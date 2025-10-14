2025-10-14 10:01 女子漾／編輯ANDREA
你以為只是感冒？反覆高燒、皮膚紅疹是身體在求救！小心「史迪爾氏症」找上門
你是否曾聽過一種病，發燒退了又燒、皮膚泛紅、關節疼痛難耐，卻始終查不出原因？這並非普通感染，而可能是一種罕見的自體免疫疾病「史迪爾氏症（Still’s disease）」。
這個名字對大多數人來說陌生，但近年因長榮空服員的病逝事件，再次引發社會關注，而什麼樣的狀況下，這個病情會帶來致命危機？以下帶你一起來了解！
史迪爾氏症最鮮明的特徵是反覆高燒，患者體溫往往超過 39 度，且呈現「間歇性」發作：早晚高燒、白天退燒，看似恢復卻又反覆出現。這樣的病程常持續超過一週，甚至更久。
與高燒並行的，還有關節痛，尤其是膝蓋、手腕或手指關節，常出現腫脹與僵硬，有時痛感延續超過兩週，當燒與痛交替出現時，許多患者一開始會以為是感冒或病毒感染，甚至誤被開立抗生素治療，然而，當症狀不但未改善，反而愈演愈烈，就該提高警覺。
「鮭魚色皮疹」是關鍵表徵
史迪爾氏症另一個極具辨識度的表徵，是隨著發燒一起出現、退燒又消失的皮疹，它呈現淡紅色、接近鮭魚色的斑點，通常出現在軀幹或四肢。這種皮疹不像過敏那樣會癢，而是隨著體溫波動出現、消退。
除了皮疹與關節痛，患者也可能出現喉嚨痛、淋巴結腫大、肝脾腫大等症狀。血液檢查中，白血球常明顯升高，但類風濕因子與抗核抗體卻呈陰性，這種「不典型」的表現，正是史迪爾氏症最棘手之處。
為何這麼難診斷？
目前醫學上尚無單一檢驗能確定診斷史迪爾氏症，醫師多依據臨床表現、血液數據及排除其他疾病（如血液腫瘤或慢性感染）後，做出綜合判斷。由於病程初期與感冒、流感或登革熱相似，許多患者往往輾轉多科、延誤治療。
若出現以下情況，建議盡快就醫、並轉介風濕免疫科進一步評估：
1. 高燒持續超過一週、間歇性發作；
2. 關節痛持續兩週以上；
3. 鮭魚色皮疹隨發燒出現；
4. 抗生素、退燒藥治療效果不佳。
早期發現是控制關鍵
史迪爾氏症可分為急性與慢性型，若未及時治療，恐導致心包膜炎、肝功能異常或多器官發炎等嚴重併發症，臨床上常以類固醇、免疫抑制劑或生物製劑等方式控制發炎反應，部分患者經治療後能恢復穩定生活。
