2025-10-14 14:51 女子漾／編輯王廷羽
買貼圖也能做公益！5款LINE公益貼圖推薦，30 元傳出愛與陪伴
傳訊息不只能聊天，還能散播愛！LINE 攜手多個公益團體推出「公益貼圖」，每組只要 30 元，就能化為一份陪伴與支持，幫助兒少教育、心理健康、流浪動物與弱勢家庭。編輯今天整理出5組LINE的公益貼圖，大家可以一起買貼圖做公益呦！
LINE公益貼圖推薦1.當肯x蒲公英基金會 讓陪伴成為力量
以「我陪你啊」、「你不孤單」為主題，Duncan以柔和手繪筆觸融入「蒲公英」與「光芒」元素，傳遞溫暖與關懷，提醒大家在生活中給予彼此支持。銷售所得扣除平台費用後，全數捐贈 財團法人蒲公英希望基金會「全齡身心陪伴計畫」專案，用於推動心理健康與社會支持行動。
貼圖連結：當肯x蒲公英基金會 讓陪伴成為力量
LINE公益貼圖推薦2.柴語錄 上班生活(加油篇)
以24張日常實用又幽默的貼圖，陪伴大家面對生活壓力。這組貼圖靈感來自慢飛家庭的真實處境——在早期療育的漫長旅程中，家長常因家庭結構、社會環境與經濟壓力而身心俱疲。為減輕照顧者的負擔、提供喘息空間，貼圖銷售所得將全數捐作伊甸「弱勢兒童服務計畫」經費，用實際行動支持慢飛天使與他們的家庭。
貼圖連結：柴語錄 上班生活(加油篇)
LINE公益貼圖推薦3.愛你啦！日常萬用篇
如果不能表達愛，那也太難受了！聽損兒家長aka插畫家Irma攜手雅文聽損寶貝創作貼圖，將遺憾「畫」成不放棄的愛。「雅文兒童聽語文教基金會」幫助聽損兒童學習聽與說，有聽覺口語老師、聽力師、社工團隊，幫助聽損孩子聽見聲音、開口說話，讓每位聽損孩子都能充分發揮天賦、自信地與世界溝通！
貼圖連結：愛你啦！日常萬用篇
LINE公益貼圖推薦4.天使心家族x友好里
「天使心家族基金會」是全台首個專注關懷「愛奇兒」家庭的社福機構。「愛奇兒」一詞源自 Angel，象徵身心發展障礙的孩子是家庭中的小天使。基金會致力於提供家長與手足在身心靈上的支持，並透過倡議與教育推廣，促進社會對愛奇兒家庭的理解與接納，打造更友善的共融環境。
貼圖連結：天使心家族x友好里
LINE公益貼圖推薦5.愛心公益-黑米&咪妮
由救援500隻流浪貓狗的「台灣幸福狗流浪協會」陳愛媽女兒創作籌年三百萬浪浪經費，以最代表台灣、園區的黑色米克斯 黑米＋協會店長貓 咪妮，讓大家知道米克斯有多萌！貼圖共40張。
貼圖連結：愛心公益-黑米&咪妮
