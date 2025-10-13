2025-10-13 13:16 女子漾／編輯王廷羽
誰能不愛秀智！《許願吧，精靈》開播就登熱搜 5件事帶你秒懂「國民初戀」魅力
Netflix 奇幻韓劇《許願吧，精靈》正式上線，由秀智與金宇彬主演，繼《任意依戀》後，兩人時隔 9 年再度合作，掀起劇迷熱烈討論。這部由金銀淑編劇、李炳憲與安吉鎬導演聯手打造的作品，全劇 13 集一次上架，帶來爆笑又浪漫的奇幻故事。秀智在劇中挑戰「情感缺陷少女」角色，展現細膩演技，而她與金宇彬的默契互動更成為觀眾矚目焦點。今天編輯帶你揭曉秀智的 5 件趣事，一窺這位韓國人氣女星的多面魅力。
《許願吧，精靈》秀智 Suzy 5 件事
《許願吧，精靈》秀智陪朋友徵選意外被星探挖掘
2009 年，國中三年級的秀智原本只是陪朋友參加選秀節目《Superstar K》初選，沒想到她在比賽中表現亮眼，成功通過第一輪篩選，並意外吸引到 JYP 娛樂星探的注意。在必須二選一的情況下，秀智最終放棄了進棚比賽的機會，決定加入 JYP，正式展開她的練習生生涯，開啟演藝之路。
《許願吧，精靈》秀智以偶像團體 miss A 出道
秀智的練習生期間相對短暫，僅經過一年多的訓練，她便在 2010 年 7 月 1 日以女子團體 miss A 正式出道。miss A 由兩名中國成員與兩名韓國成員組成，出道主打歌〈Bad Girl Good Girl〉一推出便風靡韓國流行樂壇。同年，秀智也出演了個人首部戲劇作品《夢想起飛 Dream High》，不僅打開了她的知名度，也迅速在團體中累積人氣，成為受矚目的焦點成員。
《許願吧，精靈》秀智獲封「國民初戀」稱號
秀智因在電影《初戀築夢101》中飾演男主角大學時期的初戀角色，以清新自然的氣質和毫無修飾的素顏演出，成功俘獲觀眾的心。她在片中的純真形象掀起一股「初戀風潮」，也讓無數觀眾回想起青澀的青春時光，自此被韓媒與觀眾親切地封為「國民初戀」。
《許願吧，精靈》秀智曾認愛李敏鎬
2015 年 3 月秀智與李敏鎬戀情曝光，兩人在倫敦約會的畫面被 D 社捕捉，經紀公司也證實雙方交往。當時李敏鎬走紅亞洲，秀智則以「國民初戀」形象深受喜愛，這段俊男美女的戀情一曝光便引發熱議。兩人交往約三年，最終因「私人原因」於 2017 年分手。
《許願吧，精靈》秀智是跆拳道高手！
秀智的爸爸是一名韓國跆拳道選手，從小她就在爸爸的指導下練習，身手俐落又充滿毅力，還取得跆拳道黑帶二段的好成績。小學三年級時，秀智受到偶像寶兒的啟發，愛上唱歌與跳舞。雖然父母起初反對，她仍偷偷報名舞蹈學院，一步步磨練自己。國中時期，她開始接觸模特兒工作，曾擔任網拍模特兒，也加入學校舞蹈社團，只要有表演機會，她從不缺席。後來媽媽被她的熱情與堅持打動，終於同意讓她繼續追夢。
