2025-10-17 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】用一本繪本來訴說一件事：「孤獨，也可以把世界照亮」—《孤獨症》
我覺得農夫不是消極的，是他更享受後退一步，以局外人的角度來看這個世界。這也讓我想起蔣勳先生說過的一番話。他說，中文的孤獨太狹義和負面了，西方的孤獨叫solitude，sol 是太陽，是唯一的，原來孤獨也能把世界照亮。
儘管是馬來西亞插畫家林行瑞在推薦序中寫的文字，作為《孤獨症》的總結，卻是再適合不過。這是一本關於「孤獨」的作品，雖然它依舊被稱為「症」，卻不代表孤獨是必須被治癒的疾病；相反地，它是一種人生必然會經歷的狀態，甚至是許多現代人少數感到舒服的時刻，就像在書末作家所說的：「或許有些時刻，一個人剛剛好。」
自從網路出現後，人與人間的交流變得更加容易，甚至能夠橫跨時間與空間的限制，但諷刺的是，我們似乎變得越來越孤獨，尤其貓派支持者開始明顯上升的現象，或許也顯示著比起熱情的社交場合，現代人似乎更習慣於沈靜在只有自己的時間當中，不希望被打擾。包含從大家庭，轉換到核心家庭，甚至是一人家庭的社會組成，現代人們似乎正在創造一種新的生活方式，同時卻也因此偶爾感到不安、焦慮，而《孤獨症》的文字與圖畫，正是在告訴讀者，就算如此也很好。
給生活在連結更多 內心卻越孤獨的人們
逃離了城市，回到家鄉小鎮，馬來西亞作者農夫所經歷的軌跡，或許並不是那麼特別；但他卻能夠用類似於台灣插畫家幾米的繪畫風格，搭配上簡短如新詩的文字，準確地敲擊到讀者心中所存在的共同經驗。在人群中感到格格不入、習慣一個人用餐、群體活動卻更像是與自己對話的登山之慮，甚至是在回家後，還是喜歡把自己關在車裡聽一段音樂，這些可能存在於你我生活中、屬於孤獨症患者的時刻，都被作者蒐集、紀錄，集合而成了這本《孤獨症》。
或許每個人終其一生都在抵抗孤獨
在這本以「孤獨」為主題的作品中，有時難免還是會出現「雞湯感」，但大部分的內容更像是作者單純分享自己關於孤獨的看法、自身處於孤獨的狀態。尤其在這個人們開始厭倦社交，卻同時又不願被冠上「邊緣」的社會，《孤獨症》或許也能夠帶給讀者不少省思，畢竟孤獨並不可怕、也不可恥，就算一個人也能夠過得完整且美好。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數