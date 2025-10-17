2025-10-17 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】追求人生意義本身 或許才是最沒有意義的—《名為世界的地方》
尋求意義是最沒有意義的。意義是什麼，對誰有意義？對於如此經不起探究的問題，我們有這樣的時間嗎？我們沒有。
真實是什麼？從經典的《楚門的世界》、《駭客任務》，到近年來多重宇宙概念的興起，類似的課題始終是各種作品想要探究、呈現的，而其背後更存在著恐怕是從人類出現就存在的命題：「人們存在的意義是什麼？」這次要介紹的《名為世界的地方》，也是奠基於同樣的概念，並且在科技的元素下，綻放出更多元的小說內涵。
以科技的角度談論「存在」的議題
過去也曾經過同樣以科技作為主題的《瑕疵人型》，但與作者林新惠藉由對比機器與人性，呈現出存在於人們身上的「glitch」（還是覺得直接使用這個字最貼切），蕭熠更著重於「存在」的主題，包含虛擬與「在場」的差距、事物名稱與本體間的關係，還有佔了大約半本篇幅的同名作品〈名為世界的地方〉中，類似於《駭客任務》將事物（真實）與編碼（虛構）混合，卻又帶著村上春樹《海邊的卡夫卡》那樣的魔幻、荒謬與獵奇。
此外，類似於《海邊的卡夫卡》的還有充滿寓言氛圍的敘事，大概僅有〈生根記〉描述海歸人士心境轉變的內容，是相對比較容易理解其中寓意的（也或者是因為同是歸鄉人？）。另一方面，《名為世界的地方》在呈現未來科技的同時，似乎也是懷舊的，尤其是其中敘述所以生活經驗都變成虛擬體驗的情節，也恰恰反映出現今，所有事物都僅存於「掌上」而逐漸失去實體感的現實。
我知道這聽起來很傻。但很多時候我只是需要一個解釋。當我知道了之後，我會覺得好多了。
追求生命意義或許只是徒勞
回到作品的主軸，關於存在的「意義」，藉由書中的「博士」，作者明示了追求本身或許只是徒勞；但同時，就如同「水逆」如今被廣泛使用在任何不順遂的時刻，她也呈現出現代人在科學教育之下，對於「解釋」的執著。在推薦序中，作家阮慶岳以卡夫卡的《城堡》，指出《名為世界的地方》中所隱藏對世界的「質疑」，但從結尾來看，比起土地測量員「K」的悲慘結局，蕭熠心中的答案，或許更接近於《駭客任務》。
