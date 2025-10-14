SoleusAir 吸毛大師宅配開箱｜長毛臘腸家必備的毛髮救星

身為長毛臘腸「咪咪」的奴才，我每天最崩潰的就是毛髮跟味道問題

雖然每天掃地、拖地，但家裡的空氣總還是飄著細毛，沙發上也總是落滿毛屑

加上我們家成員對粉塵過敏，鼻子常常癢個不停～

這次收到宅配送來的 《SoleusAir 吸毛大師》，真的覺得超期待！

實體比照片看起來更有存在感，簡約外型讓客廳質感加分～

吸毛大師的出風口設計在兩側，搭配專利雙風扇，會產生氣旋循環，讓室內空氣流動更快，清淨效果也更均勻

它的適用坪數高達 5-33坪，不管是客廳、臥室或整層開放空間，一台就能搞定，非常省心

外層初效濾網是可以拆下來清洗的，我覺得超方便！最高可以用到 3 年

用一陣子拿出來一看，毛毛真的都卡在上面，直接把大部分灰塵攔截掉

也因為這樣可以保護裡面的核心濾網，用更久也不用一直換，超省心～

裡層是複合濾網，結合 True HEPA 和活性碳多層濾淨，PM2.5、過敏原、病菌、甚至咪咪的味道一次搞定！

之前家裡只要關窗一天就覺得空氣悶悶的，現在開著它運轉一會兒，空氣就變得很清爽～

濾網拆卸超簡單，是磁吸設計，不用卡榫、不用費力拆裝，對我這種怕麻煩的人來說大加分

將電源線插入底座插孔，就能讓吸毛大師開始供電

打開電源後，我立刻被面板設計圈粉——全部都是觸控式！

輕輕一碰就能切換電源、舒眠模式、定時、兒童鎖、風速、等離子、UVC光催化

甚至還有濾網更換提醒，完全不用擔心忘記保養～～

最可愛的是中間的貓咪顯示燈，會依空氣品質變換顏色，一眼就能知道現在家裡空氣狀態

風量有五段可調整，平常我都開三段就很夠用；需要快速清淨時，把風量開到最大，效果立刻明顯

我還特地做了「羽毛實驗」，把幾根羽毛放在機器附近，馬上就被牢牢吸住，吸力超驚人！

機身底部還有顯塵燈，可以兩段切換亮度，晚上也能當夜燈使用

面板觸碰靈敏之外，APP 介面也非常簡單俐落，遠端就能開關、調整風速、查看空氣品質

我很喜歡頂蓋的設計！上方有專屬小平台，可以放水杯或遙控器，空間完全不浪費～

更棒的是，它還有透明頂蓋＋貓草球設計，專為養貓的家庭打造，貓貓可以直接跳上去玩～

用了幾天之後，家裡明顯少了許多飄浮的毛毛，沙發、地板打掃起來也輕鬆很多

鼻子不會一直癢，咪咪的味道也淡了不少，整個家像是換了新鮮空氣一樣

以它的巨幕級吸毛面積（比市售他牌大 13 倍）、雙出風口循環效率（是循環扇的 2 倍）

再加上濾網可清洗、省耗材，CP值真的很高，如果你家也有毛孩、常為毛髮或氣味困擾

SoleusAir 吸毛大師真的值得入手，一台就能搞定全家的空氣品質～

本文為與 SoleusAir 合作體驗，心得均為本人實際使用後真實感受，供大家參考產品數據、功能說明取自官方資料

