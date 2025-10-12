「手作課建薦」情侶推薦 新北投景點 中心新村，東千里革製間皮革手作課程，打造專屬獨一無二皮件「台北皮革手作」

2025-10-12 00:00 ～17七公主的小天地～

來一場說走就走的輕旅行~~

台北交通方便，捷運更是直達很多景點！

你們有來過新北投的中心新村嗎？

是全台規模最完整也是唯一的溫泉軍醫眷村，還可以預約專業的導覽人員，真的是一場很完美的文化之旅！

在中心新村發現一家低調但專業的台北皮革手作教室

店名：東千里革製間

地點：112台北市北投區新民路48號（北投中心新村）

官網：https://www.otm-leather.com/

店內展示獨一無二的皮革物件，每一件都是手作，從皮革的自然紋理、細膩的手縫線條，到染色的深淺變化，都展現出獨一性。

皮革製件課程大約一到二小時以上，東千里革製間有提供小零食和茶水，在專注創作的同時，也能小憩片刻、補充能量。

工作間裡有超多皮革、零件及工具，完成美好皮件，好像不是太容易，就要有專業的老師帶領。就跟著皮革製作銀獎的李芊慧來做客製化皮件吧！

我選做的是立體角零錢包，皮革已裁切好，染料也準備就緒，等著我動手賦予它色彩與靈魂。

老師先指導如何上色，讓染料均勻滲進皮革纖維中，展現自然的漸層與質感。刷上第一筆的時候，皮革瞬間活了起來，不同力道更讓皮革呈現獨特的光澤。

也可在自己製作的皮革上留下屬於自己的印記，東千里革製間提供多款數字、英文及可愛小圖案，讓每個作品更有專屬感。敲打的瞬間，更像是為作品留下簽名與回憶。

進入磨邊階段表示離成品越來越近啦～真的好興奮！老師教我們用專門的磨邊工具反覆磨壓，原本毛躁的邊緣瞬間變得光滑圓潤，讓整個作品質感大大提升。

把皮件打洞，裝上螺絲口用鎖的才緊實就算完成最後步驟。當扣緊的瞬間，所有努力彷彿凝結成一個完美的句點。手中立體角零錢包是屬於我親手完成、獨一無二的作品。

在東千里革製間製作完皮件，都有提供包裝盒及小卡，讓親手完成的作品更有儀式感。不論是留作紀念，還是送給重要的人，都像是一份獨一無二、帶著溫度的禮物。

東千里革製間有推出多款皮革手作體驗，店內提供的工具、染料與材料一應俱全，有專業老師指導，只要帶著一份好奇與期待，就能親手做出獨一無二的皮件。

皮革小物體驗活動（兩人同行九折優惠）：https://www.otm-leather.com/module/promotion1&event1=1&page=1

店名：東千里革製間

地點：112台北市北投區新民路48號（北投中心新村）

官網：https://www.otm-leather.com/

#台北皮革手作 #皮件課程推薦 #台北皮革教學 #皮件教學 #皮革手作體驗 #東千里革製間 #李芊慧老師 #皮革手作 #中心新村 #新北投 #北投 #手作課 #情侶約會 #說走就走輕旅行 #零錢包

～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

165/47 紀錄日常…抒寫心情…分享好貨 If you love🐶🐱♊️🎁📘🛒👗👜follow me！❤️

#北投 #台北 #老師 #好物推薦

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

2025-09-29 15:30 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

進入10月，秋意漸濃，不少生肖也迎來「鴻運當頭」的好時機，《搜狐網》點名以下4個生肖，財星高照、貴人運強，工作、投資、生活都順風順水。有人靠努力實現穩健收益，有人憑著好人緣迎來意外驚喜，更有人在事業舞台上大展拳腳，錢包實實在在鼓了起來。一起來看看這4個10月財運最旺的生肖吧！

編輯推薦

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖1. 屬羊：穩中求進 收入持續累積

屬羊的人外表柔和，卻有著堅韌的內心。10月他們憑著穩健的判斷和務實的作風，在既有領域裡持續深耕，不斷提升產品或服務品質，逐步累積財富。特別是製造業、手作或服務業相關的朋友，只要稍加創新，就能在市場中脫穎而出，穩穩迎來財運豐收，生活無憂。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖2. 屬兔：好人緣帶來大禮 財運喜從天降

屬兔的人一向溫和待人，10月的好運多半來自人際關係的回饋。同事可能主動拉一把，介紹合作機會；老朋友可能突然帶來新生意。這些意想不到的驚喜，正是平日累積人脈的最好證明。屬兔人只要把握住眼前機會，財源自然滾滾而來。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖3. 屬蛇：細節決定成敗 錢途穩健上升

屬蛇的人做事嚴謹，追求完美，這讓他們在職場和生活中贏得高度信任。10月他們憑藉多年累積的人脈與資源，財務狀況漸入佳境。不論是薪資提升、投資回報，還是副業收入，都能感受到一股穩步上揚的力量，錢途一片光明。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖4. 屬龍：事業翻紅 財庫大開

屬龍的人10月運勢如旭日東昇，迎來事業與財運的雙重高峰。工作上不僅有望獲得升職加薪，更有機會憑實力打開新局面。財運方面，正財穩定成長，偏財也有所收穫，堪稱「事業財運兩開花」。對屬龍的人來說，這是一個能勇敢追夢、創造新舞台的好時機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖運勢

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#老師 #屏東 #教師節 #下午茶 #台北喜來登

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

2025-10-11 01:15 女子漾 /編輯周意軒

Netflix台劇回魂計》自上線以來話題不斷，尤其結局以多重暗示、未解謎團收尾，讓觀眾看完心裡久久不能平靜。這不只是一場「母親為女復仇」的故事，更是一場對人性、正義與社會扭曲現象的終極審判。

一、悲劇的起點：誤會堆疊的人性崩塌

劇中最令人心碎的揭露，是女學生真真成為植物人的真正原因。原以為是同學安琪的惡意所致，實際上卻是一場意外——安琪在情緒激動中推倒真真，並非出於報復。兩人爭執的導火線，是誰是「告密者」的誤會，而這個誤會的源頭，全來自張士凱的操弄與謊言。

這一層真相讓觀眾重新審視整起事件：被害者與加害者的界線，或許從未如此模糊。導演透過這段戲巧妙點出「操控」在現實社會的普遍性——權力者如何利用資訊不對等，讓底層的人彼此撕裂。

二、張士凱的崩潰：復活的不只是肉體，還有人性殘骸

在復仇母親聯手「喚回」兇手張士凱的那一刻，《回魂計》從社會寫實劇徹底轉向心理驚悚。張士凱表面被復活，但實際上他的精神早已碎裂。導演讓他在幻覺與罪惡感的交錯中掙扎，成為復仇儀式裡最可怕的「活死人」。

他不是單純的惡人，而是制度與家庭共同塑造出的怪物。這樣的角色設定，正是本劇的精髓——沒有單純的黑與白，只有被環境逼到極限的「人」。

三、母性復仇的界線：愛與恨交織的困獸之戰

舒淇飾演的汪慧君與李心潔飾演的趙靜，兩位母親的結盟是一場愛的試煉。她們以為復仇能帶來救贖，卻一步步墜入道德的深淵。當真相揭露，她們不得不直面一個殘酷的問題——「我們真的比兇手更無辜嗎？」

這段友情的瓦解，成為《回魂計》最具力量的轉折。兩人從同盟走向對立，不只是情感上的崩壞，也象徵母性在絕望之中的扭曲與犧牲。

四、現實隱喻：從「柬單生活」看到社會資源錯置

《回魂計》不僅是懸疑劇，更是一面照出現實陰暗的鏡子。劇中提到的「柬單生活」暗喻社會弱勢被剝削、資源錯置的現象。那些被忽略、被放棄的人，最終以極端的方式發出控訴。

導演透過這樣的世界觀，讓觀眾反思：當社會體制不再能提供庇護，人會變成什麼樣？而我們又是旁觀者，還是推波助瀾的一員？

五、開放式結局：正義、救贖與懸而未決的「回魂」

最終，張士凱的精神崩潰、兩位母親的分道揚鑣、安琪與真真的命運未完，讓結局留有巨大的空白。那不是遺漏，而是刻意的沉默。導演在最後一幕，用畫面問觀眾：「復仇真的能讓亡靈安息嗎？還是讓更多人失去了靈魂？」

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#人性 #台劇 #回魂計 #Netflix

【2025國慶日優惠懶人包】三天連假怎麼玩？速食、遊樂園、交通、住宿大放送一次看！

【2025國慶日優惠懶人包】三天連假怎麼玩？速食、遊樂園、交通、住宿大放送一次看！

2025-10-08 18:25 女子漾／編輯王廷羽
【2025國慶日優惠懶人包】三天連假怎麼玩？速食、遊樂園、交通、住宿大放送一次看！圖片來源：女子漾AI製圖
【2025國慶日優惠懶人包】三天連假怎麼玩？速食、遊樂園、交通、住宿大放送一次看！圖片來源：女子漾AI製圖

國慶連假不只是放假看煙火～全台各大速食、超商、樂園、飯店與交通通通開跑優惠啦！從「披薩買大送大」、「雞翅買一送一」，到超商咖啡買7送7、樂園門票半價、森林遊樂區免費入園，吃喝玩樂都超優惠！今天編輯整理國慶日優惠懶人包，讓你三天假期吃得爽、玩得滿、住得划算、出遊更輕鬆！

【2025國慶日優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看！

文章目錄

【2025國慶日優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃

1. 麥當勞：買一送一+滿額送雞塊

即日起至 10/12，單點麥脆雞腿（原味／辣味）現折 $20，經典滿福／陽光蛋堡系列免費送薯餅，蘋果派折 $20，中杯飲料半價，手機點餐滿 $200 再送 4 塊原味麥克雞塊。

2. 肯德基：雙節同慶桶 $399

10/9～10/13 推「40666 同慶桶」組合，咔啦脆雞 8 塊+原味蛋撻 6 顆只要 $399（原價 $850），再加碼購買蛋撻禮盒贈「奶皇流心 Q 蛋撻」。

圖片來源：FB @KFC
圖片來源：FB @KFC

3. 摩斯漢堡：國慶限定百元套餐

10/1～10/15 推出「黃金塔塔鱈魚堡套餐」、「超級大麥珍珠堡雙人組」、「雞塊點心組」與「微酵果茶飲」等多款百元組合，最高現省 $50。

圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

4. 漢堡王：漢堡王：雙堡慶雙十超值組只要 $99 起

國慶連假限定推出「雙堡慶雙十」優惠組合，經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡等多款雙堡任選最低 $99 起，最高現省 $99。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

5. 拿坡里：披薩買大送大+香菇雞湯

即日起至 11/3，購買「金賞烏魚子披薩」送任選大披薩，特價 $490；買大披薩或炸雞桶再送三商巧福香菇雞湯乙份。

圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團
圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團

6.必勝客：雙十套餐現省 $760

即日起至 10/13，外帶披薩買大送大，「雙十爽吃餐」$1010 起、「火山餐」$888 起，包含大披薩、人氣副食與飲料組合。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan
圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

7. 達美樂：全口味半價+國慶套餐 $888

10/9～10/31 全台披薩外帶半價、外送買大送小，「國慶套餐」含大披薩+紫薯地瓜+蝴蝶酥+可樂，優惠價 $888。

8. 三商炸雞：買5送5+雞翅只要 $99

10/7～10/27 推「五六日一 狂歡吃雞」，青花椒炸雞買5送5、檸檬二節翅 10 隻特價 $99；10 月壽星出示證件消費，再送煉乳銀絲卷。

圖片來源：FB @三商炸雞
圖片來源：FB @三商炸雞

【2025國慶日優惠懶人包】超商、咖啡連假限定超優惠！

1. 7-ELEVEN：咖啡買7送7超狂優惠

10/6～10/13 CITY CAFE 特選美式/拿鐵任選 20 杯 $1010、珍珠奶茶系列 25 杯 $1010；10/10～10/12 門市霜淇淋第 2 件 10 元，黑糖珍珠撞奶、冰沙系列買2送2。

2. 全家 FamilyMart：滿額送限量膠帶+贈點回饋

10/10～10/12 消費滿 $200 送「褲褲兔紙膠帶」；10/3～10/12 使用全盈+PAY 滿 $300 回饋 1 萬 Fa 點。

圖片來源：全家官網
圖片來源：全家官網

3. 萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一

10/1～10/28 大杯特濃或特大杯咖啡買一送一；拿鐵每杯 $45、美式 $35。

4. OKmart：聯名電影杯+咖啡買6送3

即日起～10/15，OKCAFE 大杯送電影聯名杯；OKmall 雲端商城買6送3、買20送12，再送 300 點 OK Point。

【2025國慶連假優惠懶人包】手搖飲買一送一喝起來！

1. CoCo都可：珍奶買一送一＋新品雙倍濃芋奶綠開賣

10/8 於官方 LINE 領券並用都可訂下單即可享「珍珠奶茶買一送一」優惠，10/9 起新品「雙倍濃芋奶綠」2 杯只要 $100。

圖片來源：FB @CoCo都可
圖片來源：FB @CoCo都可

2. 清心福全：週年慶限定買一送一

於新北中和、蘆洲兩門市推出週年慶買一送一活動，10/9～10/11 每天指定飲品限時開喝，每人限購一組，僅限現場購買。

3. 先喝道：雙十限定「糯烏龍 3 杯 $99」

10/10 雙十國慶當天限定，「糯烏龍」祭出 3 杯 $99 超殺價，每人限購 2 組。適用現場或「你訂」自取，不可與其他優惠併用，售完為止。

圖片來源：FB @先喝道
圖片來源：FB @先喝道

【2025國慶日優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！

1. 六福村：兒童$399、40歲以上$400 入園

10/10～10/12 限時優惠，12 歲以下兒童 $399、40 歲以上 $400，身分證或生日含「0」或「1」者 $599。園區萬聖節主題《墓碑鎮》登場。

圖片來源：FB @六福村主題遊樂園
圖片來源：FB @六福村主題遊樂園

2. 小人國：捐發票玩整天只要 $178

10/10～10/12 捐當月紙本發票（號碼含「1、7、8」任兩碼）即可享門票優惠 $178（原價 $1050）。

圖片來源：FB @小人國主題樂園
圖片來源：FB @小人國主題樂園

3. 九族文化村：雙十連假票價 $780 送纜車

10/10～10/12 門票 $780，贈送日月潭纜車搭乘券（價值 $380）。

圖片來源：FB @九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village
圖片來源：FB @九族文化村 Formosan Aboriginal Culture Village

4. 遠雄海洋公園：壽星免費、變裝票 $590

10 月當月壽星（12 歲以下）憑證免費入園；萬聖節 Cosplay 造型完整度達 80% 以上者，入園優惠 $590。

圖片來源：FB @遠雄海洋公園
圖片來源：FB @遠雄海洋公園

5. 國家森林遊樂區：13 處景點全面半價

10/10～10/12 太平山、阿里山、奧萬大、墾丁、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、雙流、知本、池南等森林遊樂區門票半價，賞楓、看雲海一次滿足。

6. 自來水園區：國慶連假免費入園

10/10～10/12 免費開放園區及「觀音山蓄水池」古蹟參觀。

【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送

1. 裕元花園酒店：APP會員平日價 $4860 起

10/1～10/31 平日雅緻客房含早餐 $4860 起，假日 $7390 起，APP 預訂再贈雙人早餐。

2. 林酒店 THE LIN：國慶專案 $6988 起

10 月入住含早晚餐方案 $6988 起，再加贈酒廊體驗券，適合家庭或情侶出遊。

3. 長榮桂冠酒店台中：住房送茄芷袋＋悠遊卡

即日起～12/30 平日入住 $3,799 含早餐，贈三重好禮＋免費接駁服務。

4. 台中福華大飯店：住宿送台味小食組

10/1～10/31 雙人房 $3810 起，含早餐與「為台灣乾杯」歡饗組（飲品＋炸物雙拼）。

【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送。圖片來源：女子漾製表格
【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送。圖片來源：女子漾製表格

【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送。圖片來源：女子漾製表格
【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送。圖片來源：女子漾製表格

【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送。圖片來源：女子漾製表格
【2025國慶日優惠懶人包】國慶晚會在台中！飯店住宿大放送。圖片來源：女子漾製表格

【2025國慶日優惠懶人包】國慶連假大眾運輸優惠一次看

1. 國道客運85折

10/9～10/12連假期間，全台84條中長途國道客運路線票價85折，轉乘在地客運享「一段票免費」，指定幸福巴士路線全程免費。

2.高鐵早鳥＋TGo加碼50%

9/26～10/13期間購票適用早鳥、大學生優惠，完成開票且未退票者可享TGo點數加碼50%。

3.台灣好行半價／花蓮免費

即日起至10/31止，使用電子票證或行動支付搭乘台灣好行享半價優惠，花蓮地區路線免費搭。

4.台灣觀巴2人同行1人免費

推出2人同行1人免費優惠，全台多條觀光路線適用。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#煙火 #披薩 #高鐵 #懶人包 #遊樂園 #國慶連假 #手搖飲料 #便利商店 #台中 飯店

「手作課建薦」情侶推薦 新北投景點 中心新村，東千里革製間皮革手作課程，打造專屬獨一無二皮件「台北皮革手作」

「手作課建薦」情侶推薦 新北投景點 中心新村，東千里革製間皮革手作課程，打造專屬獨一無二皮件「台北皮革手作」

#好物推薦 #北投 #台北 #老師

～17七公主的小天地～ 2025.10.12 2
玩轉復古饒舌！Doja Cat 最新專輯《Vie》給你融合多種風格的輕快饗宴！

玩轉復古饒舌！Doja Cat 最新專輯《Vie》給你融合多種風格的輕快饗宴！

#歌手 #歌單推薦 #饒舌音樂 #氛圍 #美妝

睿忒 2025.10.11 7
巧手 DIY 復古式歐風鍵盤

巧手 DIY 復古式歐風鍵盤

#盲盒 #開箱 #交易

巧比。針線包 2025.10.11 12
《許我耀眼》野心女許妍成新一代女性偶像！劇評家：演出所有女人不敢說的慾望

《許我耀眼》野心女許妍成新一代女性偶像！劇評家：演出所有女人不敢說的慾望

#許我耀眼 #趙露思 #陸劇 #陸劇心得

夏雪Angela beatrice 2025.10.11 632
【心理測驗】一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓你焦慮的根源

【心理測驗】一張圖看出妳的「情緒黑洞」！測出最近最讓你焦慮的根源

#夕陽 #療癒 #內心

女子漾／編輯張念慈 2025.10.11 112
《許願吧，精靈》吻戲花絮曝光！秀智主動向金宇彬獻初吻，狂吸近40萬粉絲按讚！

《許願吧，精靈》吻戲花絮曝光！秀智主動向金宇彬獻初吻，狂吸近40萬粉絲按讚！

#秀智 #金宇彬 #浪漫 #分享 #韓劇 #Netflix #許願吧精靈

女子漾／編輯 Wendi 2025.10.11 265
《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

#人性 #台劇 #回魂計 #Netflix

女子漾 /編輯周意軒 2025.10.11 3112
《回魂計》劇情懶人包：舒淇、李心潔聯手復仇！兩位母親讓亡女「回魂」的代價有多殘酷？

《回魂計》劇情懶人包：舒淇、李心潔聯手復仇！兩位母親讓亡女「回魂」的代價有多殘酷？

#李心潔 #舒淇 #回魂計 #導演 #影后

女子漾／編輯周意軒 2025.10.10 1189
暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

#于朦朧 #死因 #屍體 #陸劇

女子漾／編輯張念慈 2025.10.10 1988
【追劇】藉由層層包裝的荒謬 探討命案背後可能存在的道德議題—《殺人者的難堪》

【追劇】藉由層層包裝的荒謬 探討命案背後可能存在的道德議題—《殺人者的難堪》

#韓劇 #Netflix #戲劇推薦 #劇情 #殺人者的購物中心

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.10 8
18+