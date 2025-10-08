驚喜組合在《鏈鋸人 蕾潔篇》片尾曲登場！米津玄師聯手宇多田光的深層內心演繹！

via Milan Records' Instagram

Hi there，就如同在標題上所寫的，為了動畫電影《チェンソーマン レゼ篇(鏈鋸人 蕾潔篇)》(2025) 的片尾曲，米津玄師よねづけんし和宇多田光うただヒカル兩位我完全沒想過會合作的歌手竟然合唱了！這一次劇場版動畫的片頭、片尾曲都被米津玄師包辦了，而他之前在同部作品的第一季電視動畫中獻唱了片頭曲〈KICKBACK〉(2022)，這也是他第一次為同系列的作品多次獻唱；不過相對米津玄師再次和動畫合作的驚喜感，還是和宇多田光合唱的〈JANE DOE〉(2025) 更讓人驚喜！這個組合是很多歌迷都沒有想過的事情，即便是如今正式發行了，仍然有不少人覺得不可置信！

我也是那個在看到這個消息覺得難以置信的其中一人，米津玄師和宇多田光各自和其他音樂人的合作曲本來就不算多，根據歌迷們的統計，這甚至是第一首米津玄師作為主歌手的合作單曲，如此有意義的一個時間點，能夠請到大前輩宇多田光實在是很讓人興奮。米津玄師在採訪中表示，一開始只有自己單獨創作〈JANE DOE〉，並沒有決定是否有合唱歌手，但是隨著創作的漸趨完成，他越來越覺得在旋律中的那股憂鬱只有宇多田光能夠勝任，而在發出邀請之後宇多田光也欣然地答應。

在這首〈JANE DOE〉當中有著強烈的、米津玄師的個人風格，畢竟是他一手包辦創作的歌曲，可想而知會像是他以往的作品一樣，非常地有深度及內容，不過讓人真的瘋狂的是，宇多田光將這樣的風格也消化得非常好，要知道以抒情神曲〈First Love〉(1993) 一炮而紅的他，其實是同樣擁有獨特個人風格的歌手，因此當兩位都追求個人風格的歌手碰撞在一起時，能夠有這麼完美交融的成果實在讓人驚艷，即便歌曲的步調算是緩慢的，不過其中的澎湃情緒就像是暗潮湧動，在聽似平靜的聲音之下翻騰不止。

整首歌光是歌名就非常有意思了，「Jane Doe」通常被用於代稱不知道或不想公開的某個人，因此運用在這首歌之中也代表了不想要透露出身份，而在這樣的情況之下偏偏又表現了很深層的內心情感，雖然這是依循著動畫劇情而創作的，但真的必須佩服米津玄師的創作功力，就像是宇多田光曾說過的，這就是像是一場在迷惘中彼此摸索著前進的合作；而在這種情境、這種聲音的詮釋之下，對於聽歌的我們，又何嘗不是接收了一場全新的饗宴呢？在這之前又有誰會想得到兩人會用如此方式合作呢？

很驚喜的這首〈JANE DOE〉的 MV 不是由動畫中的片段拼湊而成，而是真正地有特別拍攝而成，並且同樣讓人開心的是米津玄師和宇多田光兩人都入鏡了。MV 用昏暗不明的場景去表現出不屬於光明、也不屬於黑暗的氛圍，不曉得為什麼，這樣的整體感覺就很適合兩位歌手，在自身綻放光芒的時候，也不避諱展現自己的內心晦暗，些許憂鬱、些許陰暗的這種氣氛就這樣像是具體化地呈現在影片當中，儘管沒有什麼太過明顯的劇情或是明示、暗示，但就是能夠從中感覺到音樂裡的整體感覺。

一直不斷地提到，個人覺得米津玄師和宇多田光的這次合作非常讓人驚艷，這首〈JANE DOE〉算是同時將雙方的個人特色都表現得很好，不管是什麼樣的動畫劇情會和這首歌有關聯，至少但從音樂方面來看也絕對是非常高品質的呈現，同時也讓人感受到兩人的聲線交融在一起竟然會是這個模樣，儘管兩人都是名滿日本、甚至享譽國際的歌手，但這次的合唱實在是給出了一個全新的感覺，簡單來說，我非常喜歡這次的合作，雖然是因應動畫而生的歌曲，不過卻寄託了米津玄師和宇多田光兩人音樂生涯融合後的縮影。

