《回魂計》施展美男計爆紅！認識德泰混血小鮮肉尹浩宇6件事，超強學霸、選秀冠軍、精通6國語言！
Netflix懸疑復仇台劇《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯、鍾欣凌…影劇后同台飆戲，而劇中帥氣小鮮肉「Eason」因「萬紅叢中一點綠」，格外引發觀眾矚目。飾演該角的21歲小鮮肉男星尹浩宇不僅是超強學霸、選秀冠軍、混血男神…還精通6國語言，曾任文化交流大使，背景簡直超狂！
認識《回魂計》德泰混血小鮮肉尹浩宇1：德泰混血學霸校草
21歲新生代男星尹浩宇本名派屈克·納塔瓦·芬格勒（Patrick Nattawat Finkler），2003年出生於德國，他的爸爸是德國人、媽媽是泰國人，童年時期在泰國求學，考進泰國排名第一高中Triam Udom Suksa School，學業成績表現亮眼，還身兼基金會副主席、儀仗隊領隊。
認識《回魂計》德泰混血小鮮肉尹浩宇2：選秀比賽冠軍出道
尹浩宇16歲參加選秀比賽《Go on Girl & Guy Star Search 2019》獲得冠軍，就此加入泰國電視製作公司兼知名經紀公司GMMTV，17歲那一年更一口氣接演奇幻愛情喜劇《天使在身邊》、科幻懸疑劇《特長生：畢業季》以及生活類型喜劇《I'm Tee, Me Too》，正式成為演員。
認識《回魂計》德泰混血小鮮肉尹浩宇3：精通6國語言
尹浩宇17歲通過普通教育發展證書（GED）考試之後，同年底前往中國發展。在中國僅2年多的時間，就學會中文，在2大漢語水平考試獲得口試81分和聽力98分、閱讀66分、寫作73分，總分237分，加上同時精通德語、泰語、英語、普通話、法語，一共精通6國語言。
認識《回魂計》德泰混血小鮮肉尹浩宇4：憑著《創造營2021》躍升為男團偶像
尹浩宇18歲時參加中國偶像男團競演養成類真人秀節目《創造營2021》，最終排名獲得第9名，入選國際化男子偶像組合INTO1成員，開始活躍於《五十公里桃花塢2-3》、《聽說很好吃2》、《非正式會談7》…各大陸綜，在觀眾心中留下深刻印象。
認識《回魂計》德泰混血小鮮肉尹浩宇5：發揮學霸本色前往北京電影學院赴讀
尹浩宇憑著俊美顏值和表演實力，被中國戲劇學院和北京電影學院同時招攬，2023年正式成為北電學生。在校內不僅曾作為學生代表出席泰國詩納卡琳威洛大學與北京電影學院的學術交流訪問，也受邀擔任2023年泰國風情節中泰文化交流大使，再次揚名國際。
認識《回魂計》德泰混血小鮮肉尹浩宇6：《回魂計》在台灣火速爆紅
尹浩宇近期在Netflix影集《回魂計》飾演與奶奶相依為命的小鮮肉「Eason」，卻在某天失去摯愛，決定施展「美男計」助力「汪慧君」（舒淇 飾）和「趙靜」（李心潔 飾）復仇。「Eason」其實是陳正道導演為尹浩宇量身打造的角色，原來尹浩宇前年出演中國都會愛情電影《愛很美味》時，就獲得陳正道和許肇任導演們的青睞，這次憑著《回魂計》當中的亮眼演出，再度於全亞洲掀起火熱討論度呢！
