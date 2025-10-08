入獄服刑15年？捲入綁架案？《好小子》顏正國比電影更戲劇的人生！

台灣男星顏正國於2025年10月7日因肺腺癌四期不幸離世，享年50歲，他去年罹患癌症，病情進展迅速，住院治療僅一週後拔管離世。

顏正國生前以電影《好小子》系列走紅，是許多觀眾熟悉的經典男星，也曾執導票房破億的電影《角頭2：王者再起》，在人生經歷中曾因誤判入獄16年，出獄後積極改變人生方向，投入電影創作及公益事業，幫助更生人。

顏正國曾在東風節目《單身行不行》分享其人生故事，內容透露他從小入行當童星，人生充滿波折與挑戰。

童星出道與誤入歧途

顏正國於民國68年因母親的一個念頭踏入演藝圈，以「功夫小子」的形象紅遍全國，享有「萬人空巷」的聲勢。由於拍戲緣故，他很少上學。

隨著年紀增長，戲約減少，他回到校園（國小畢業升國中之際）。但因頭戴「功夫小子」光環，他頻繁遭遇霸凌，常有二三十人前來找他打架。最終，他休學在家，並開始接觸並吸食安非他命，他的生活狀態變得極度糟糕，父親甚至擔憂他晚上是否在樓下「砍人」。

大約在十六歲時，侯孝賢導演曾拍攝《少年耶安啦》，旨在教導世人安非他命的危害「不是死就是關」，試圖將他拉回正軌。這部戲使他入圍金馬獎最佳男主角，然而就在走紅毯前十天，他因「持槍被抓」，違反國家安全法規定，被取消了參賽資格。此後，他開始陸續進出監獄服刑。

他曾一度想去當兵，但結識了不該結識的人，再次走上歧途。有一次他出獄回家，母親看著窗外問他：「什麼時候要再去關？」這句話讓他深思。

震驚社會的綁架案與十五年徒刑

民國90年（2001年）7月，顏正國被捲入一場擄人勒贖案。同年9月，彰化地檢署依「懲治盜匪條例」起訴他，檢察官求處唯一死刑。

顏正國持續打官司，直到民國91年（2002年）4月「懲治盜匪條例」廢除，他才改依《刑法》擄人勒贖罪被判處有期徒刑十五年，他雖堅稱清白，但為了不讓父母像蘇建和案的家屬一樣，因打官司傾家蕩產或過勞而死，他勸說父親不要再上訴。

民國91年底12月，顏正國入監服刑（台中監獄）。他開始計算，若服刑十五年，年邁的父親屆時已約七十二歲。他也回想起自己被起訴死刑時，母親頭髮瞬間變白的樣子，意識到自己過去從未真正關心過這些事。

獄中書法與人生的轉變

在吵雜的工廠中，他注意到有一群人在安靜地寫書法，他決定「在哪裡跌倒要撿一顆石頭回來」，因此他選擇了自己一生中最不喜歡的活動，讀書和寫字，並開始學習書法。他從「做不住」的人，開始跟隨周良敦老師學習書法，學習做人處事。

民國93年底，顏正國的父親過世，他申請回家奔喪，當時他帶著手銬腳鐐回去，他堅持立刻離開，因為母親為了不讓人知道兒子在坐牢而搬家，他不想讓鄰居看到自己被押解的樣子，體悟到顧及父母的顏面比自己的面子更為重要。

重獲新生與告誡

出獄後，在更生保護團體和地方人士的幫助下，顏正國開始在社區大學、空大、甚至是他以前最常待的少觀所（少年觀護所）擔任書法老師。他會與學生分享自己的故事，並讓他們稱他為「學長」。

他重回影視圈，拍攝了一部微電影，刻意安排自己的角色「拍死」，目的是透過影像告訴年輕人：他很幸運獲得了第二次機會，但劇中的人沒有，強調走偏後不一定有他一樣的好運氣。

顏正國現在經常在學校和機構演講，他最希望告誡年輕人：「不要走冤枉路」，他強調人生在每一個岔路上的選擇，都可能影響往後十幾年的生活，他奉勸年輕人多替家中的父母親著想，這才是對人生真正的規劃。

顏正國的離世讓影迷與演藝圈人士感到震驚與不捨，他的人生故事充滿戲劇性，也展現了堅強和不屈不撓的精神。