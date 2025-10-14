香港男神劉俊謙完婚！盤點他從《幻愛》到《梅艷芳》的代表作

劉俊謙與蔡思韵公開婚紗照。圖／MOM production limited提供

香港男神劉俊謙正式完婚！這位因電影《幻愛》走紅、在港片與台劇間穿梭的實力派演員，今日（10月14日）在社群上宣布與女友蔡思韵結婚，並曬出一系列於東京拍攝的復古婚紗照，寫下「Thank you God for loving us ❤️ 我們結婚了！」向外界分享喜訊。這對因戲結緣的戀人，從銀幕拍檔走到人生伴侶，為他的人生寫下最動人的續篇。

而在甜蜜婚訊之後，我們也回顧這位「劇場男神」的演藝歷程——從舞台劇出身，到以細膩內斂的表演征服大銀幕的代表作，每一步都踏實又耀眼。

1. 《幻愛》：用思覺失調演出最深情的愛



2019年電影《幻愛》是劉俊謙的成名之作，他在片中飾演患有思覺失調症的李志樂，角色深受心理疾病折磨，卻又在錯綜情感中尋找愛的真實。這部電影不僅挑戰演員的情緒層次，也讓觀眾看見他極強的內在控制力。

《幻愛》。圖／官方

憑藉這部作品，他一舉入圍香港電影金像獎與金馬獎最佳新演員，成功打開知名度。片中他與蔡思韵之間微妙又真誠的對手戲，更在戲外延伸成真實戀情，成就這段「戲裡愛到戲外」的美談。

劉俊謙(右)、范少勳擔任頒獎人。圖／金馬執委會提供

2. 《梅艷芳》：重現張國榮神韻的溫柔致敬

2021年的傳記電影《梅艷芳》中，劉俊謙挑戰演繹香港巨星張國榮一角。對他而言，這不只是模仿，更是一場情感重現。無論是神態、氣質還是對角色的敬意，他都拿捏得恰到好處。許多觀眾看完直呼「彷彿哥哥重現人間」。

（圖片來源：《梅艷芳》預告片截圖）

這次詮釋讓他再度被認可為「新生代最具靈魂的男演員之一」，證明他能在偶像與實力之間取得完美平衡。

3. 《失衡凶間之罪與殺》：黑暗系角色的極限挑戰

在驚悚電影《失衡凶間之罪與殺》中，劉俊謙飾演一位暗戀牙科護士的廚師國軒，角色性格壓抑又極端。這部片讓他展現出截然不同的一面——不再是深情暖男，而是帶著危險氣息的暗黑角色。

《《失衡凶間之罪與殺》電影。圖／官方

他以極細膩的神情變化詮釋出壓抑慾望與罪惡之間的掙扎，讓觀眾再次見識到他的戲劇爆發力，也鞏固了他在港片新世代中的多面地位。

4. 《電視與舞台劇作品》：從劇場磨練出的真實感

在進入影壇前，劉俊謙原是舞台劇演員，曾參與《姦淫紀》、《電子城市》、《馬克白》等作品。這些作品讓他奠定紮實演技基礎，也培養出他極強的現場張力與角色沉浸度。

這段劇場經驗，使他即使在鏡頭前也能保持真誠與收斂，不浮誇、不造作——這正是他最打動人心的特質。

5. 近年轉戰台灣：從戲劇到人氣雙豐收

近年來，劉俊謙積極拓展演藝版圖，參演《此時此刻》Netflix台劇與品牌合作企劃，在台灣建立穩定人氣。無論是在活動現場或媒體訪問中，他都展現出謙遜有禮的態度與暖心個性。

《此時此刻》電視劇。圖／netflix

特別是在宣傳時談起蔡思韵，他總是面帶微笑、語氣溫柔，甚至笑說：「她睡著的樣子最可愛。」這份真實不做作的愛情態度，也讓他成為許多粉絲心中「理想男友」的代表。

從銀幕到人生：劉俊謙的愛與專業

劉俊謙的演員之路，就像他的愛情一樣——低調、誠懇、充滿力量。從劇場舞台到國際影壇，他以一步一腳印的態度，走出屬於自己的戲劇世界。如今，婚姻成為他人生的新篇章，也象徵他將帶著同樣的真誠與熱情，繼續在作品裡訴說故事。

無論是《幻愛》裡的情感純度或《此時此刻》，都讓人相信——這位香港男神，不只是帥氣，更有一顆懂得愛與體悟人生的心。