一開播就炸！《鏈鋸人》到底在紅什麼？這篇讓你3分鐘懂藤本樹的神邏輯

血腥、殘酷、卻又讓人心碎，《鏈鋸人》這部作品絕對是近年最矛盾、也最令人著迷的動畫之一。從2018年漫畫連載起，就以藤本樹獨有的「反少年漫畫」敘事風格顛覆所有熱血套路。主角不是救世英雄，而是只想「吃飽、摸胸、過平凡日子」的底層少年。偏偏，就是這種荒謬與真實並存的世界觀，讓《鏈鋸人》一開播就炸開全網。

圖片來源:采昌

一、主角不是英雄，是「被社會壓榨的邊緣人」

圖片來源:采昌

淀治這個角色之所以打動人心，是因為他太真實了。他不是擁有偉大夢想的少年，而是一個連早餐都吃不起、被債務逼到絕境的孩子。當他與「鏈鋸惡魔」波奇塔融合重生後，雖然成了能斬殺惡魔的「鏈鋸人」，卻仍只是想擁有一個普通的生活——吃好吃的、摸女生的手、睡在柔軟的床上。這份赤裸慾望看似庸俗，卻是藤本樹筆下最純粹的人性。因為對於一個從未被溫柔對待的人而言，「活著」本身就是奢侈。

二、惡魔也是人心的映照，所有恐懼都會具現

圖片來源:采昌

《鏈鋸人》的世界裡，惡魔不是單純的怪物，而是人類恐懼的具象。「槍之惡魔」象徵暴力與戰爭，「永遠惡魔」來自人們對無盡輪迴的恐懼，「支配之惡魔」馬奇瑪，則是人心深處對「控制他人」的慾望。藤本樹最可怕的地方，在於他不講「善惡對立」，而是讓觀眾看到——我們每個人都有惡魔的一面。

三、血腥暴力中藏著哲學與情感

圖片來源:采昌

藤本樹不只是畫暴力，他在畫「存在」。《鏈鋸人》充滿斷肢與噴血的畫面，但那不是單純的刺激，而是一種「存在焦慮」的象徵。淀治一次次在死亡邊緣掙扎重生，每次都在問同一個問題：「我為什麼還要活著？」藤本樹用血與肉描繪了人類對幸福的貪婪、對愛的渴望，和對痛苦的習慣。這讓《鏈鋸人》在殘酷之中，反而透出一種悲傷的詩意。

四、角色群像神級立體，每一個都讓人難忘

圖片來源:采昌

除了主角淀治，《鏈鋸人》最迷人的地方在於配角群。馬奇瑪的神秘氣場宛如操控全局的惡魔之神，她以「愛」為名行「支配」之實；早川秋是冷靜理性的獵人，卻也被復仇與情感撕裂；蕾潔則是最新劇場版《蕾潔篇》的靈魂人物，她擁有操控時間的能力，看似敵人，卻成為淀治最動搖的情感羈絆。每個角色都在「生存」與「慾望」之間掙扎，沒有純粹的善惡，只有被現實逼迫的選擇。

五、藤本樹的神邏輯：荒謬、浪漫、又殘酷地真實

藤本樹的創作世界沒有「正確答案」。他把少年漫畫的熱血精神丟進現實的絞肉機裡，讓角色用血與慾望去尋找意義。他筆下的浪漫，不是星光與勝利，而是「即使世界崩壞，我還是想吃早餐、還想被人抱一下」的執念。這種黑色幽默式的溫柔，正是《鏈鋸人》最讓人著迷的核心。