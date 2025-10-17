2025-10-17 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】網路無遠弗屆 犯罪也跟著跨越國界限制了－《禍駭：網路犯罪世界的第一手紀實》
維克多知道，我們不應該關注那些華麗的陰謀和大爆炸，而是這二十年來緩慢上升的安全問題浪潮。隨著時間過去，它們一點一點地侵蝕，這絕對會改變一切。過去數十年來緩慢侵蝕我們的基礎建設、水壩和電網以及無線網路。
近代社會最重要的科技，或許非網路莫屬，因為有了網路，讓我們得以跨越時間、空間，創造更多過去從來不曾想像過的事物；然而，隨之而生的網路犯罪，卻也成為新一代的重大威脅，只要網路滲透我們的生活越深，網路犯罪所可能帶來的傷害就越大。以網路犯罪為主題，《禍駭：網路犯罪世界的第一手紀實》透過一名記者的視角，帶領讀者看見網路犯罪的各個面向，小到個人的隱私侵犯、大至影響總統大選，藉由這些事件，我們也得以了解網路犯罪的嚴重性，及資安是如何被嚴重低估。
包含駭客、資安部門主管，及第一線面對網路犯罪的從業人員，這本作品中的主角非常多，藉由他們各自的故事，也建築起名為「網路安全」的敘事結構。2016美國總統大選、美國現在銀行（Now Bank）遭到駭客攻擊等著名事件，全部都包含在其中，而藉由對於犯罪集團的拆解，讀者更可以打破對於駭客的刻板印象，甚至發現只要放在對的位置，人人可能成為網路犯罪的重要成員。
但或許是為了以更客觀的角度呈現，書中的場景描述經常都是以第三人稱的觀察呈現，就連一些作者自己有出現的場面，都只是以「有位記者」帶過。在幾乎只是描寫事實、缺乏更進一步解釋的情況下，加上主角又是複數名，在在都讓整本作品顯得鬆散，閱讀的趣味也大大降低。
我希望世人能開始將現在發生的資安事件看成是經過數十年所累積下來的侵蝕，而不是突然之間的土石流，瞬間就讓我們腳下的一切消失。而且，確實有阻止侵蝕的方法。
儘管並不是一本有趣的作品，在身為網路安全記者的凱特・法茲尼所住的這本《禍駭：網路犯罪世界的第一手紀實》中，還是呈現了不少「網路犯罪」的面貌，而這正是經常使用網路，卻對資安一竅不通的一般大眾必須有所認知的。
（本文和華藝電子書合作）
