不看會後悔！7部讓人笑到失眠的韓劇神劇榜單曝光。圖片來源 :官方

最近是不是追劇看到天亮？別擔心，你不是一個人！這幾部韓劇不只笑點密集、劇情腦洞大開，還有甜到心臟爆擊的戀愛橋段，讓人忍不住一集接一集。從外星人戀上女神的浪漫奇想，到穿越古代變王妃的爆笑鬧劇，這份「熬夜也要追」名單，保證讓你笑著開啟新的一天！

1. 《來自星星的你》：外星人戀上地球女神的浪漫喜劇

金秀賢飾演在地球生活400年的外星男子都敏俊，全智賢飾演傲嬌又可愛的女明星千頌伊，兩人相遇後展開一段「外星人×人類」的爆笑戀愛。從毒舌拌嘴到浪漫告白，滿滿名場面讓人重刷無數次，至今仍是韓劇界的經典代表。

2. 《背著善宰跑》：粉絲穿越救偶像的甜虐奇幻喜劇

這部2024年爆紅神劇可說是笑中帶淚的代表。女主角在偶像去世後穿越回過去，決心改變悲劇命運，開啟一場「粉絲救愛豆」的奇幻旅程。滿滿青春校園感，加上丁海寅、金惠奫高顏值組合，讓人邊哭邊笑、徹底入坑。

《背著善宰跑》邊佑錫。圖/@tvn_drama Instagram

背著善宰跑。圖片來源：愛奇藝國際版提供

3. 《聽見你的聲音》：姐弟戀天花板的暖心搞笑推理劇

李鍾碩飾演能讀出人心的少年，與李寶英飾演的犀利女律師鬥嘴鬥心，聯手破案、互動火花不斷。兩人從誤會到相互依賴，情感線超級細膩，搭配劇中不時出現的幽默橋段，被稱為「最有笑點的懸疑愛情劇」。

4. 《哲仁王后》：靈魂交換後的瘋狂古裝喜劇

一位現代男子意外穿越進朝鮮王妃的身體中，醒來後驚呼「我變成女人了！」

申惠善與金正賢的神級對戲讓整部劇笑料不斷，從宮廷禮儀翻車到戀愛發展的反轉橋段，每集都讓人邊尖叫邊狂笑，堪稱韓劇史上最爆笑的穿越劇之一。

5. 《閣樓上的王子》：時空錯亂引爆戀愛喜劇

朴有天飾演朝鮮王世子，穿越300年後出現在現代首爾，與一群古代隨從一同適應現代生活。從學習搭捷運、使用手機到誤闖便利商店的各種爆笑情節，讓觀眾全程笑不停，同時也藏著一段跨越時空的淒美愛情。

6. 《暴君的廚師》：料理征服天下的黑色幽默劇

一名平凡廚師意外穿越成暴君身邊的御廚，用絕佳廚藝征服王的味蕾。搞笑的是，主角不只得用廚藝保命，還要面對古代人對「現代料理」的驚嚇反應。喜劇節奏緊湊，台詞犀利又中二，是近期穿越題材中最有創意的一部。

Netflix 新劇《暴君的廚師》：潤娥穿越成宮廷主廚，用美食對抗暴君？3大看點必追。 Photo: @tvn_drama

《暴君的廚師》劇照。 Photo: @tvn_drama

7. 《撲通撲通 LOVE》：高中生變成朝鮮少女的青春爆笑劇

金瑟琪飾演的女主角在數學考試失敗後崩潰落水，意外穿越回朝鮮時代，與朝鮮世子展開一段清新又可愛的戀愛。劇中滿滿現代梗與搞笑橋段，像「用手機查歷史」這類設定超有創意，短短幾集就能讓你笑到捧腹。

