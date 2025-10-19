2025-10-19 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】改編自楊牧自傳的漫畫 獨特精緻的畫風讓它本身就足以被視為藝術品—《OKEN：詩的端倪》
改編自台灣國寶級詩人楊牧的經典文學自傳《山風海雨》。敘述者以童年的目光凝望，佐以成人的思慮，細數成長過程中的心靈事件，點點滴滴，透露著藝術追求的啟蒙與端倪。
不只經歷現代國家的洗禮、戰爭、短時間的國籍轉換，緊接而來的還是近半個世紀的高壓統治，1940年代的台灣人經歷的那些巨變，大概是現代人難以體會的；正好出生於那個動盪的年代，作家楊牧曾在《山風海雨》這本作品當中，談到自己童年的記憶，將讀者帶回太平洋戰爭時期的花蓮，描述那段因為各種事件而深受震撼，卻也在那個時期受到藝術啟迪的過程。37年後，它以全新的面貌來到讀者面前，搭配影像工作者吳識鴻的繪畫作品，也將帶來更不一樣的感受。
細膩刻畫與朦朧的壯闊背景 構成極具風格的組合
相對於摘錄的文字內容，《OKEN：詩的端倪》中的圖像相較之下更引人注目，不單是因為細膩的刻畫，其中人物尖銳的筆觸，搭配時而朦朧的大面積區塊呈現，兩種迥異風格的組合，激盪出一種有趣的視覺享受。不只是單純作為文字的搭配，圖像本身在某些地方也有了自己的生命，藉由圖像式的語言呈現出電影、動畫更擅長傳達的意象。
就圖像確實讓人驚艷，但讓人覺得有點可惜的是，漫畫為了將重點放在主角的藝術啟蒙，選擇將一些重要的歷史事件以相對抽象的方式帶過；但它們隱晦的痕跡，連帶也讓漫畫想呈現的生命故事變得不那麼清晰。尤其是楊牧身為一個曾透過文學為林宅血案、二二八事件發生的作家，這些元素想必也為他的生命帶來極大的感觸，卻在這本以他為主題的漫畫當中被刻意淡化了。
淡化的二二八雖可惜 但繪畫本身依舊精彩
就過往看過的「台灣漫畫」來說，《OKEN：詩的端倪》在美學的呈現上，確實讓人印象深刻，並且能夠在有限的頁面當中，傳遞出一種恢宏浩大的氣勢，同時又存在著細膩的筆觸，來描繪人類心靈的改變；而這些都讓它成為一本「好看」的作品。儘管內容上並不是那麼符合人們的想像，《OKEN：詩的端倪》本身還是以具有獨特的意義，超越了單純的改編，讓它不僅僅是一本漫畫，更是值得收藏的美術傑作。
