【選書】看似浪漫的菊花田 卻是農民無法回本的血淚—《菊花如何夜行軍》

當我在困頓、漂泊的午夜中神遊我、回顧自我，慢慢發現，其實我庄植長在我的身體之中，有時甚至就坐在額頭，左右了我人生的轉彎。而且，它是我理解世界的第一個版本，往後的無數次增修，都將依之據之。

《菊花如何夜行軍》，乍看之下有些浪漫氛圍的書名，背後卻是台灣農民在一九八〇年代，許多人散盡家財卻血本無歸的歷史。簡單來說，這是一本關於台灣農業發展、農民運動，及音樂的散文集，而在充滿鄉土情懷的文字背後，更蘊藏著作者鍾永豐對於自我、土地及全球化的種種反思。

懷抱鄉土情懷、反思全球化的散文集

鍾永豐，交工樂隊與生祥樂隊作詞人，同時也是出身美濃龍肚庄的客家農民子弟，而《菊花如何夜行軍》的起點，正是作者的故鄉。以「我庄」、「音樂與詩」、「民謠的世界史」、「運動中的音樂」及「人生臨暗」等五大章節所構成，大致可以分成台灣農業發展及音樂研究的兩大主軸中，其中尤其以農民視角所呈現的生命經驗（包含抗爭），更是能夠讓距離農業社會遙遠的讀者們，感到深深著迷。

從農地重劃、三七五減租，那些曾出現在歷史課本上的「德政」，在作者的生命中訴說著完全不同的故事；而象徵進步的水泥，從隔絕蟲害的現代化建設，變成農村生命、生態最大的敵人，更如在台灣現代化歷史中，國家一步步將農民逼入絕境的諷刺比喻。儘管音樂的部分，因為大量的歷史資料，增加了不少閱讀上的難度，但鍾永豐在反思中，巧妙地連結了中國樂府詩詞、美國藍調及搖滾音樂，還有台灣本土客家民謠，加上他個人的社會運動音樂作品，更讓讀者以另一個視角，看見傳統歌曲中所蘊含的價值。

一九八○年代中，我受三件事嚴重衝擊，跟彗星撞地球一樣，得耗上長長歲月，氣候生態方可再平衡。首先是我家南邊兩公里的山丘──獅形頂腳下出現奇景：一畦畦菊花頂著一排排日光燈管，夜夜通明。難道現在連作物都不得日落而息了嗎？

菊花何時才能不再夜行軍

如同「菊花如何夜行軍」，源自於當時農民被苗商拐騙，面對市場殘酷卻只能咬牙的背景；在以「鯨落」及「菊花」所構成的封面下，這本作品所寫的是那些早已凋零，卻不被記憶或過度浪漫化的台灣農村發展史。跟著他的散文及歌曲，鍾永豐帶著讀者走過了一段從農業社會，進展到現代化社會的旅程，還有那些在過程中，迷失卻仍努力追尋著什麼的自我；儘管農業對於大部分的現代人而言，已經過度遙遠，更遑論農業的發展歷史，但就如同農業被譽為國家之本，或許唯有如此重新找回根植於大地的本性，才能夠站穩每一個向前的步伐。