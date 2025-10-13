走一趟台中《國家漫畫博物館籌備處》，重溫漫畫帶來的精彩憶往

「諸葛四郎和魔鬼黨，到底誰搶到那支寶劍？」——這首饒富意義的歌曲《童年》，是多少人共同的回憶。

2010年在台北小巨蛋舉行的「快樂天堂 滾石三十」演唱會上，我清楚記得鄰座觀眾默默掏出面紙拭淚，而我也在那一刻體會了「噙淚」的感覺。那些旋律，輕輕喚醒了童年的一切。

📚 從刑務所到漫畫館的再生故事

走一趟台中《國家漫畫博物館籌備處》，驚訝地發現這裡的前身，竟是日治時期的《臺中刑務所》建築群。

老舊紅磚屋舍在歲月中褪色，如今卻以另一種姿態重生。歷史的氣息與漫畫的創造力交融，讓人彷彿在過去與未來之間穿梭。

喜的是，漫畫終於被正視。有了一處專屬基地，讓不同世代的漫畫迷都能相聚暢談。從小孩到長者，每個人都能在這裡找到共鳴。

🖋 漫畫：想像力的養分

小學時期翻漫畫曾被視為「不務正業」的象徵。如今觀念雖轉變，但家長們仍少鼓勵。

殊不知漫畫蘊含的分鏡、構圖與敘事技巧，是培養視覺思考與創意的絕佳工具。它以圖片說故事，潛移默化地傳遞觀點與情感。

透過《課長島耕作》，我學到職場人際間的進退拿捏；在《柴門文》的愛情世界裡，我隨著角色的情緒起伏，感受那份難以言喻的心動；還有林政德筆下未竟的《藍衫 YOUNG GUNS》，那份「青青子衿，悠悠我心」的青春遺憾，仍讓人念念不忘。

🌈 成長的畫格

漫畫曾經陪伴我走過漫長歲月，開啟未知世界的想像。 它是我理解人生、感受情感、學會觀看的啟蒙者。 回首那些被紙張與墨線包裹的時光，才明白這是一段值得反覆咀嚼的美好旅程。