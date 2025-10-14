提姆波頓經典《地獄新娘》重返大銀幕！4K修復版20週年再掀哥德浪潮

鬼才名導提姆波頓（Tim Burton）筆下的經典停格動畫名作《提姆波頓之地獄新娘》（Corpse Bride）迎來20週年紀念，片商宣布將推出全新4K數位修復版，10月24日（週五）於威秀影城獨家重映。

《提姆波頓之地獄新娘》海報、劇照。圖/華納兄弟

這部曾橫掃全球超過30座大獎、入圍奧斯卡最佳動畫片的經典之作，被譽為「影史最棒的停格動畫」，將再度以高清畫質重現提姆波頓獨有的黑色浪漫與奇幻魅力。

《提姆波頓之地獄新娘》挑戰動畫業界最為困難的停格動畫，導演不僅需要製作出所有角色、場景的模型，搭配與真人拍攝時不同方式的打光、攝影，更得細緻調整角色動作來拍攝每一格畫面，電影每秒就需拍攝24格畫面製成，極需耐心與細心，因此才能呈現出與電腦動畫不同的視覺風格。

電影找來以《神鬼奇航》「傑克船長」一角風靡全球的男星強尼戴普聲演，以及曾演出《哈利波特》的個性女星海倫娜寶漢卡特，帶領觀眾進入亡者生活的奇幻異界。

《提姆波頓之地獄新娘》當年在威尼斯影展獲得未來世界數位獎，以及全美影評人協會當年度的最佳動畫獎，媒體更評價此片在導演的創作生涯中佔有重要地位，兼具視覺奇觀與愛情內涵，絕對是新世代影迷必看的大銀幕經典。

《提姆波頓之地獄新娘》劇情描述一個名叫維特的年輕人，被帶到陰間冥府，和一名神秘的地獄新娘愛蜜莉結婚，而在這同時，他真正的新娘薇多莉亞卻在人間世界痴痴地等待著她的新郎從冥府回來。

雖然亡靈的世界活潑生動有趣，比維特身處的維多利亞時期的保守社會好玩很多，但是他卻發現不管地獄充滿多少迷人的誘惑，都無法阻止他回到他真愛身邊的強烈慾望。

電影獲得媒體一致好評，形容電影為「在奇想與溫柔之間取得完美平衡」、「充滿澎湃情緒與哀傷」，《好萊塢報導》更盛讚為「一場奇想飛躍的視覺盛宴」。