舒淇首度自編自導《女孩》曝正式預告！獻給受過傷仍勇敢長大的女人

榮獲釜山影展「最佳導演獎」的舒淇，首度以導演身份推出長片《女孩》，正式預告於10/9日曝光，這部作品不僅是她從演員跨足導演的重要轉折，也是一封寫給所有「曾被愛、被傷害、仍選擇勇敢成長」女性的信。

【甲上娛樂提供】邱澤在《女孩》中，飾演被生活壓垮、酗酒成性的父親；9m88與邱澤在《女孩》，有多場失控邊緣的對手戲。

在今日曝光的《女孩》預告中，邱澤徹底顛覆以往深情的銀幕形象，挑戰詮釋酗酒成性、情緒失控的父親，他在家庭崩解的邊緣不斷掙扎，最終淪為暴力的加害者。

邱澤坦言，這角色就像他演藝生涯中的期末考：「這角色不是壞人，只是被時代壓垮，我必須去理解一個傷害家人的人，內心到底多絕望。」邱澤將以往累積的表演經驗融入在「男人」這角色，精準刻畫出壓抑、失控與懊悔交織的情緒層次。導演舒淇透露，從一開始寫劇本時就鎖定由邱澤來演出：「他有一種內斂的爆發力，這個角色表面冷漠又暴力，但內裡是極深的孤單與自卑。邱澤能在一個眼神裡同時讓觀眾看到怒氣、懊悔和愛，這是極為罕見的表演。」

【甲上娛樂提供】邱澤在《女孩》中，飾演被生活壓垮、酗酒成性的父親。

首度挑戰劇情長片主角的9m88，在《女孩》中飾演情感濃烈的「女人」，一位在命運與現實夾縫中掙扎的母親，她獨立撐起家計、辛苦養大兩個女兒，長期飽受丈夫的冷漠與暴力。

【甲上娛樂提供】9m88與邱澤在《女孩》，有多場失控邊緣的對手戲。

《女孩》正式預告中，9m88以幾乎素顏的樣貌出現，神情憔悴卻堅毅，展現與平時舞台上截然不同的狀態。9m88說：「這個角色的痛苦不是外顯的哭喊，而是一種無聲的忍受。她每天起床煮飯、外出工作、被丈夫施暴，那是那個時代很多女人的真實處境。」9m88的角色也呼應全片核心意象：「每個女人，曾經都是女孩。」在那個壓抑又充滿無奈的年代，她以最樸實的姿態，演繹出女性在傷痛之中仍努力求生的勇氣。

【甲上娛樂提供】9m88在《女孩》幾近素顏演出苦命母，展現時代悲歌下的堅毅力量。

《女孩》正式預告以冷色調與〈我的家庭真可愛〉的兒歌聲交錯，呈現出壓抑卻真實的家庭切片，畫面中9m88與兩個女兒靜靜吃飯、邱澤醉倒在沙發上的喃喃自語、白小櫻害怕晚歸父親的躲藏，每一幕都帶給觀眾深深的情感餘震。

作為首部執導作品，《女孩》被國際影壇視為舒淇從演員跨足導演的關鍵里程碑，她坦言，創作靈感來自童年記憶，對她而言是一次心靈的自剖：「我想拍的不只是家庭暴力，而是那種從小被愛又被傷害的矛盾。很多人長大後，仍在學習如何不讓童年的傷繼續影響自己。」她也透露在寫劇本過程中多次落淚：「我希望觀眾看到的不只是痛，而是從痛裡長出的一點點勇氣。」這部電影，是她送給所有「曾經被傷害過，卻仍選擇勇敢成長」的女人們的一封信。

【甲上娛樂提供】《女孩》劇照 9m88(右) 、邱澤

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。

然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。