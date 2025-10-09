夏日保養神隊友！從洗臉到防曬，打造上班族水光肌的秘密武器 ft. Naturero植淨林｜告別黏膩，迎接清爽透亮每一天✨

每天拖著疲憊的身體下班回家，看著鏡子裡被妝容、空汙和電腦輻射摧殘了一整天的自己，是不是連卸妝保養都覺得心好累？😩

那種只想立刻癱倒在沙發上的無力感，我真的太懂了！

但偏偏保養這件事又不能偷懶，畢竟肌膚狀況可是會誠實地反映出我們生活的每一分細節。

如果我說，有一種保養方式，可以把每天的例行公事，變成一場溫柔療癒自己的SPA時光，讓妳重新愛上鏡子裡的自己，妳會不會有點心動？✨

上班族水光肌的秘密武器 f" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1756706481-3072455928-g_n.jpg"> 夏日保養神隊友！從洗臉到防曬，打造上班族水光肌的秘密武器 f

​最近我真的挖掘到一組讓我的保養程序變得極簡又高效的神級隊友，從潔顏、修護到防護，每一步都讓我忍不住驚嘆，今天就來好好跟妳們分享我的新歡 — Herbalself 草本肌曜旗下的「Naturero 植淨林」系列！

卸下整天的疲憊與盔甲，從最溫柔的潔顏開始

身為一個每天都需要化妝的上班族，我對洗卸產品的要求真的很高。

最怕的就是那種清潔力太強、洗完臉頰緊繃乾澀的感覺，那代表肌膚的天然屏障已經在跟你抗議了！

而且自從去接了美美的睫毛後，挑選洗卸產品更是小心翼翼，深怕一個不小心就讓它們提早離家出走。





這次用的Naturero 金盞花舒緩洗卸凝露，第一眼就被它簡約又有質感的瓶身吸引。

​我習慣按壓兩下在乾燥的手心，它的質地是那種帶點微稠度的透明凝露狀，幾乎聞不到什麼濃郁的香精味，只有一股非常非常淡雅、來自植物本身的氣息，光是這點就讓我好感度大增！💖

我會先將凝露均勻塗抹在臉上，輕輕地畫圈按摩，它的延展性很好，滑順的觸感在臉上按摩起來真的好舒服，感覺一整天的疲憊都跟著被揉開了。

妳會感覺到臉上的底妝、彩妝慢慢地被溶解，而且它完全不熏眼！

這點對於有接睫毛或像我一樣眼周比較敏感的人來說，簡直是救星！

​以往卸妝都要小心翼翼避開眼周，但用它完全不用擔心，可以很放心地全臉按摩。

接著加一點水乳化，它不會產生那種很誇張的泡沫，而是非常細緻綿密的微泡，能溫和地帶走毛孔裡的髒污。

沖洗的過程也毫不費力，洗完後照鏡子真的有嚇到，臉摸起來是那種喝飽水、很滑嫩的感覺，清爽乾淨卻一點都不緊繃乾澀，毛孔彷彿都在大口呼吸！🌬️ 肌膚呈現一種非常穩定、健康的透亮感。

對於日常的淡妝來說，它的清潔力絕對足夠，真正實現了洗卸合一的方便性，把寶貴的休息時間還給我們，實在太貼心了。

給肌膚一場頂級饗宴，敷出水嫩透亮的女神光

有時候加班熬夜、或是季節交替的時候，肌膚總是會特別不穩定，看起來暗沉又疲憊。

它的包裝設計一樣是走簡約清新的風格，一打開，滿滿的精華液立刻湧現，但又不會多到滴得到處都是，份量抓得剛剛好。

面膜紙的材質真的要大力稱讚一下！👍

​精華液的質地是水潤清爽的，沒有任何黏膩感。

我會先把袋中剩餘的精華液塗抹在脖子和手肘上，一點都不能浪費！敷在臉上大概15分鐘，能感覺到肌膚在大口大口地吸收養分，冰冰涼涼的膚觸非常舒緩，尤其適合在曬後用來鎮靜肌膚。

拿下面膜的那一刻，真的會忍不住「哇～」一聲！

整個臉蛋亮了好幾度，不是那種短暫的死白，而是由內而外透出來的健康水光感，就像是剛做完臉一樣，飽滿又水嫩。

原本有些泛紅不穩定的地方也舒緩了許多，膚色變得更均勻，毛孔也因為喝飽水而變得細緻。

後續再擦上保養品，吸收速度也變得特別快。這款面膜完美結合了修護與提亮，隔天上妝時非常有感，底妝變得超級服貼，那種自帶濾鏡的好膚質，真的會讓心情好上一整天！

最後一道隱形防護，清爽到會忘記它的存在

如果說保養是打好肌底，那防曬就是守護成果最重要的一道防線！

但我相信很多人跟我一樣，對防曬是又愛又恨。

尋尋覓覓這麼多年，我終於找到了命定款 —Naturero 海洋友善水感防曬乳 SPF50+。

它的質地完全顛覆我對高係數防曬的想像！

​擠出來是白色的水感乳液狀，流動性很高，推開的瞬間就像化成水一樣，超級輕盈！

我第一次用的時候還愣了一下，「咦？這樣就吸收完了？」

​真的不誇張，它吸收速度快到驚人，擦完後肌膚表面是完全的乾爽，零油光、零黏膩、零負擔，彷彿什麼都沒擦一樣，但又摸得到肌膚保水度的提升。💧

最重要的是，它完全不泛白，後續再上底妝也超級服貼，完全不會起屑或打架，反而還有一點點提亮膚色的效果，讓妝感更乾淨。

SPF50+的高防曬係數，對於我們這種需要長時間待在辦公室，中午又要外出覓食的通勤族來說，提供了非常足夠的防護力。

而讓我對它愛不釋手的另一個關鍵，就是它的「海洋友善」配方。

在保護自己肌膚的同時，也能為保護珍貴的海洋生態盡一份心力，這讓每一次的塗抹都變得更有意義。

它不僅僅是一條防曬乳，更是一種溫柔的生活態度選擇。

Naturero 植淨林這三款產品，從溫和潔淨、深度修護到清爽防護，完美地構築了一個簡單卻極致到位的保養流程。

它們讓我體會到，保養不該是充滿壓力的例行公事，而是一種愛自己的儀式感。

​如果你也正在尋找一組能讓保養回歸純粹、高效，又能真正看見肌膚美好轉變的產品，我真心推薦妳一定要試試看。

每天多花這一點點時間，用對的產品好好呵護自己，那份從肌底散發出來的自信光采，絕對會是妳最值得驕傲的投資。💖

