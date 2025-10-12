「手作課建薦」情侶推薦 新北投景點 中心新村，東千里革製間皮革手作課程，打造專屬獨一無二皮件「台北皮革手作」

來一場說走就走的輕旅行~~

台北交通方便，捷運更是直達很多景點！

你們有來過新北投的中心新村嗎？

是全台規模最完整也是唯一的溫泉軍醫眷村，還可以預約專業的導覽人員，真的是一場很完美的文化之旅！

在中心新村發現一家低調但專業的台北皮革手作教室

店名：東千里革製間

地點：112台北市北投區新民路48號（北投中心新村）

官網：https://www.otm-leather.com/

店內展示獨一無二的皮革物件，每一件都是手作，從皮革的自然紋理、細膩的手縫線條，到染色的深淺變化，都展現出獨一性。

皮革製件課程大約一到二小時以上，東千里革製間有提供小零食和茶水，在專注創作的同時，也能小憩片刻、補充能量。

工作間裡有超多皮革、零件及工具，完成美好皮件，好像不是太容易，就要有專業的老師帶領。就跟著皮革製作銀獎的李芊慧來做客製化皮件吧！

我選做的是立體角零錢包，皮革已裁切好，染料也準備就緒，等著我動手賦予它色彩與靈魂。

老師先指導如何上色，讓染料均勻滲進皮革纖維中，展現自然的漸層與質感。刷上第一筆的時候，皮革瞬間活了起來，不同力道更讓皮革呈現獨特的光澤。

也可在自己製作的皮革上留下屬於自己的印記，東千里革製間提供多款數字、英文及可愛小圖案，讓每個作品更有專屬感。敲打的瞬間，更像是為作品留下簽名與回憶。

進入磨邊階段表示離成品越來越近啦～真的好興奮！老師教我們用專門的磨邊工具反覆磨壓，原本毛躁的邊緣瞬間變得光滑圓潤，讓整個作品質感大大提升。

把皮件打洞，裝上螺絲口用鎖的才緊實就算完成最後步驟。當扣緊的瞬間，所有努力彷彿凝結成一個完美的句點。手中立體角零錢包是屬於我親手完成、獨一無二的作品。

在東千里革製間製作完皮件，都有提供包裝盒及小卡，讓親手完成的作品更有儀式感。不論是留作紀念，還是送給重要的人，都像是一份獨一無二、帶著溫度的禮物。

東千里革製間有推出多款皮革手作體驗，店內提供的工具、染料與材料一應俱全，有專業老師指導，只要帶著一份好奇與期待，就能親手做出獨一無二的皮件。

皮革小物體驗活動（兩人同行九折優惠）：https://www.otm-leather.com/module/promotion1&event1=1&page=1

