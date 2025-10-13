日劇女王接連翻車！米倉涼子涉毒？廣末涼子暴走…5位崩壞女星震撼娛樂圈

圖片來源：女星 IG

真的太令人震驚！「日劇女王」米倉涼子被爆涉毒遭搜查、廣末涼子再度陷入暴力風波，連清純形象的永野芽郁也捲入不倫醜聞，接連不斷的事件不僅重創日本演藝圈，也讓粉絲們難掩失望與心碎，

以下盤點近年引發熱議的5位日劇女星，她們曾是無數人青春時期的螢幕記憶，如今卻因種種風波讓人感嘆：「原來連女神也會翻車。」

米倉涼子：從「派遣女醫X」到毒品疑雲，日劇女王翻車？

曾以《派遣女醫X》系列締造收視傳奇、連續多年穩坐「日劇女王」寶座的米倉涼子，2025年爆出涉毒醜聞，震撼整個日本演藝界。根據《週刊文春》報導，警方於8月20日突襲她位於東京高級住宅區的公寓，並搜出多項違法毒品與相關器具。當時米倉與阿根廷籍舞者男友同住，返家時遭八名警察圍捕，現場驚慌失措、情緒崩潰尖叫「這是什麼回事？」場面極度混亂。

圖片來源：女星 IG

米倉出道以來形象一向獨立、堅毅，是日劇圈「職場女性力量」的象徵。她從模特兒轉型為演員，靠著強烈的自信與專業氣場征服觀眾。然而這場醜聞不僅讓她的形象瞬間崩塌，也讓人反思日本藝人背後的壓力生態。過去數年間，她多次傳出身心問題與慢性疼痛治療，外界不免懷疑她是否因此誤入歧途。如今她神隱多月，演藝事業全面停擺，重返螢光幕的可能性極低。

圖片來源：女星 IG

廣末涼子：從不倫到暴力，日本昔日清新女神的再度失控

44歲的廣末涼子，曾是日本90年代「純愛代表」，卻在近年陷入接連不斷的醜聞。2023年與名廚鳥羽周作的不倫戀曝光後，形象重創、代言解約、事業全面停擺。她成立個人工作室重啟事業，原被視為自立復出的契機，未料2025年4月再度惹議。

圖片來源：女星 IG

當時她在高速公路發生車禍送醫，卻因不滿護理師的態度，在醫院內動手毆打對方。警方接獲報案後立即逮捕，她當場認錯並流淚道歉。事務所隨後發出聲明表示「深感遺憾，將全面停工反省」，但公眾早已對她的道歉失去耐性。從昔日「清純女神」到如今「爭議人物」，廣末涼子的轉變令人唏噓。這起事件更突顯日本藝人「形象商品化」的極端壓力，一旦出錯，整個職涯幾乎無法翻身。

圖片來源：女星 IG

永野芽郁：清純形象破碎的年輕世代代價

新生代女星永野芽郁原以自然笑容與乾淨氣質受到觀眾喜愛，代表作《半分、青い。》奠定她的「國民妹妹」地位。然而2025年，她被爆與已婚男星田中圭發展不倫戀，同時又被指與韓國男星金武俊陷入三角情，重創形象。報導指出，她因拍攝品牌廣告結識田中圭，後續又被目擊與金武俊密會，引發「雙劈腿」疑雲。雖然雙方皆極力否認，但負面輿論迅速蔓延，形象與代言受重創。

圖片來源：女星 IG

更諷刺的是，她為時尚品牌PRADA代言，被日本網友戲稱「中了PRADA魔咒」歷任代言人如澤尻英龍華與廣末涼子皆曾陷入爭議。這次事件讓外界再次思考日本偶像產業的「純潔綁架」現象：當女性明星被期待永遠純淨無瑕，任何私生活的波瀾都可能成為毀滅性的打擊。

圖片來源：女星 IG

酒井法子：2009年涉毒案形象徹底崩壞

在90年代享有「國民偶像」盛名的酒井法子，2009年與丈夫被查獲涉及興奮劑案件，法庭上認罪且獲緩刑，此事件讓她的清純形象破滅，從此淡出演藝圈，黑歷史成為娛樂圈教訓案例之一。

圖片來源：女星 IG

澤尻英龍華：2019年持毒被捕，事業谷底

以《1公升眼淚》等劇走紅的澤尻英龍華，2019年因持有合成毒品MDMA被警方逮捕，她坦承多年來使用多種毒品如大麻、古柯鹼等。被判有期徒刑18個月，緩刑3年，使其事業從頂峰跌落谷底，形象受損嚴重。

圖片來源：女星 IG

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885