暗黑學院風再襲！Dr. Martens × Netflix《星期三》聯名第二彈降臨

2025-10-09 12:16 女子漾／編輯譚麗敏

萬聖節前夕，黑暗時尚勢力全面來襲！隨著 Netflix 熱門影集《星期三》（Wednesday）第二季掀起熱潮，女主角星期三·阿達（Wednesday Addams）再度以她陰鬱、孤傲、叛逆的氣場成為社群熱議焦點。

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

英國經典鞋履品牌 Dr. Martens 再度與《星期三》攜手推出聯名第二彈系列「Dr. Martens x Wednesday」，以哥德學院（Gothic Academia）為靈感核心，結合品牌象徵性的厚底與叛逆精神，打造出專屬 Outcasts 的時尚宣言。

全系列共推出三款鞋履與一款後背包，從紫黑配色到蜘蛛紋刺繡，每一處細節都充滿戲劇張力，展現星期三·阿達那句不朽名言：「我不是為了取悅任何人而存在。」聯名系列即日起於全台 Dr. Martens 專門店及 SHOEX 線上商店正式開賣。

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

代表Dr. Martens靈魂的1460八孔靴，在這次聯名中迎來暗黑升級。鞋面以黑絲絨拼接 Nappa Lux 皮革製成，雙扣帶上鑲嵌銀色錐形鉚釘，細節間散發叛逆氣息。後跟的紫色拉環與經典黃色縫線形成鮮明對比，並刻有「OUTCASTS ARE IN」與 “W” 標誌，象徵星期三獨立不羈的靈魂。

這款1460靴不只是萬聖節的戰靴，更是為所有特立獨行者準備的「身份象徵」。

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

在《星期三》的世界裡，甜美從不排斥陰鬱。Dr. Martens 將這份「柔中帶剛」的張力，化為兩雙極具個性的女孩鞋款

Buzz Mary Jane 瑪莉珍鞋

採用 Nappa Lux 皮革製成，鞋面靈感源自奈落學院的 蜘蛛紋彩繪窗，以刺繡與金屬釦環打造強烈細節感。鞋側壓印 “WEDNESDAY” 字樣，搭配厚底設計，優雅中帶有強勢氣場。

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

Elphie Ballet Flat 芭蕾舞鞋

結合Smooth皮革與半透明黑灰條紋布料，散發神秘冷冽氛圍。繞踝綁帶點綴 “WEDNESDAY” 標誌，甜美中藏著危險氣息，成為哥德少女日常與派對間的百搭單品。

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

除了鞋款，本次聯名還推出一款，圓形肩背包，完美重現奈落學院的詭譎氛圍。以黑絲絨結合 Kiev 皮革打造，中央刺繡放射狀蜘蛛網，搭配銀色鉚釘與 “WEDNESDAY” 拉鍊頭，展現陰鬱美學的極致層次。

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

最吸睛的是吊飾設計，以劇中彩繪玻璃窗為靈感，散發出神秘又優雅的氣場。可調式背帶與外層收納設計兼顧機能與時尚，讓每位Outcast都能背出自我主張。

圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix
圖/Dr. Martens X Wednesday、Netflix

當星期三的冷冽美學遇上 Dr. Martens 的不朽叛逆，這場「暗黑與優雅」的融合，不只是聯名，更是一場態度宣言。萬聖節將至，準備好讓「Outcasts Are In」成為你的風格代名詞。

#時尚 #鞋款 #氛圍 #星期三 #芭蕾舞鞋

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

編輯推薦

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

【2025中秋節優惠懶人包】燒肉買一送一、速食半價、咖啡買7送7！ 連假吃喝玩樂一次看

2025-10-03 17:00 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

中秋連假不只烤肉、月餅～今年各大餐飲、超商、速食、樂園、外送平台、住宿與交通通通下殺！從「可口可樂暢飲」到「牛肋條免費吃」、速食買一送一到超商咖啡買7送7、遊樂園變裝第2人15元等超多優惠。編輯今天幫你分類整理中秋節優惠懶人包，快跟親朋好友一起省荷包吧！

編輯推薦

【2025中秋節優惠懶人包】 連假吃喝玩樂一次看

文章目錄

【2025中秋節優惠懶人包】中秋節怎麼可以不吃烤肉！燒肉、餐廳優惠

1.本家BORNGA韓式燒肉（敦南）：牛肋條免費吃

10/3～10/12連假點指定套餐，送「秘醬牛肋條」1 份（價值 $800）。

圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉
圖片來源：FB @本家Bornga韓式燒肉

2.胡同燒肉：可口可樂無限暢飲

9/26～10/31點指定雙人套餐，免費升級暢飲，加贈可口可樂曲線杯與刮刮卡（保證中獎）；登錄 Coke+ 還可抽 Switch 2 等好禮。

圖片來源：品牌提供
胡同攜手可口可樂，9_26起「雙人燒肉套餐免費升級可口可樂玻璃瓶暢飲」，還能刮出萬元旅遊金、Switch 2 等百萬價值大獎。圖片來源：品牌提供

延伸閱讀：胡同燒肉20週年！攜手可樂果辦「同樂會」　7-11零食開賣、送5000元大禮包再抽iPhone

3.乾杯燒肉居酒屋：中秋套餐近 8 折

9/26～10/12推出中秋套餐，雙人／三人套餐應景上新，「日本和牛炎肉」+「兔耳朵冰淇淋」，2 人 $2,360、3 人 $3,590（另收 10%）。

圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋
圖片來源：FB @乾杯燒肉居酒屋

4.老乾杯：帝王蟹和牛壽司

9/26～10/12「月映套餐」每位 $2,380+10%，含帝王蟹和牛壽司等 10 道燒烤料理。「豐盛套餐」每位 $1,880+10%

圖片來源：FB @老乾杯
圖片來源：FB @老乾杯

詳細活動辦法

5.KANPAI CLASSIC：前菜雙新品

9/26～10/12「月升套餐」每位 $2,380+10%，鮭魚卵紅蝦和牛手卷、5J生火腿牡蠣串炸登場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

6.和牛47（微風台北）：990 元加購龍蝦

10/1 起「神無月套餐」每位 $3,880+10%；10/1～10/6 升級牛排，龍蝦半隻加購 $990（原 $1,480）。

圖片來源：和牛47官網
圖片來源：和牛47官網

詳細活動辦法

7.夯下去新潮和牛燒肉（吃到飽）：烏魚子吃到飽

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，達指定價位，全桌烏魚子吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

8.熊一頂級燒肉（吃到飽）：九孔鮑吃到飽

即日起～10/31 活動，證件號碼含 0/1/9 任兩碼或當月壽星，預約指定價位以上，全桌九孔鮑魚吃到飽。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

9.燒肉ChaCha（個人燒肉）：牛胸腹或豚五花免費加

即日起～10/31 證號含0/1/9 任兩碼或當月壽星，每人單筆滿 $600，送特上牛胸腹（$200）或精選豚五花（$170）。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

【2025中秋節優惠懶人包】速食、披薩優惠爽爽吃

1.麥當勞：APP優惠券+連假加碼送

即日起至 10/5，APP 優惠券連發；10/3～10/5 購買任一超值全餐送蘋果派。另有歡樂送優惠至 10/7，包括買一送一、加 $1 多一件，以及超爽 5 件組。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

延伸閱讀：麥當勞優惠券42天開跑！雞塊薯條加1元多1件、咖啡買一送一、最高現省2807元

2.肯德基：雙節同慶桶$399

10/3～10/6、10/9～10/13 推出「雙節同慶桶」（代碼 40666），8 塊咔啦脆雞＋6 顆原味蛋撻只要 $399（原價 $850）。另外「金夏優惠券」至 12/20 仍有多檔買一送一與加價優惠。

圖片來源：FB @KFC
圖片來源：FB @KFC

3.漢堡王：全肉漢堡+加 $1 多一件

9/23~10/12推出限定「烤肉堡」，無麵包！全是肉，滿足肉食控需求。漢堡王即日起~12/31推出全新一季優惠券，多款薯條、洋蔥圈、雞塊、飲料皆可加 $1 多 1 件。

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣
圖片來源：FB @BurgerKing 漢堡王台灣

4.摩斯漢堡：百元組合+冰橙咖啡優惠

即日起至 10/15 推出早餐、點心、飲品等百元組合。10/4 起限定冰橙咖啡第 2 杯只要 $10，MOS App 跨店取再享買 6 送 4。

圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
圖片來源：FB @MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

更多活動優惠

5.德克士脆皮炸雞：狂歡吃雞買一送一

10/3～10/6、10/10～10/13 中秋＋雙十連假加碼，6 塊炸雞桶送手槍腿、酪乳雞腿堡送辣雞翅、薯霸大送中薯，買一送一不手軟。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

詳細活動辦法

6.達美樂：燒肉披薩+買大送小

攜手胡同燒肉推出「秘醬嫩牛燒肉披薩」，外帶大披薩享半價優惠。外送則祭出「買大送小／買巨送大」多種組合，CP 值爆表。

圖片來源:FB @達美樂披薩
圖片來源:FB @達美樂披薩

詳細活動辦法

7.必勝客：屋馬聯名月見牛披薩

中秋限定「月見七盎司厚燒牛披薩」與屋馬聯名，外帶單點半價 $459。再推「買 1 送 2」，買大披薩就送私廚紙包筆管麵與燉飯共 2 份。

圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan
圖片來源：FB @必勝客 Pizza Hut Taiwan

8.拿坡里：買披薩送炸雞+香菇雞湯

推出「金賞烏魚子披薩」買大送大 $490；買大披薩或 6 塊炸雞桶即送原盅香菇雞湯。與美聯社合作，酒類滿額再送炸雞 6 塊兌換券。

圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團
圖片來源：FB @拿坡里官方粉絲團


【2025中秋節優惠懶人包】超商、咖啡中秋節限定超優惠！

1.7-ELEVEN：咖啡買 7 送 7

10/1～10/5「行動隨時取」精品美式／拿鐵／馥芮白買 7 送 7；10/1～10/6 特大美式 3 杯 $100、特大拿鐵 2 杯 $100 等多款優惠飲品。10/1～10/14 文旦新品現折 $10。

2.全家 FamilyMart：霜淇淋 5 支 $188

10/3～10/6 使用 APP 隨買跨店取，霜淇淋 5 支 $188（每人限購 2 組）。10/5 推出「香香菜菜霜淇淋」體驗店限定開賣；10/3～10/12 滿額指定支付享回饋。多款咖啡飲品第2杯10元。

圖片來源：女子漾製圖
香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖

延伸閱讀：全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？

3.萊爾富 Hi-Life：大杯咖啡買一送一

10/1～10/28 大杯咖啡天天買一送一，特大四季春青茶、紅玉紅茶每杯 $29，任 2 杯 $49。

4.OKmart：咖啡加碼買 6 送 3

即日起～10/15 推出大杯 OKCAFE 聯名影城杯；10/1～10/3 特大美式／拿鐵買 2 送 1。雲端商城同步加碼，買 6 送 3 或買 20 送 12，再送點數。

5.星巴克：買一送一＋萬聖冷變杯

10/1～10/31 每週三～五，外送平台指定飲品買一送一；另推星冰樂套組，組合價 $400 含萬聖冷變杯。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

6.85 度 C：咖啡第二杯 4 折

10/6 中秋當天，中大杯咖啡第 2 杯 4 折（限同品項同杯量）。

【2025中秋節優惠懶人包】外送平台加碼開烤！不出門也能爽吃

foodpanda：超級會員週 5 折

10/1～10/10「pandapro」會員美食外送享 5 折不限次數，生鮮雜貨 7 折。餐飲品牌包含 bb.q CHICKEN、必勝客、龜記等。另有 LINE GO 聯名，交通金最高回饋 $4,900。中秋再推與美福食集合作的烤肉組，最低 77 折。

【2025中秋節優惠懶人包】樂園瘋玩指南、景點限定活動別錯過！

1.小人國：門票最低 $178

指定日期捐紙本發票且號碼含 1／7／8 任兩碼，門票只要 $178（原 $1,050）。連假另有買一送一及名字含「秋」免費活動。

2.六福村：學生票 $599 起

9 月推出多重票種：學生專案 $599、桃竹鄉親 $499、40+ 票 $400、兒童 $399；指定檔期雙人同姓 $1,299。

3.九族文化村：送日月潭纜車

中秋 10/4～10/6 門票 $980，送日月潭纜車；雙十 10/10～10/12 門票 $780，同樣贈送纜車。

4.義大世界：萬聖裝扮第 2 人 $15

指定檔期穿萬聖裝扮入園，第 2 人僅需 $15；10/11 夜場星光票優惠價 $350。

5.麗寶樂園：贈 COLD STONE 冰桶

連假購買雙園擇一全票 $899 或水陸聯票 $1,199，加贈 COLD STONE 950ml 冰桶（每日限量）。

6.走馬瀨農場：12 歲以下免費入園

10/3～10/6 期間，12 歲以下免費，成人優待票 $200。露營連住二晚，第 2 晚半價，並有現場抽獎活動。

7.貓空纜車：夜間優惠+摸彩

10/4～10/6 17:00 後一日票 $250；10/6 15:00～19:00 搭乘贈摸彩券（抽 iPhone 16）。

8.林本源園邸：10/4 免費入園

10/4 當日全區免費參觀，15:00 迎請台北霞海城隍爺、城隍夫人及月老駐駕，感受濃厚中秋氛圍。

9.「2025潮月新莊」系列活動：烤肉派對+音樂市集

9/27～10/5 新莊廟街與新月廣場接力登場，包含烤肉派對、戰鬥陀螺比賽、中秋音樂饗宴及兔兔裝置藝術，並串聯 60 家廟街店家推出打卡與集點送抵用券。

10.圓山大飯店高空烤肉宴：邊賞月邊烤肉

10/4、10/5 將烤肉搬上 12 樓，在高空享受台北夜景。現場有樂團演出與萬元抽獎活動，包括住宿券與跨年派對票券。

11.圓山中秋市集：手作美食+親子活動

10/3～10/6 於台北圓山花博入口廣場舉行，結合手作品牌、美食攤位與表演，打造文創與親子友善的節慶市集。

12.大稻埕中秋微瘋市集：夕陽市集+音樂表演

10/4～10/5 在大稻埕碼頭登場，市集時間 14:00～20:00，可邊逛攤位邊欣賞夕陽夜景，還有現場音樂表演。

13.月圓虎頭埤．烤肉趣團圓：烤肉+毛孩好禮

10/4～10/6 在虎頭埤風景區舉辦，提供客製化烤肉組合，前 100 組報名者加碼好禮，毛孩入園還送犬糧。指定套餐加贈水彈槍對戰與體驗折價券。

14.安平古堡熱蘭遮市集：跨文化美食+表演

10/4～10/6 登場，特色活動包括跨文化音樂演出（西拉雅樂曲、荷蘭旋律、日本三味線等）、古幣收藏、荷蘭甜點與日式弓道體驗。

15.埔心牧場：早鳥票最低 $150

10/4～10/6、10/10～10/12 推限時票價，11:00 前入場 $150，11:00～15:00 入場 $200。

16.霧峰林家宮保第園區：發票換免費入園

10/11 當日捐贈發票即可免費入園。即日起～9/26 捐贈 20 張雲端發票，還可報名 5～12 歲「一日小掌櫃」體驗。

17.薰衣草森林新社店：香草小禮包體驗

即日起～11/16，單人票 $200 含地圖、繪馬與茶包，完成任務可兌換香草小禮包。

【2025中秋節優惠懶人包】飯店住宿大放送！中秋連假躺好躺滿

1.惠蓀林場：連住 3 晚享 5 折

2025/10/1～10/31 於粉專按讚分享指定貼文或 Google 五星評論，住宿享定價 7 折；同房型連住 3 晚以上再享平日 5 折。

2.裕元花園酒店：會員專屬訂房禮遇

10 月 APP 會員訂房，平日雅緻客房 $4,860 起，假日 $7,390 起，均含雙人早餐。

3.林酒店 THE LIN HOTEL：國慶專案$6,988 起

10 月推出平日雙人含早晚餐 $6,988 起並贈酒廊體驗券；假日雙人含早晚餐 $8,638 起，尊榮客房四人入住 $13,738。

4.長榮桂冠酒店台中：三重好禮住房方案

2025/9/1～12/30 平日入住高級客房 $3,799 含雙早，贈茄芷袋、夾腳拖、悠遊卡，再享計程車單趟服務五選一（逢甲、一中、勤美、大遠百等）。

5.台中福華大飯店：雙人房$3,810 起

10/1～10/31 入住 2 人含早 $3,810 起、4 人含早 $6,010 起，還送餐飲禮遇組合與星巴克咖啡加價券。

6.大毅老爺行旅：贈明信片套組

即日起～10/31 雙人房 $3,100 起，入住即贈「漫郵台中」明信片組。

7.百橙橙居台中：10 月壽星專屬好禮

2025/10/1～10/31 凡證件同時有「1」和「0」、或戶籍 10 號、或 10 月壽星，透過官網/電話/LINE@ 訂房，即贈現金禮券並加碼抽獎。

8.仲信金鬱金香酒店：科博館住房方案

即日起～12/30 推出住房專案，附早餐並贈科博館優待票及迎賓小點，每日限量 5 間。

9.天閣酒店 THE Tango：早餐買一送一

2025/10/1～10/31 透過官網預訂不含早餐專案，入住可享現場加購早餐買一送一優惠。

10.水雲端旗艦概念旅館：平日住宿 5 折

2025/10/1～10/31 活動期間，週日至週五入住享 5 折，最低 $2,500。

【2025中秋節優惠懶人包】中秋連假交通神助攻！高鐵、客運優惠一次看

1.國光客運／轉乘優惠

10/3～10/6 中秋連假指定國道路線享 6 折，10/9～10/12 再推 85 折。另持高鐵、臺鐵或國道客運票證，10 小時內轉乘在地客運可享一段票免費；指定「幸福巴士」亦提供免費轉乘。

2.台灣高鐵：早鳥／大學生最低 5 折＋TGo 加碼

2025/9/26～10/13 指定車次標準車廂對號座，早鳥最低 5 折。大專院校在學學生搭乘指定車次，享 5 折／75 折／88 折不等優惠。同期間搭乘符合條件之早鳥或大學生優惠車次，加碼贈 TGo 會員點數 50%。

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

中秋發大財！5生肖一路旺到年底　3大禁忌踩到就破財

2025-09-30 11:01 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

10月06日迎來中秋節，象徵團圓與豐收，也是月亮最圓滿、能量最旺盛的時刻。命理老師小孟提醒，中秋夜除了是財運翻轉的好時機，更有幾項生活禁忌必須留意，否則不但招不來財神，反而可能破財、漏財。

編輯推薦

中秋屬於月神加持的重要時刻，習俗上有幾個禁忌：首先，切勿與家人爭吵，否則「團圓日」變「分裂日」，不但影響感情，也會牽動財運。其次，中秋夜不宜隨意丟棄圓形食物，像是月餅或柚子，傳統認為這會破壞圓滿的象徵，讓好運流失。同時也要避免口出惡言或心情暴躁，因為月亮象徵光明和和諧，若當天行為過激，容易招來爛桃花與破財運。

一路旺到年底生肖第五名：屬雞

中秋過後，屬雞的人在溝通和人際互動方面將更有自信，講話一針見血，還能帶出創意與專業感。這股能量有助於合作與談判，讓你財運逐步打開。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第四名：屬馬

屬馬的朋友，這段時間在職場或學習成長上都會迎來新契機，像是專案升級或崗位轉換，都可能成為讓財務蒸蒸日上的關鍵轉折。

一路旺到年底生肖第三名：屬龍

屬龍的人天生有霸氣，中秋後更是魅力全開，不僅容易建立好人脈，還能在生意或投資上展現領導氣勢。自信加持下，業績與收入都有亮眼表現。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

一路旺到年底生肖第二名：屬羊

屬羊的朋友會迎來靈感大爆發，創意能直接轉換為金錢價值。特別在工作上，聰明的表現能帶來升遷、加薪或額外收入，錢財進帳機會滿滿。

一路旺到年底生肖第一名：屬狗

本次冠軍落在屬狗身上！中秋後愛情與財富雙豐收，感情關係的穩定反而能帶來更多金錢契機。若經營家族事業，更能在月神的庇佑下有效溝通，打開偏財運，投資回報值得期待。

圖片來源：《十二封信》官方微博
圖片來源：《十二封信》官方微博

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

超虧！夜市買什麼最浪費錢？網友公認第一名是「它」

2025-09-14 14:56 造咖

台灣夜市是觀光客眼中的「必打卡景點」，但對許多本地人來說，有時夜市卻像是暗藏陷阱的冒險場。不只小吃香味誘人，價格更可能讓人吃完心頭直冒冷汗。最近有網友就在PTT提問：「夜市最容易被宰的東西是什麼？」結果網友們的答案幾乎一面倒，冠軍品項更是讓人點頭如搗蒜，馬上來看看你有沒有共鳴！

圖/canva
圖/canva

編輯推薦

網友公認第一名是「它」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

討論串一出，最多人一致點名的就是「水果切盤」，不少人直言這才是真正的暗黑料理，網友分享「聽過有人買一袋水果被收了1200元」、「水果才最黑暗！」由於多數水果攤以秤重方式計價，加上觀光客不熟行情，常常買到最後只能苦笑「原來水果比牛排還貴」。

黑名單之二「烤玉米」

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

緊追在後的就是香氣撲鼻的「烤玉米」，許多網友抱怨，夜市的玉米幾乎都「沒標價」，一旦烤好才知道價格，往往一支就要150元、甚至逼近200元，「香到讓人差點中計」幾乎成了烤玉米的代名詞。

其他潛在地雷：骰子牛、排骨酥、3C小物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了水果和烤玉米，網友們也點名了骰子牛、排骨酥，甚至還有人提醒「夜市的3C小物千萬別輕易掏錢」，因為品質堪憂、價格卻可能比網購還高。總之，凡是「沒標價」的商品都是潛在陷阱。

夜市依舊是台灣的美食代表，但「美味」和「價錢」之間，難免還是藏著一些眉角。觀光客若想安心吃美食，建議先留意是否清楚標價，別被香氣沖昏頭。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

近期8家話題拉麵！麵匡匡新品「金甘蝦味噌」、花蓮「定置漁場三代目」插旗中山、魁力屋進軍台灣

排隊排爆也要吃！7家聯名美食：爭鮮×矮袋鼠DINOTAENG、點點心×三麗鷗

台中7家高級牛排推薦！雅室進軍七期、巴菲特最愛Smith & Wollensky

