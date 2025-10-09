八木勇征化身「我推上司」太犯規！鈴木愛理笑曝：「他其實是個大Baby」

由人氣女星鈴木愛理與FANTASTICS成員八木勇征主演的浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》開播話題不斷。

《我推成為我上司 全速前進》海報、劇照

該劇延續去年爆紅作品《我推成為了上司》的設定，這回舞台搬到大型時尚服飾公司，講述社長秘書南愛衣（鈴木愛理 飾）與新任社長旬（八木勇征 飾）展開一段年下心動戀曲，再度引爆「我推文化」熱潮。

《我推成為我上司 全速前進》劇照

劇情描述南愛衣（鈴木愛理 飾）是一名服裝貿易公司努力工作的社長秘書，也沉迷於當紅的年下帥氣演員冰室旬（八木勇征 飾）的我推活動。然而命運突然翻轉，偶像宣布退出演藝圈，沒想到隔天新任社長竟是她的「推本人」，一場辦公室戀愛與夢幻現實交錯的浪漫喜劇就此展開。

《我推成為我上司 全速前進》劇照

鈴木愛理笑說，這次第二部的故事設定比上一季更具「爆擊感」：「這回對象是年下上司，所以曖昧的節奏完全不同。觀眾可以跟著主角一起想像『如果我推真的變成我的上司』會發生什麼事。」她更透露劇中有許多讓人「忍不住尖叫」的橋段，甜度全面升級。

《我推成為我上司 全速前進》劇照

談起搭檔八木勇征，鈴木愛理笑著形容，他第一印象就是個「大Baby」，看起來可愛又會撒嬌。但實際相處後，她發現對方不僅專業、還很貼心，「我在拍攝時若有不足，他會貼心提醒，讓整個氛圍非常愉快。」

八木勇征被粉絲封為「國寶級帥哥」，這次在劇中展現反差魅力，從冷靜總裁變成溫柔年下男，讓觀眾直呼「根本推本人降臨」。鈴木也坦言自己私下其實是「小宅女」，拍攝時能將追星時的心情完全投射到角色身上，獲得觀眾的「好可愛」回饋，也讓她會更有自信。

《我推成為我上司》首季播出時就登上追劇排行，被稱為「全御宅族的夢」。鈴木愛理感性表示：「沒想到我推文化能因為這部劇讓更多人理解，甚至成為日本生活文化的一部分。能再拍續作，真的非常幸福。」

《我推成為我上司 全速前進》目前已於 friDay影音開播，每週四同步跟播。首集開播就引發熱烈討論，觀眾紛紛留言：「這對太甜了！」、「八木勇征的眼神太殺！」、「希望我上司也長這樣！」