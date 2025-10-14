小琉球：一座比想像還要美麗的熱帶嶼

20分鐘的船程，就能抵達一座充滿驚奇與熱帶氣息的島嶼。

在台灣西南方海域，有一座讓人心曠神怡的小島——小琉球。沒機會去沖繩，不妨來抽空前來小琉球溜達。從屏東東港搭船出發，短短二十分鐘，就能享受離島小嶼特有的悠閒氛圍。海灘踏浪、礁岩浮潛、獨木舟與立槳划槳等豐富水上活動，一整天都玩不完，只怕時間不夠用。

機車環島的隨性驚喜

騎著機車環島，是最自在的旅行方式。鑽進巷弄間，總能遇見意想不到的驚喜。路標上寫著「陸蟹橫越注意」，提醒著旅人：產卵季節的陸蟹會大軍過馬路，騎士可得放慢油門。

小琉球的地形由珊瑚礁構成，沿路可見奇岩異石與天然洞穴，成就了獨特的地質景觀。購票一票玩到底，就能盡情探索島上的自然奇觀。

琉行之路：藏在林間的浪漫步道

這條步道原於民國七十年開闢，如今透過「俺小琉球！」藝術營造計畫重新整修，定位為「為地方說故事的廊道」。行走其間，不僅親近自然，也能在不經意間與島嶼的歷史、童趣與創意相遇。

從太子爺廟旁的觀景平台進入，往蛤板灣方向緩緩漫步，走這條隱藏在濱海樹林間的「琉行之路」，腳邊是高低起伏的珊瑚礁，耳邊傳來溫柔的浪濤聲。微風拂過樹梢，綠蔭之間偶爾閃現幾處可愛的藝術裝置，彷彿與自然玩起了捉迷藏。

沙灘上則設有海龜卵窩保護區，提醒大家別因好奇而打擾了小生命。

旅程的片段記憶

才吃完一籠熱氣蒸騰的梨小籠，騎車吹著風繞行片刻，沒多久就得趕回碼頭，時間實在太短了。想想上次來此已是十九年前，那時我體驗了人生第一次潛水，下潛六米，見識到海底世界的寧靜與絢麗。

再往前推，第一次造訪是高中時與死黨出遊的青春回憶。這第三次重返小琉球，卻意外發現它比記憶中更加迷人。

島嶼的慢時光

每次登上小琉球，總會帶回不同的感受。或是被蔚藍海水迷住，或是被巷弄間的微小驚喜打動。這座島嶼不大，卻能讓人放慢腳步，重新發現生活的節奏。