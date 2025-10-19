【選書】沙皇時期社會寫實 與女性對自主的追求—《安娜・卡列尼娜》

幸福的家庭家家相似，不幸的家庭各各不同。





雖然曾經學過幾年的俄文，並經常在課堂中聽聞 俄羅斯 文學的經典作品，但基於某種對於經典文學的抗拒心理，始終沒有太大的動力去找來看。一直到不久前，朋友開始兜售手邊的藏書，在書單中看到這本《安娜・卡列尼娜》，才在好奇心驅使下，開始接觸這本由 小說 家列夫・托爾斯泰（Лев Николаевич Толстой）所著的寫實主義的經典代表《安娜・卡列尼娜》。

背景設定在沙皇時期，主角安娜在父母的安排下，嫁給年長自己許多的官員，卻在一次偶然的機會認識年輕軍官伏倫斯基，兩人就此墜入愛河。為了情人，安娜拋棄家庭、離開丈夫，並且對抗主流社交圈的流言蜚語，最後仍無法避免悲劇的結局。

女性力抗主流社會的悲劇經典

就一本經典文學作品而言，《安娜・卡列尼娜》想必有不少能夠深入頗析的細節，從文中特地把對話使用的語言（英語、法文）標示出來，就可以看出在當時的時空背景之下，隨著使用的語言不同，其背後也會承載著不一樣的含義。然而，就一般的讀者而言，不需要淵博的知識也可以發現的，就是托爾斯泰細膩的描寫功力，尤其在安娜一出場時，選擇藉由他人目光描述來烘托，也讓安娜的形象更加夢幻。

在這短促的一瞥中，伏倫斯基發現她臉上洋溢著過剩的青春，不由自主地忽而從眼睛的閃光裡、忽而從微笑中透露出來。她故意收起眼裡的光輝，但它違反她的意志，又在她那隱隱約約的笑意中閃爍著。

此外，包含對於當時俄國地主與農民間的矛盾、地方自治會等組織的設立，及何謂人民意志的展現，甚至是農民生活的描繪，這些都是《安娜・卡列尼娜》寫實文字中可以看見的內容。然而，或許是作品的時空背景，在描繪當時俄國社會樣貌的同時，對於當代讀者而言，有些關於貴族生活、宗教、家庭的內容，還是會有些難以理解；加上木馬文化版本距今已經20年的翻譯風格（會出現像是「好容易⋯⋯」），也讓易讀性受到影響。

呈現沙皇時期社會寫實的背景

如同小說開門見山的起頭，在《安娜・卡列尼娜》的故事中，也能找到一些對比，包含社會對於男女婚外情的不同態度，及襯托主角的另一條「列文—吉娣」故事線。儘管並不是「永遠幸福快樂」的俗爛結局，但「列文—吉娣」相對幸福的生活，或許可說是整部小說中唯一的救贖，其中也不能看出作者把自身投射到列文身上，藉由他闡述自己對於俄羅斯民族、社會階級的想法。

總結來說，《安娜・卡列尼娜》是一扇觀察沙皇時期社會樣態的窗口，尤其是當時女性面臨的困境與上流社交圈的生活，同時藉由其中的角色，也能夠更加認識作者列夫・托爾斯泰。未來也期待其他翻譯版本的出現，讓當代的讀者能夠更細膩地品味這部作品。