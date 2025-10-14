日劇、動漫大補血！《我推成為我上司》當崇拜的偶像化身為真實上司時、《殺了害死女兒的人》水野美紀整形成25歲辣媽！

追劇不間斷，除了陸劇、韓劇之外，多部話題日劇與人氣動畫，包括《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》、《我推成為我上司 全速前進》、《新東京水上警察》、《地下偶像殺人事件》，以及超人氣動畫《間諜家家酒》第三季，影迷十月追劇清單滿到爆！

圖/LINE TV

《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》

描述55歲的照護員筱原玲子（水野美紀 飾），為替女兒報仇，在神秘天才外科醫生（白岩瑠姫 飾）協助下，進行全身整形，化身為25歲的「新手媽媽」篠原玲子（齊藤京子 飾），潛入「媽媽之友」群組，掀起復仇的驚滔駭浪。

《殺了害死女兒的人 這樣的我有罪嗎？》由齊藤京子（左）、與水野美紀主演。（圖／LINE TV提供）

28歲的齊藤京子是日本女團日向坂46前成員，將挑戰「外貌25歲、內心55歲」的反差演技。她坦言：「這個角色外表雖然是25歲，但內心卻是55歲，要用動作與表情表現出年紀的落差真的很難。

拍攝期間我有向教導演和同年代（50多歲）的人請教，努力揣摩演出。」現年51歲的水野美紀飾演整型前的「玲子」，她表示為了讓觀眾更能投入劇情，「有用心詮釋整形前那份痛苦的心情，希望能把這樣的情感傳達給觀眾。」《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》每週三12:00更新。

《我推成為我上司 全速前進》

另一部延續前作熱潮的浪漫愛情喜劇，背景移師大型時尚服飾公司，由偶像歌手出身的鈴木愛理主演，飾演私下熱愛追星的社長秘書。劇情講述她喜愛的年下演員「冰室旬」（八木勇征 飾）突然引退演藝圈，竟意外成為公司新任社長，兩人之間譜出一段浪平行世界的全新職場戀愛。

《我推成為我上司 全速前進》鈴木愛理（右）劇中飾演私下愛追星的社長秘書，有天自己的偶像居然變成老闆？（圖。／LINETV提供）

日本男團FANTASTICS成員八木勇征飾演男主角冰室旬，他表示角色是一位從2.5次元偶像轉戰戲劇圈的演員，為了表現角色的多面性，有和導演討論許多細節。希望能讓觀眾看到角色在職場與私下不同的反差魅力。

《我推成為我上司 全速前進》八木勇征飾演員「冰室旬」。（圖／LINE TV提供）

為了符合喜劇節奏，他也特別注意肢體動作和表情，好讓後製可以加上更多音效，「我覺得我真的是豁出去了！」鈴木愛理則笑說，她的挑戰是如何把「奇怪的表情」和「有趣的表情」拿捏好，「有時候也會被提醒白眼翻太多了！」《我推成為我上司 全速前進》每週三20:30更新。

《我推成為我上司 全速前進》鈴木愛理飾演私下愛追星的社長秘書。（圖／LINE TV提供）

《新東京水上警察》

今年話題日劇《新東京水上警察》是日本連續劇史上首部以「水上警察」為題材的作品，由實力派演員佐藤隆太，攜手日男團NEWS成員加藤成亮和乃木坂46前王牌成員山下美月，追查發生於海上的各種案件。

《新東京水上警察》是日本連續劇史上首部以「水上警察」作為題材的作品。（圖／LINE TV提供）

佐藤隆太飾演患有「恐水症」的刑警碇拓真，他表示在船上拍攝對許多人來說都是頭一遭，也曾經對此感到不安，但整個劇組都敬業且專注地完成，「有一場高潮戲，我們連續三天頂著烈日在船上拍，非常消耗體力，但這段過程也讓劇組更加團結」。

加藤成亮飾演菁英刑警日下部峻，他表示：「劇中他與佐藤隆太關係就像水火不容，正因個性截然不同而產生鮮明對比，碰撞出的火花格外吸引人。」《新東京水上警察》每週三18:00更新。