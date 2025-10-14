2025-10-14 18:31 時尚品味生活誌
從微風廣場走入仙境《愛麗絲拯救仙境》沉浸展11/8奇幻登場
走進夢境與現實交錯的奇幻國度！首創「立體投影XAI互動X香氛」的沉浸式展覽《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》，11月8日將在台北微風廣場盛大開展。展覽以首創五米高的巨型沉浸光影劇場為主軸，結合Epson最新高流明投影技術、AI互動系統，以及P.Seven氣味設計品牌的動態香氛演繹，觀眾將被光影、香氣與音樂包覆於360度環繞空間中，彷彿跌入夢境。
詠威互動科技繼《野柳石光・夜訪女王》榮獲2025 MUSE Creative Awards雙金獎後，再度攜手馬來西亞國際團隊FrameMotion Studio，以自有原創IP打造沉浸式內容代表作。這場展覽不僅是視覺與嗅覺的饗宴，更是一段關於「選擇與勇氣」的寓言之旅。
展場每個角落都美得如夢似幻，彷彿跌入真實仙境。從泡泡之境的流光幻影，到魔法森林的呢喃回聲；從紅心宮殿的鏡面試煉，到守護龍的甦醒—共十二大主題展區，觀眾將和愛麗絲一起經歷冒險。每一幕都隱喻人與自然的連結，提醒我們：仙境的消逝，不是魔法的消退，而是人類對環境的遺忘。
香氛設計部分以「仙境」為靈感，邀請曾為星宇航空、王品集團與大阪世博會打造專屬氣味的P.Seven董事長潘雨晴親自操刀，創造能與觀眾情緒共鳴的氣味旅程。詠威互動科技執行團隊表示，本次展覽從視覺、聲音、氣味到技術整合，皆以跨域合作為核心，獲Epson台灣分公司提供技術支援，採用超高亮度投影系統，營造五米高包覆式立體空間，讓觀眾如同置身動態故事書，重返童話的奇幻篇章。
《愛麗絲拯救仙境》不只是經典故事的再現，更象徵台灣沉浸式內容產業的全新高度。詠威強調，透過企業品牌、藝術家與國際團隊的跨界協作，將持續以策展、內容與技術為核心，推動台灣沉浸式體驗邁向亞洲舞台。《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於11月8日至2026年1月25日在台北微風廣場8樓與9樓登場。展覽以沉浸式體驗帶領觀眾走進奇幻仙境，早鳥票現正開賣，可於KKday、Klook及官方指定平台購買。
