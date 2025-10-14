2025-10-14 14:30 女子漾／編輯Wendi
趙露思、陳偉霆《許我耀眼》完結篇甜蜜復婚飆破12億！原著小說、電視劇、電影3大結局揭密！
「甜寵女神」趙露思、「香港男神」陳偉霆領銜主演的人氣夯劇《許我耀眼》，近期邁向精彩完結篇，點閱率飆破12億。《許我耀眼》取材自當代作家張悅然小說《大喬小喬》，曾被改編成電影《喬妍的心事》，由趙麗穎與辛芷蕾連袂演出，然而電視劇、原著小說和電影版卻擁有3種截然不同的結局，其背後反映出時代變化與象徵隱喻，今天就讓我們一起來揭曉吧！
====以下內容將會洩露作品關鍵情節，請斟酌閱讀=====
原著小說《大喬小喬》姊妹暗自競爭
中國當代女性作家張悅然2017年出版中篇小說集《大喬小喬》，背景是在計畫生育政策年代，故事喬家因意外超生小女兒「喬妍」，導致父親失去教師職，母親健康惡化，家庭陷入貧困悲劇，從小缺愛的「喬妍」長期以來渴望取代姐姐「喬琳」獲得父母認同，姊妹在競爭和忌妒中成長，視彼此為對手。
原著小說《大喬小喬》結局：「喬琳」自殺、「喬妍」撫養姐姐的孩子
妹妹「喬妍」從小被寄養在外婆家，化名為「許妍」，在北京打拚後躍升為一線主持人，卻因自卑偽造家庭背景。姊姊「喬琳」則留守家鄉小鎮，但在未婚生子後陷入絕境，在小說《大喬小喬》最終結局中，姐姐「喬琳」選擇自殺，犧牲自己讓妹妹「喬妍」直視内心陰影和過往創傷。這樣的BE結局表現原生家庭和社會環境對女性的雙重壓迫，並且隱喻對生育政策的批判，「在有限的生存空間之下，唯有姊姊走入陰影，妹妹才擁有走向陽光的機會。」。
電影《喬妍的心事》揭密主角神秘背景
2024懸疑電影《喬妍的心事》，根據作家張悅然小說《大喬小喬》改編，由趙德胤執導，趙麗穎、辛芷蕾主演。 該片劇情講述在邊陲小鎮長大的「喬妍」（趙麗穎 飾）經過多年奮鬥後成為知名演員，她在某天收到一則匿名勒索訊息，勾起她塵封多年的往事，同時失聯多年的姐姐「喬琳」（辛芷蕾 飾）突然現身，背後隱藏著巨大危機…
電影版《喬妍的心事》結局：「喬琳」、「喬妍」姊妹和解
在電影《喬妍的心事》結局裡，姐姐「喬琳」並未死亡，與冒用自己身分的妹妹「喬妍」最終達成情感和解，姊妹倆一起搬到緬甸並且共同撫育孩子，過著平靜無爭的人生。電影《喬妍的心事》結局比起小說較為溫和，大幅削去原著中的殘酷與無奈，最終以「母系家庭」結尾，不僅隨著象徵女權隨著時代進展，也強調女性掌控生育權和身體自主權。
電視劇《許我耀眼》以「許妍」視角發展出大女主劇
電視劇《許我耀眼》將「許妍」（趙露思 飾）的獨立成長作為主要架構，無論是在事業上的高低起伏、發憤逆襲；或是對愛情的果斷決絕、敢愛敢恨，都與原著小說的暗黑色調形成鮮明對比。電視劇也特別聚焦於「許妍」和「沈皓明」（陳偉霆 飾）從欺騙走向真心的情感拉扯，最終小倆口順利破鏡重圓，譜出美好結局。
電視劇版《許我耀眼》結局：「喬琳」、「喬妍」共同迎向幸福
《許我耀眼》完結篇當中，「方蕾」道破秘密，原來「沈皓辰」並不是「沈皓明」的親生兒子，但「許妍」和「沈皓明」依舊將其視如己出，他們聯手擊敗瞿總，令沈家父子重回董事會，最終「許妍」的「妍衣坊」與「沈皓明」公司協議合作，假面夫妻甜蜜復婚並結為一生伴侶。「喬琳」聽進「許妍」的勸告，主動向「于一鳴」坦白分手原因，小倆口和好如初後，戀情也修成正果，步上紅毯結為連理。電視劇版中喬家姊妹各自擁抱屬於自己的幸福，HE結局再度引發熱議。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower