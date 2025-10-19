【選書】變老很可怕？或許我們都對老年生活有著錯誤的認知—《年齡歧視：為何人人怕老，我們對老年生活的刻板印象又如何形成》

「高齡化」已成為全球趨勢，尤其是在數十年來基礎教育的洗腦下，老化更被認為是「問題」，不只恐老、仇老，我們對於「變老」本身充滿恐懼，想盡辦法想要否認每個人都會變老的定律。然而，我們為何害怕變老？那些對於熟齡者的想像是否屬實？又或者它們只是種種刻板印象的累積，並且讓我們最後悲慘地困在自己打造的牢籠？

終結年齡歧視 才會有更健康的未來

《年齡歧視：為何人人怕老，我們對老年生活的刻板印象又如何形成》由艾希頓‧亞普懷特（Ashton Applewhite）所著，身為在年齡上符合大眾定義的熟齡族群，她從各種角度帶領讀者看見普遍存在於社會的年齡歧視，並以實例、統計數字，企圖破除大眾對於熟齡的刻板印象。比起倚老賣老，或者是「貴古賤今」，作者的論述更讓讀者了解，「變老」是大多數人都會經歷的過程，而從現在開始終結年齡歧視，也將為所有人帶來更健康的未來。

每個人都是年齡歧視者？看似偏激的說法，卻隨著作者的論述，漸漸讓人覺得汗顏。包含搶走年輕人的工作、浪費醫療資源等，這些對於熟齡者的負面評價，都是常見於現代社會的論調，甚至普遍被大眾所接受。然而，這些過度聚焦於年齡的視角，卻讓我們忽略背後「職場結構應調整」、「熟齡者的基礎照護資源長期不足」、「通用設計並未獲得合理重視」等真正原因；而否認、拒絕的心態，更成為許多既得利益者販賣恐懼的一大利器。

每個人都會變老 而且應該好好變老

在報導中過度強調年紀、影視作品中相對少的台詞、對於熟齡性行為的妖魔化，跟著作者的腳步，我們看見年齡如何成為社會的潛規則，被用來規訓他人，同時也讓人畫地自限。加上無條件尊崇獨立、樂觀的現代思維，不只讓熟齡者更難對現狀妥協、尋求協助，也迫使社會無法看見「友善熟齡」等同於友善整個社會，並持續地錯失讓所有人「準備好變老」、「好好變老」的機會。

我喜歡我十八歲柔軟的背，但我現在舞跳得更多，因為我比較不忸怩，而且更能按輕重緩急處理事情。不管我們有什麼樣的生活軌跡，究竟如何經歷戀愛和放手，是否有子女或房子或夢想，我們是這些經驗和從經驗中所學到事物的總和。那就是積存之齡，豐富、深刻且寶貴。

或許是因為想要傳達的想法太多，讓 《年齡歧視：為何人人怕老，我們對老年生活的刻板印象又如何形成》在閱讀時反而感覺有點破碎，甚至可以說必須要在「靜下心」的狀態下才能好好吸收；但其中的許多論點，確確實實是預期壽命達到新高的現代人（不論年紀），都應該深刻思考的。

相對於回到過去儒家思想中無條件的「敬老」、「崇老」，這本作品或許更希望讀者接受人人皆會老的事實，加以正視，並且肯定過程中所帶來的種種收穫。畢竟，有了種種的生活經驗，才得以造就出當下的我們；隨著活的時間越久，也能夠創造出更具有獨特性的人生。

（本文和華藝電子書合作）