摯動人的氛圍，也讓《老少女奇遇記 2》在此次聲量調查中名列第三。

No.2 《來吧！哪裡怕》

翻攝FB／來吧！哪裡怕

翻攝FB／來吧！哪裡怕實境節目《來吧！哪裡怕》成功踩中八年級生的集體回憶殺，掀起一波強烈討論熱潮。節目由Lollipop棒棒堂六位成員敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰、王子共同主持，他們於2006年透過《模范棒棒堂》出道，成為當時最受歡迎的男子團體之一。2025年初，他們在第20屆KKBOX風雲榜合體回歸後，再度攜手推出這檔節目，對粉絲而言既懷舊又充滿驚喜。

節目設定為六位成員在限定時間與預算內完成各自的「願望清單」，過程中融合挑戰、旅行與搞笑元素。緊湊節奏加上成員多年來培養出的自然默契，讓節目笑點連發，成為觀眾生活中的「解壓小確幸」。不少網友留言表示「根本是壓力大的生活中的療癒節目」，也有人感嘆「看到他們重聚真的好感動」，聲量居高不下。

翻攝FB／上船了各位！

翻攝FB／上船了各位！奪下聲量冠軍的《人生幹大事 上船了各位！》以震撼的「海上冒險實境」引爆討論熱潮。節目紀錄KID、郭泓志、蔡昌憲、胡宇威、鍾瑶、瑞瑪席丹、雷艾美七位藝人接力划獨木舟，從花蓮外海挑戰260公里航程直抵日本石垣島，全程限時60小時，是台灣綜藝史上首見的超高強度冒險挑戰。並邀請日本知名公關帝王羅蘭擔任應援隊長，片尾曲則由江美琪獻唱，豪華陣容開播即成焦點。

節目結合極限挑戰與真實情緒，紀錄七位藝人在長時間航程中的互動與努力，也展現團隊合作的強大凝聚力。最終集播出後更讓網友熱烈留言「一起衝向終點真是熱血」、「百八教練的真誠和認真讓節目又更加分+10000」、「真的一路辛苦了，很感動！」。入圍金鐘喜訊一出，也讓不少觀眾敲碗期待節目能在頒獎典禮上「順利敲響金鐘」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月15日至2025年10月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

