2025臺北國際牛肉麵｜週末限定的味蕾出國體驗！韓國料理大師的「雪濃湯牛肉麵」到底多銷魂？台北國際牛肉麵節現場直擊！

週末的好天氣，真的不想再悶在家裡了！拉著姐妹就直衝圓山花博公園，目標就是一年一度的盛事——「臺北國際牛肉麵節」！

說真的，一出捷運站，那股混合著濃郁肉香、醬香、還有各種香料的氣味，簡直就是最強力的引路人，讓人忍不住加快腳步。

2025臺北國際牛肉麵｜週末限定的味蕾出國體驗！韓國料理大師

​今年的主題超酷，叫做「黑白交鋒 王者爭霸」，意思就是紅燒和清燉兩大流派的終極對決！

整個會場熱鬧到不行，每一攤都掛著冠軍名號，空氣中飄散的香氣讓人選擇困難症大爆發！

走在長廊廣場上，一邊是經典老字號的攤位，另一邊則是各種新潮創意的店家。

我甚至看到了超浮誇的「戰斧牛排牛肉麵」跟「龍蝦番茄牛肉麵」，那畫面真的太震撼，完全顛覆我對牛肉麵的想像！

​感覺這裡不只是一個市集，更像一個牛肉麵的宇宙，每一碗麵都是一個獨立的小星球，等著我們去探索。

命中注定的相遇：當雪濃湯遇上台灣魂

在琳瑯滿目的攤位中，有個舞台區擠滿了人潮，這次的目標就是本次的節目之一～舞台上站著的，是韓國大名鼎鼎的料理大師——呂敬來主廚！

我本來還在想，在台灣的牛肉麵節看到韓國主廚，會是什麼樣的交流？

沒想到呂敬來大師一開口，流利的中文立刻圈粉全場，本人真的超有魅力、超親切！

​他這次帶來的，是一道將韓國靈魂與台灣牛肉麵完美結合的創意料理。

​看著他現場烹調，那種專注的神情和熟練的技巧，完全就是一場藝術表演。

​當那碗麵端到我面前時，我真的愣住了。它沒有傳統紅燒的醬色，也沒有清燉的清澈，而是一種溫潤的、乳白色的湯頭。

湊近一聞，一股溫和醇厚的香氣撲鼻而來，那是我再熟悉不過的味道——雪濃湯！

迫不及待喝下第一口湯，天啊⋯⋯就是這個味道！😭 香醇、濃郁卻一點都不油膩，是用牛骨長時間熬煮才能有的深度

這湯頭溫柔地包覆了整個口腔，暖意從舌尖一路流淌到心底。接著我夾起麵條，麵條吸飽了滿滿的雪濃湯精華，每一口都滑順又有滋味，彷彿在嘴裡上演一場韓國風味的圓舞曲。

最讓我驚豔的，是裡面的牛肉。

超級大塊，燉煮得軟嫩到不行，用筷子輕輕一夾就能化開，但又保有肉質的纖維感。

放進嘴裡，幾乎不用咀嚼，牛肉的香氣就在口中融化開來，配上香醇的雪濃湯，那種幸福感真的無法用言語形容。

這一碗麵，徹底打破了我對牛肉麵的既定印象，它不僅僅是好吃，更是一種文化的碰撞與交融，溫柔又有力量，真的太滿足了！🥰

​不只是一碗麵，而是一場感官派對

吃完了心滿意足的雪濃湯牛肉麵，我跟姐妹繼續在會場裡探險。

這個牛肉麵節好玩的地方在於，它不只是吃吃喝喝而已。

現場有熱鬧的音樂表演，還有超有趣的扭蛋抽好禮活動，我們也跑去玩了一下，氣氛真的超嗨！

​我們還在服務台免費索取了一本製作超精美的活動手冊，裡面不但有捷運沿線的牛肉麵地圖，還有很多店家的優惠資訊，超級實用！

​這次雖然胃容量有限，沒辦法把傳說中李安導演最愛的「半筋半肉刀切麵」，或是那些奢華到不行的創意麵品一網打盡，但光是看著、聞著，就覺得心滿意足，也默默把好多店家列入口袋名單，決定接下來要一一去朝聖。

​這趟牛肉麵節之旅，真的遠遠超乎我的預期。它療癒了被工作摧殘的身心，也為一成不變的生活注入了滿滿的新鮮感和能量。

有時候，快樂就是這麼簡單，一碗用心製作的麵，一群志同道合的吃貨，一個充滿驚喜的午後，就足以讓人回味無窮。

還在猶豫週末要去哪裡嗎？別想了！「臺北國際牛肉麵節」只到10月12日，真的強烈推薦大家親自來體驗一趟。

快揪上你的家人、朋友或另一半，一起來感受這場美食嘉年華的魅力吧！相信我，這絕對會是你近期最棒的味蕾探險！✨

2025 臺北國際牛肉麵節

活動時間｜10/10(五) - 10/12(日) 11:00-17:00

活動地點｜ 臺北花博公園長廊廣場

官方消息｜ 更多詳情可關注「台北市牛肉麵交流發展協會」粉絲團