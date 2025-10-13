脊椎斷了也要跳！《颱風商社》李俊昊自爆2PM時期重傷內幕　舞台背後全是血與痛！

圖片來源：netflix提供、IG @le2jh

由李俊昊、金敏荷主演的新劇《颱風商社》近期話題不斷，為了宣傳新戲，李俊昊日前登上YouTube節目《妖精在亨》，沒想到這回他談的不只是演技與作品，而是親口揭開自己當年在2PM時期幾乎「拿命在跳舞」的驚人過往。

節目中李俊昊笑著說，2PM的舞台訓練根本像極限運動，除了要唱跳之外，還常要彼此疊人、完成各種高難度動作，「我們那時候的舞台感覺像是帶著特技的男團。」這句話聽起來輕描淡寫，但實際上背後藏著血汗與疼痛。俊昊坦言自己當時幾乎沒有一場演出是「不痛」的，韌帶撕裂早已成為家常便飯，「肩膀都斷了，肩旋完全撕裂，打了八個洞去縫合。」他語氣平靜卻讓人聽得發毛，接著補上一句更讓人震驚：「第四節脊椎是真的斷掉了。」

李俊昊坦言自己當時幾乎沒有一場演出是「不痛」的,韌帶撕裂早已成為家常便飯,「肩膀都斷了,肩旋完全撕裂,打了八個洞去縫合。」

他回憶那次意外發生在排練中，當時頭痛到無法站起、整個人直接倒下，送醫後才知道是脊椎骨折。醫生警告他必須立即停止所有活動並配戴護腰休養，但他仍選擇忍痛回到舞台。李俊昊說：「音樂一響起，我的身體就自己動起來，腎上腺素會讓痛覺暫時消失。表演結束後，我是坐著輪椅下台的。」這番話讓粉絲心疼到不行，留言區幾乎被「他到底多拚命」的感嘆洗版。

因為多處傷勢未癒，李俊昊在2019年服兵役時被判定為4級，改以社會服務替代役完成兵役。JYP娛樂當時也曾公開說明，李俊昊在2PM活動期間接受過肩膀手術，脊椎也有裂傷，長期必須服用止痛藥才能支撐舞台。那段時間，他幾乎靠著意志力和自律撐過每一場演出。退伍後，他靠著復健與毅力重拾健康，也迎來事業第二春，從《衣袖紅鑲邊》到《歡迎來到王之國》，再到最新的《颱風商社》，每一次登場都更穩、更有能量。

新劇《颱風商社》以1997年韓國IMF金融風暴為背景，講述一位原本含著金湯匙出生的菜鳥商人，突然在一夜之間失去一切，只能從零開始重建人生。李俊昊在劇中飾演這位從富二代變成「一無所有」的強太風，他用極真誠的表演詮釋失敗與重生，也讓觀眾不禁聯想到現實中的他——那個曾因傷痛倒下，卻仍一次次回到舞台上的男人。