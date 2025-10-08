《鏈鋸人》作者短篇集動畫化 《藤本樹17-26》PART 1四部強作登場！　

圖/「采昌國際多媒體」提供。

在《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》於台灣締造破億票房後，原作作者藤本樹再掀話題，其早期短篇漫畫集《藤本樹17-26》將首度動畫化，並以兩部曲形式搬上大銀幕！

雞×子彈×愛戀×吸血鬼《藤本樹17-26》PART 1四部強作登場《藤本樹17-26》分為「PART 1」與「PART 2」兩部同步在台上映，其中《在庭院裡曾經有兩隻雞》由《後空翻少年！！》導演長屋誠志郎執導，融合科幻與校園日常題材，描繪地球遭宇宙人征服後，一名外星學生陽平與兩隻神祕的雞之間所展開的奇異關係。

《藤本樹17-26》劇照_在庭院裡曾經有兩隻雞。圖/「采昌國際多媒體」提供

作品以荒謬卻真摯的筆觸，展現藤本樹天馬行空的奇想與日常，搭配石塚玲依創作的配樂，以及製作公司「ZEXCS」的細膩製作，為全片注入節奏與深度。聲優陣容也堪稱豪華，集結小野賢章、櫻井Shion、浦和希、齊藤貴美子與岩田光央等實力派聲優攜手獻聲，共築一則看似荒誕、實則寓意深遠的未來寓言。

《佐佐木同學阻止了子彈》則由《持續狩獵史萊姆三百年，不知不覺就練到LV MAX》導演木村延景執導，攜手《電影哆啦A夢：大雄的地球交響樂》編劇內海照子共同打造。

《藤本樹17-26》劇照_佐佐木同學阻止了子彈。圖/「采昌國際多媒體」提供

故事從一場看似平凡的春假補課開始，意外轉化成愛情與危機交織的極限修羅場。當懷抱戀慕之情的男學生走進教室，只為見到心儀的老師，卻意外遭遇之前也喜愛老師的情敵持槍闖入，讓一場浪漫瞬間變調，愛與暴力的激烈碰撞，緊湊節奏與強烈情感層層堆疊。

製作公司「Lapin Track」以戲劇張力十足的畫面構成全片，搭配熊谷俊輝與安濟知佳的精準聲演，賦予角色青春的渴望與衝動，譜出一則荒誕卻令人屏息的奇蹟物語。

《戀愛是盲目的》由《煙花》導演武內宣之執導，講述即將畢業的學生會長，在人生轉捩點鼓起勇氣，踏上對心儀女孩的告白之旅，沒想到卻意外捲入一連串意想不到的事件。

《藤本樹17-26》劇照_戀愛是盲目的。圖/「采昌國際多媒體」提供

從校園到宇宙，戀愛小插曲逐步升級為地球危機，本作巧妙融合青春戀愛與科幻災難元素，在幽默與感動之間來回擺盪，描繪青春期那份難以預測、卻又無法抗拒的心跳瞬間。

配樂由《新幹線大爆破》音樂家山口由馬擔綱，為全片增添情緒層次與動感節奏；聲優陣容則集結堀江瞬、若山詩音、森川智之與能登麻美子等夢幻級卡司，為角色注入靈魂，讓本作成為PART 1中最溫柔又瘋狂的戀愛寓言。

《刺客》則是一部風格冷峻的黑色奇談，由《Paradox Live THE ANIMATION》導演安藤尚也自編自導，講述一位活了3500年而厭倦永生的吸血鬼，決定雇用地表最強殺手少女，試圖結束自己的存在。作品透過《道別的早晨就用約定之花點綴吧》作曲家川井憲次的配樂，營造出壓抑與寂靜交織的深沉氛圍；製作公司「GRAPH77」則以濃烈的視覺風格，刻劃出這段沉重而絕美的生命對話。

《藤本樹17-26》劇照_刺客。圖/「采昌國際多媒體」提供

花澤香菜與杉田智和兩位人氣聲優，以情感充沛的聲演，將角色內心的空虛與渴望完美呈現，也讓本作成為PART 1中最浪漫、也最富藝術氣息的傑作。

《藤本樹17-26》將與日本同步零時差，在10月17日至10月30日進行為期兩週的戲院限定上映，成為極為罕見的短篇動畫合輯登上大銀幕案例。

這些原本只存在於漫畫紙頁中的短篇故事，將透過動畫形式被賦予嶄新生命，如今更將透過戲院空間的沉浸感，讓觀眾親身體驗那些情感真正爆發的震撼。