2025-10-13 11:17 女子漾／編輯王廷羽
10月片單太甜！《鼻荊傳》壁咚三連擊、《走到月亮為止》社畜戀開嗑啦！
秋意漸濃，正是追劇的最佳時光。friDay影音10月強檔片單話題滿滿，甜寵、BL、職場劇、綜藝通通有，笑點與粉紅泡泡齊發，從週末到睡前都不怕劇荒。今天編輯整理friDay影音10月影劇片單介紹，愛追劇的你趕快收藏！
10月片單推薦1.《鼻荊傳：妖怪的主人》
主演：黃宰旭、林燦赫、南澤俊
《鼻荊傳：妖怪的主人》劇情：
改編自韓國「鼻荊郎」傳說故事的BL奇幻劇《鼻荊傳：妖怪的主人》，劇情描述一名鄉下純樸青年在首爾遭遇租屋詐騙後，與無法吸收精氣而飽受煎熬的鬼王開始了奇妙的同居生活，並與鬼怪、九尾狐一起經歷各種事件的跨界四角戀故事。
10月片單推薦2.《走到月亮為止》
主演：李先彬、羅美蘭、趙雅蘭、金永大
《走到月亮為止》劇情：
一間零食公司裡的三位不同世代OL，各自有著職場不公、家庭債務、經濟焦慮等困擾，在「多賺點錢」的共同心願下「押寶」投資虛擬貨幣試圖翻轉人生，進而展開一段混合著荒謬、搞笑但又帶有浪漫、寫實的故事。
10月片單推薦3.《唯有你 Only You》
主演：鄺玲玲(Lingling)、可恩娜帕·瑟塔拉達那彭(Orm)
《唯有你 Only You》劇情：
身手矯健的Lingling 高中時期曾救過學妹Orm，互相暗戀的兩人尚未告白就因意外斷了聯繫，數年後Orm 搖身一變成為大明星，Lingling 則當上她的保鏢，展開一段困難重重的愛情故事。
10月片單推薦4.《錦繡宅心》
主演：朱麗嵐、秦天宇
《錦繡宅心》劇情：
姜雪瑩、姜雨兒兩姊妹，前世一個風光成了誥命夫人，一個卻落魄收場，兩人雙雙重生回到當年嫁入世子府的喜宴之日後互換新嫁，並在後宅中與眾女眷鬥智鬥勇，同時也征服了表面紈絝的世子，攜手揭露反派陰謀的故事。
10月片單推薦5.《我獨自生活》
主持：金光奎、全炫茂、朴娜勑、旗安84
《我獨自生活》劇情：
真實展現藝人私生活面貌。
10月片單推薦6.《對於我來説過於刻薄的經紀人－秘書鎮》
主演：李瑞鎮、金光奎
《對於我來説過於刻薄的經紀人－秘書鎮》劇情：
由李瑞鎮、金光奎成爲一日經紀人，全天貼身管理藝人的私下生活，透過細心的照顧，展現李秀智、安恩真、張基龍、鮮于龍女等明星真實的一天與真實樣貌的實境節目。
10月片單推薦7.《玩什麼好呢？》
主演：劉在錫、Haha、李伊庚、朱宇宰
《玩什麼好呢？》劇情：
由劉在錫帶領Haha、李伊庚、朱宇宰進行各種挑戰，百無禁忌玩好玩滿、挑戰極限的實境綜藝節目。
10月片單推薦8.《認識的哥哥》
主持：姜鎬童、金希澈、李壽根、金榮澈
《認識的哥哥》劇情：
節目初期以主題不同，以解答人生中雖不是很重大卻會讓人好奇不已的問題為主題，自17集起，以哥哥高校形式邀請嘉賓作為轉校生並分兩部分進行。
