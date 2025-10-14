《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇 盤點天娛旗下藝人與黑歷史~ 圖片來源：官方

Netflix懸疑台劇《回魂計》熱度飆升，飾演「伊森」的22歲德泰混血男星尹浩宇（Patrick）憑亮眼表現人氣暴漲，不料被眼尖粉絲發現，他今年5月正式簽進中國知名經紀公司「天娛傳媒」——正是已故男星于朦朧生前所屬公司。消息一出，「快逃！」瞬間在社群炸開，網友憂心忡忡直喊「拜託憾事別再發生」。

1 尹浩宇簽天娛引恐慌：「孩子快逃！」

尹浩宇因《回魂計》中飾演對舒淇忠心耿耿的助理伊森而爆紅，外型乾淨、氣質溫柔，加上通曉德、泰、英、中四種語言的學霸背景，讓他成為亞洲新寵。然而粉絲卻因他與于朦朧同簽天娛而憂心，Threads上甚至出現「讓泰國粉絲提醒他快逃」的貼文，引發跨國粉絲集體焦慮。

網友留言：「剛簽天娛都有大禮包的，火不了、回報不了就打入冷宮慢慢耗了」、「天啊～怎麼又是天娛傳媒公司，孩子快逃吧」。這波輿論，也讓天娛傳媒再度被推上風口浪尖。

2 天娛傳媒是誰？芒果系唯一國有經紀公司

天娛傳媒有限公司（EE-Media）成立於2004年，是中國唯一國有藝人經紀公司，由湖南廣播電視台系統出資成立，隸屬芒果超媒集團。公司以打造偶像與綜藝明星為主，曾推出湖南衛視經典選秀節目《超級女聲》《快樂男聲》《快樂女聲》，捧紅無數歌手與演員。

過去總經理龍丹妮曾掌舵多年，後由肖寧接任，近年則與芒果TV藝人經紀中心整併。儘管是「國企背景」的娛樂公司，但天娛的內部管理與合約制度長期被外界質疑過度嚴苛，也因此多次成為輿論焦點。

3 盤點天娛傳媒旗下藝人陣容：從華晨宇到張新成

天娛傳媒藝人多數來自《快樂男聲》《超級女聲》等節目出道，橫跨歌唱、戲劇與綜藝領域。以下是部分知名藝人名單：

華晨宇：2013《快樂男聲》冠軍，天娛重點音樂藝人，以獨特舞台風格與創作力著稱。

張新成：新生代演員代表作《以家人之名》《大宋少年志》，長期與芒果系合作。

歐豪：以《快樂男聲》出道，後轉戰影視圈，代表作《左耳》《悟空傳》。

白舉綱：2013年選秀出身，近年以音樂創作與綜藝雙線發展。

范世錡、姜潮、謝彬彬：皆為芒果系培養的新生代演員，活躍於偶像劇與網劇市場。

吳千語、赖雨濛、黃星羱：女星代表，戲劇作品橫跨青春偶像與綜藝節目。

寧桓宇、于湉、張陽陽：曾為《快樂男聲》出身歌手，後持續以音樂為主軸發展。

尹浩宇：2025年新簽入藝人，《回魂計》爆紅後成為話題中心。

天娛一度被稱為「芒果藝人基地」，培養出整個湖南衛視娛樂宇宙的重要面孔。

4 于朦朧墜樓案陰影未散：天娛母公司股價暴跌

2025年9月11日，于朦朧墜樓身亡，警方雖定調為意外，但粉絲不信，指控他長期遭公司壓榨、被資本操控。天娛雖回應與于朦朧合約早已到期，外界仍質疑公司推卸責任。消息一出，天娛母公司「芒果超媒」股價暴跌，短短數日蒸發逾76億人民幣，等同台幣330億元。

這起事件讓外界重新檢視中國娛樂圈的「經紀制度黑洞」：藝人是否能自主選擇工作、是否被過度消耗，成為輿論核心。